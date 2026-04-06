¡Explota la polémica! Steff Loaiza acusa a Juan de Dios Pantoja de manipular a Kimberly 

Steff Loaiza subió a YouTube un video en el que señala a Juan de Dios Pantoja de manipular a su hermana mayor, Kimberly Loaiza. También lo señala de no aportar el 50 por ciento de los gastos de hospitalización de su mamá, además de no permitir que la “Lindura Mayor” conviva con su familia.

Steff comenzó el video de más de 34 minutos, aceptando que subió el video en el que se lava las manos como una forma de indirecta hacia Juan de Dios Pantoja.

Me parece una falta de respeto que se hable de estos temas como si mi mamá no estuviera entre la vida y la muerte”, dijo Steff.

Ella comentó que durante muchos años no habló por amor, y que su familia está presente y que todos corroboran que la situación es totalmente cierta.

Steff narra que Juan de Dios, había acordado cubrir el 50 por ciento de los gastos de la hospitalización de su mamá; sin embargo, ella menciona que esto no es verdad, y que ellos contaban con que se hiciera presente económicamente, pero él siempre pone condiciones.

Me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor porque dependes totalmente de tu esposa, la verdad. Dices que aquí estás poniendo la mayor parte, pues yo no veo la mayor”, declaró Steff.

Estoy parada en el hospital, no estoy trabajando y aun así sigo aquí, y claramente es muy complicado. Estoy poniendo dinero, pero no es fácil”, explicó Steff.

Steff llamó al hospital Marina, donde se encuentra su mamá, y habló con la administradora; también llamó a un doctor para mostrar que no se habían hecho los pagos al corriente.

Steff dijo que su papá vendió una propiedad y una camioneta para poder liquidar parte de los gastos hospitalarios que se están presentando.

Supuestamente, ella señala que Juan de Dios menciona los gastos como que “a todos nos tiene que doler”, dijo Steff.

No te importa la salud de mi mamá y jamás te ha importado, porque jamás te ha importado mi mamá, solo han sido humillaciones por parte de ese hombre”, dijo Steff.

Mi mamá tuvo un infarto chicos, falleció 10 minutos, mi mamá no ha despertado desde ese infarto, no sabemos qué va a pasar después de eso, a mi mamá le encantaría verla”.

Steff además expresó su preocupación, ya que señala que Juan de Dios mantiene a Kimberly alejada de su familia y siente rechazo hacia él, por lo que no lo quiere tenerlo cerca.

13 años conociéndolo y no creo que haya cambiado mucho, se hizo más loco, yo creo”, dijo Steff.

Steff expresó su preocupación, ya que dijo que el día que su hermana “abra los ojos va a poder entrar a su casa sin que la regañen”.

Steff dijo que Juan de Dios le borra los mensajes si su familia dice algo que no le parece, que la mantiene en una burbuja y que le hace creer que ella no tiene dinero.

Steff añadió declaraciones de su papá y dijo que Juan de Dios mintió en sus videos en los que supuestamente se había llevado a Kimberly 24 horas, y otras publicaciones en las que se ve que supuestamente su papá no le permitía estar con Juan de Dios.

Además, Steff agregó declaraciones de su abuela, en las que la señora dijo que su mamá pregunta por Kimberly, además de otros familiares que señalan a Juan de Dios como una persona manipuladora desde hace varios años.

Steff dijo que no ha podido convivir con su hermana, que sus padres han querido ver a sus nietos, hijos de Kimberly y Juan de Dios, pero que él la mantiene alejada.

Toda esta situación se deriva luego de que Juan de Dios Pantoja subiera un video con Kimberly en el que relatan que estaban al tanto de la situación de la mamá de Kim y que aportaban económicamente, aunque no podían estar presentes.

cva*