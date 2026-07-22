¿Hongos? Exhiben a mujer en restaurante rascando planta del pie | VIDEOS

No todos los videos que dominan las redes sociales hablan de política, deportes o espectáculos. A veces basta un pie, una comezón y una rebanada de pizza para conquistar —o espantar— a millones de usuarios.

Eso ocurrió con un clip publicado en TikTok por la usuaria @luckycharmedcourt, donde una escena cotidiana, aunque poco agradable, terminó convirtiéndose en tema de conversación por una razón muy simple: muchos internautas no pudieron dejar de verlo... ni de comentarlo.

El video muestra a una mujer sentada con su familia en el restaurante de un crucero. Todo parece normal hasta que levanta una pierna, coloca el pie sobre la rodilla y comienza a rascarse con energía la planta del pie.

Lo que hizo que el clip explotara en reproducciones fue que, mientras se rascaba, podían apreciarse pequeños fragmentos de piel desprendiéndose y cayendo sobre la alfombra del comedor.

Hasta ese momento, algunos usuarios ya habían escrito el clásico "cierro TikTok por hoy". Sin embargo, lo que vino después elevó aún más las reacciones.

El detalle que desató miles de comentarios

Tras terminar de rascarse el pie, la mujer tomó una rebanada de pizza con la mano y comenzó a comer como si nada hubiera ocurrido.

Sin pausa para lavarse las manos ni usar gel antibacterial, la escena bastó para que la caja de comentarios se llenara de expresiones de sorpresa, bromas, memes y, sobre todo, críticas relacionadas con la higiene.

Entre los mensajes más repetidos aparecieron frases como "perdí el hambre", "ese video debería venir con advertencia" y "internet nunca decepciona... para mal".

¿Pie de atleta o una enfermedad de la piel?

Como suele ocurrir en redes sociales, las conclusiones llegaron antes que los especialistas.

Muchos usuarios aseguraron que la mujer tenía un caso avanzado de pie de atleta, mientras otros señalaron que la apariencia de la piel podía corresponder a una enfermedad dermatológica distinta.

Varios comentarios explicaron que podría tratarse de psoriasis palmoplantar, una afección inflamatoria que provoca descamación y molestias, pero que no necesariamente tiene relación con una infección por hongos.

Una usuaria resumió el sentir de muchos:

Eso no es hongo, es psoriasis palmoplantar ¡y se pasa verdaderamente mal! Bueno, ¡el no lavarse las manos después de rascarse es una asquerosidad!"

Cuando internet te convierte en tendencia

Más allá del diagnóstico, el episodio demuestra cómo las redes sociales pueden convertir una situación completamente cotidiana en un fenómeno viral.

No se trata de una noticia de interés público ni de un acontecimiento que cambie la agenda informativa. Sin embargo, sí refleja uno de los ingredientes favoritos de internet: escenas inesperadas, reacciones espontáneas y debates interminables en la caja de comentarios.

Al final, el verdadero protagonista no fue el pie, la pizza ni el crucero, sino la capacidad de TikTok para transformar unos cuantos segundos en un tema del que miles de personas no pudieron dejar de hablar.