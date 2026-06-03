Yeri Mua regresa a redes tras funa; “Lo único que hicieron fue darle más chamba a mi psiquiatra”

La influencer y cantante Yeri Mua reapareció este martes en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, donde habló por primera vez tras los recientes acontecimientos ocurridos en el aeropuerto, los cuales desataron una ola de comentarios en redes sociales.

Durante el en vivo, la jarocha leyó algunos mensajes de sus seguidores. Uno de ellos decía: “Ay, que la funen más, no le sirvió”. Ante esto, Yeri respondió con sarcasmo:

¿Sabes qué, mija? Lo único que hicieron fue darle más chamba a mi psiquiatra. Es lo que no saben, ya me aumentaron la medicación”.

Foto: Instagram yerimua

No quiso profundizar sobre lo ocurrido:

La creadora de contenido no ofreció más declaraciones sobre el episodio en el que fue captada llorando en el aeropuerto. En la transmisión se mostró mientras se arreglaba para salir, ya que actualmente se encuentra de vacaciones en Puerto Rico.

Entre bromas, comentó que quería conocer los “chacales” de la isla y aseguró que intentaría bajar el ritmo de algunas situaciones que han generado conversación en redes sociales.

Asegura que sufrió un ataque de pánico:

Cabe recordar que el pasado viernes, al regresar de un viaje, Yeri Mua rompió en llanto al encontrarse con varios medios de comunicación en el aeropuerto. Aunque previamente había mencionado que se retiraría temporalmente de las redes sociales, posteriormente publicó un mensaje agradeciendo el apoyo de sus seguidores.

En esa publicación reconoció que le cuesta mantenerse en silencio ante las críticas, pero aseguró que después de “echarse una lloradita” continuaría adelante.

La influencer explicó que la situación en el aeropuerto le generó un ataque de pánico, pues no le gustó que algunos periodistas se acercaran de manera insistente.

Foto: Instagram yerimua

Defiende a la prensa, pero pide respeto:

Yeri Mua afirmó que está a favor de una prensa digna y en contra de cualquier tipo de censura. También señaló que nunca se ha negado a conceder entrevistas, ya que siente cariño y respeto por los medios de comunicación.

¡Yeri Mua revela que el ATAQUE de PÁNICO en el aeropuerto fue por presión de la prensa! #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/rbdqEEWorg pic.twitter.com/05kVmX9trK — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) June 4, 2026

Sin embargo, pidió que los acercamientos se realicen de manera más respetuosa cuando viaja, ya que la presión del momento habría contribuido a la crisis de ansiedad que experimentó.

Finalmente, reiteró que, tras lo ocurrido, su psiquiatra decidió ajustar su tratamiento para ayudarle a prevenir nuevos episodios similares.