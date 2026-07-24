La Unión Europea va contra TikTok: detecta riesgos para los menores y advierte multa millonaria

La Unión Europea acusó a TikTok de no ofrecer una protección adecuada a los menores de edad, al considerar que la configuración de las cuentas infantiles y adolescentes los expone a riesgos como el ciberacoso, los contactos no deseados y los comportamientos depredadores. De confirmarse estas conclusiones, la plataforma podría enfrentarse a una multa millonaria.

Las autoridades europeas señalaron, de acuerdo con AFP, que las cuentas de los menores deberían ser visibles únicamente para las personas a las que ellos mismos hayan dado autorización. Actualmente, TikTok permite el uso de la plataforma a partir de los 13 años.

Un alto nivel de protección no debería ser una opción que haya que activar; debería ser la configuración por defecto", afirmó la responsable de tecnología de la Unión Europea, Henna Virkkunen, a través de un comunicado.

Protección a los menores en internet

Unión Europea va contra TikTok. Especial

La Unión Europea ha reforzado en los últimos meses sus medidas para proteger a los menores en internet. Entre las nuevas normas previstas para finales de este año se encuentra la prohibición de que los niños menores de 13 años utilicen redes sociales.

La investigación contra TikTok, propiedad del grupo chino ByteDance, comenzó en 2024 bajo el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), la normativa europea que regula los contenidos y servicios en línea.

De acuerdo con esta legislación, las cuentas de los menores deben contar, por defecto, con las medidas de privacidad y seguridad más estrictas. Sin embargo, en su valoración preliminar, la Comisión Europea concluyó que la configuración de TikTok no cumple con este requisito.

La configuración de las cuentas de TikTok no cumple esta norma", indicó la UE, al advertir que esta situación "sigue exponiéndolos a riesgos, como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores".

Durante la investigación, las autoridades detectaron que los menores tienen la posibilidad de hacer públicas sus cuentas, lo que permite que cualquier persona, tenga o no una cuenta en TikTok, pueda acceder al contenido que publican.

Además, la Comisión Europea señaló que incluso cuando los menores eligen mantener sus cuentas en modo privado, estas pueden ser "fácilmente encontradas".

Defensa de TikTok y posible multa

Unión Europea va contra TikTok. Especial

Por su parte, un portavoz de TikTok defendió que las cuentas de los adolescentes incorporan más de 50 funciones de privacidad y seguridad configuradas previamente, y subrayó que todas las cuentas de usuarios menores de 18 años son privadas de manera predeterminada.

Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva" con la Unión Europea, añadió el portavoz de la empresa.

Si las conclusiones preliminares son confirmadas, la Unión Europea podría imponer a TikTok una sanción de hasta el 6% de su facturación anual total a nivel mundial.

No es la primera vez que Bruselas toma medidas contra la plataforma. En febrero, la Unión Europea dio un paso sin precedentes al ordenar a TikTok modificar elementos de su diseño considerados adictivos, bajo la amenaza de imponer importantes sanciones económicas si no cumplía con la normativa.

Meta también ha sido objeto de un escrutinio similar. Hace dos semanas, Bruselas ordenó al gigante tecnológico modificar algunas de las características de diseño de sus plataformas que considera adictivas.

Estas acciones reflejan una tendencia cada vez más marcada en Europa para limitar el acceso de los menores a las redes sociales y otras plataformas digitales. Como parte de esta postura, Francia aprobó esta misma semana la prohibición de que los menores de 15 años accedan a las redes sociales.