¡No era parte de la película! Ratón aparece en una sala de Cinépolis Perisur | VIDEO

El cine es un espacio de entretenimiento en el que cada película puede sorprender a los espectadores. Sin embargo, en esta ocasión la sorpresa no ocurrió en la pantalla grande.

Una mujer denunció en redes sociales que un ratón se le subió a la cabeza mientras veía una película en una sala de Cinépolis Perisur, ubicada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

Ratón aparece en sala de Cinépolis Perisur Especial

¿Qué pasó en Cinépolis Perisur?

Mediante un video difundido el jueves 23 de julio, una usuaria de la cadena Cinépolis expuso la presencia de un roedor dentro de una sala de cine mientras se proyectaba la película Minions vs. Monstruos.

La mujer que protagonizó el video afirmó que, durante la función, sintió un movimiento sobre su cabeza y, al tocarse el cabello, descubrió que un ratón caminaba sobre ella.

Ratón aparece en sala de Cinépolis Perisur Canva

La situación provocó sorpresa tanto en la afectada como en los demás asistentes. Al percatarse de lo ocurrido, varias personas se levantaron de sus asientos y encendieron las linternas de sus teléfonos para buscar al roedor, mientras la película continuaba en la pantalla.

Después de descubrir al ratón, la usuaria comenzó a grabar con su celular. En el video logró captar al animal mientras escapaba entre los asientos y los asistentes.

Ratón aparece en sala de Cinépolis Perisur Canva

¿Qué dijo Cinépolis sobre el ratón captado en la sucursal Perisur de CDMX?

Hasta el momento, Cinépolis no ha publicado un comunicado oficial en sus canales institucionales sobre el video difundido por la usuaria ni ha confirmado los hechos denunciados públicamente.

Sin embargo, usuarios de redes sociales comenzaron a señalar presuntas deficiencias en el servicio de las salas de la cadena de cines. Entre las críticas destacaron la falta de mantenimiento en las instalaciones y cuestionamientos sobre la calidad de los productos que se ofrecen, además de remarcar el riesgo sanitario que representa la presencia de un roedor dentro de una sala de cine.

El video rápidamente ganó difusión en redes sociales y abrió la conversación entre los usuarios sobre las condiciones de higiene en espacios de entretenimiento. Mientras Cinépolis no emita una postura oficial, el caso continúa generando reacciones y comentarios entre los internautas.