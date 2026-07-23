'Jimothy', el mapache con malformación en la columna que conquista las redes sociales

‘Jimothy’, un mapache de Seattle con una malformación en la columna, está causando revuelo en redes sociales luego de varios videos en los que aparece y que generan intriga y conmoción entre los usuarios.

El animal ha sido visto en zonas residenciales de Seattle, corriendo por jardines, trepando escaleras de piedra y explorando algunos balcones.

Residentes captan a 'Jimothy' el mapache en videos

‘Jimothy’, el mapache de Seattle. Especial

El mapache, que al parecer tiene síndrome de columna corta, está pasando de ser una leyenda local a toda una celebridad en las redes sociales, sobre todo por los clips que circulan en plataformas, en donde se ve su actuar y su peculiar aspecto.

El más popular de los videos es el de Kiana Hall, una residente que grabó al mapache en el barrio de Ballard y lo bautizó como ‘Jimothy’.

La mujer publicó el clip en su cuenta de Instagram y logró acumular ya más de cinco millones de visualizaciones.

Según contó la propia Kiana, ella y su pareja estaban cerca del Goodwill de Ballard, cuando observó a un aparente gato debajo de su auto, sin embargo, al acercarse con su teléfono para grabarlo, vio salir a una peculiar criatura gris.

El animal era más pequeño que un gato, con patas largas y marcas características de los mapaches.

Me confundí mucho con lo que estaba viendo”, dijo Hall al Seattle Times. “Nunca había visto ningún otro animal igual”.

En su cuenta de Instagram, Kiana bautizó al mapache como ‘Jimothy’ y según declaró al mismo medio: “Le puse Jimothy porque se veía como un Jimothy”.

¿Mapache con síndrome de columna corta?

‘Jimothy’, el mapache de Seattle. Especial

Pese a que no hay un diagnóstico formal sobre la salud del mapache, algunos coinciden en que presenta síndrome de columna corta, una afección congénita muy poco frecuente que acorta la columna vertebral de forma pronunciada.

Dicha malformación sería la que le da a ‘Jimothy’ una apariencia inusual, con un cuerpo redondeado, cuello muy corto, apenas perceptible, y una forma de moverse que lo hace parecer una criatura de otro mundo.

Las apariciones del animal en las zonas residenciales de Seattle han hecho que crezca la euforia por saber más de él, aunque por ahora, todo el mundo lo puede ver y conocer a través de los videos que circulan en Instagram, principalmente.

Protección a los mapaches en Seattle

‘Jimothy’, el mapache de Seattle. Especial

De acuerdo con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington explica que los mapaches son frecuentes en ciudades y áreas suburbanas, especialmente donde encuentran basura, alimento para mascotas o refugio.

Las recomendaciones para la protección de estos animales son:

Mantener cerrados los botes de basura y asegurar correctamente sus tapas.

No dejar comida de mascotas , desperdicios o fruta madura al alcance de animales silvestres.

Evitar acercarse, acorralar o intentar tocar a un mapache salvaje .

No ofrecerle alimento, pues puede perder el temor a las personas y desarrollar comportamientos agresivos.

Especialistas coinciden en que la mejor manera de proteger tanto a ‘Jimothy’ como a los de su especie, es observarlo a distancia, evitar interferir y permitir que permanezca libre en su entorno.

Mientras los mapaches se mantengan fuera de las casas humanas, no se les acorrale y no se les trate como mascotas, no son peligrosos”, escribe el departamento en su sitio web.

¿En qué zonas se ha visto?

El peculiar mapache redondo se ha visto específicamente en el barrio de Ballard, ahí fue donde Kiana Hall lo grabó y por eso se hizo viral.

Los mapaches son nocturnos, pero ocasionalmente pueden ser vistos durante las horas del día, como a Jimothy.

En el día, estos animales suelen estar debajo de cubiertas o en espacios de rastreo; también dentro de árboles huecos o durmiendo en ramas anchas de árbol, acurrucados como perros.

Se sienten atraídos por los huertos, la fruta caída, las semillas para pájaros, los comederos de mascotas al aire libre o, sobre todo, los cubos de basura sin tapar. Otras fuentes de alimento para los mapaches son las larvas en el jardín, los estanques de peces y los gallineros.