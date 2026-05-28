Kimberly Loaiza revela si estaría dispuesta a reconciliarse con Kenia Os

En el más reciente episodio publicado en el canal “Los Talegones”, conducido por Juan de Dios Pantoja, Tony M y Super Trucha, Kimberly Loaiza habló sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional. La influencer abordó temas relacionados con su familia, las polémicas en redes sociales, su relación con Juan de Dios y hasta la posibilidad de una reconciliación con Kenia Os.

En esta ocasión, los conductores bromearon con Juan de Dios Pantoja y le advirtieron que, si no dejaba hablar a Kimberly Loaiza, “le taparían la boca” como ocurrió en el programa pasado.

Foto: Instagram kimberly.loaiza

Durante la charla, Kimberly habló sobre sus inicios en las plataformas digitales y confesó que, al principio, disfrutaba más acompañar a Juan de Dios que ser ella la protagonista del contenido.

La influencer también explicó que decidió disminuir su ritmo de trabajo debido a sus prioridades como madre, razón por la que bajó la cantidad de contenido que comparte en redes sociales.

Sobre su cambio de residencia, Kimberly y Juan de Dios Pantoja contaron que se alejaron de Mazatlán porque en Estados Unidos, especialmente en Miami, pueden salir con mayor tranquilidad y llevar una vida más normal. Además, señalaron que en esa zona hay una comunidad hispanohablante muy grande, algo que les agrada mucho.

La pareja también habló sobre la decisión de mostrar a sus hijos en redes sociales. Explicaron que ocultarlos se volvió complicado, ya que muchas personas les tomaban fotografías cuando los veían en la calle, por lo que optaron por hacer pública su identidad.

Foto: Instagram kimberly.loaiza

Respecto a las polémicas familiares, Kimberly comentó que especialmente con su abuela, en su familia ocurren situaciones similares, pero que no toda su familia hace públicas esas experiencias como sí ha sucedido con ellos.

Kimberly aseguró que actualmente no tiene contrato con ninguna empresa y que trabaja de manera independiente.

Entre bromas, mencionaron que ella tenía “horario para usar el celular”, comentario con el que dieron a entender que no todas las polémicas que circulan en internet son reales.

La cantante también aclaró que ella tiene acceso a sus cuentas bancarias y redes sociales, además de conocer perfectamente sus ingresos, luego de los rumores que surgieron en polémicas pasadas. Kimberly destacó que muchas veces las personas juzgan sin conocer realmente la situación.

Kimberly aseguró que Juan de Dios le ha brindado confianza y libertad, y expresó que actualmente se siente como una mujer libre.

Loaiza también expresó su molestia por las personas que se involucran en su relación sentimental.

La influencer dejó claro que es una mujer adulta, capaz de tomar sus propias decisiones, y aseguró que siente que muchas personas buscan desestabilizar su vida.

Además, confesó que el hate que ha recibido desde su primer embarazo sí llegó a afectarle emocionalmente. Kimberly recordó que incluso hacían memes y comentarios ofensivos en contra de Kima, su hija, llegando al punto de desearle la muerte.

Pese a todo, Kimberly aseguró que no se arrepiente de haberse dedicado a las redes sociales, ya que gracias a ello puede trabajar desde cualquier lugar, tener libertad en sus horarios y recibir el cariño de muchas personas.

Foto: Instagram kimberly.loaiza

¿Por qué Kimberly dejó de seguir a JOP?

Sobre la polémica relacionada con Jesús Ortiz Paz, integrante de Fuerza Regida, mejor conocido como JOP, Kimberly aclaró que decidió dejar de seguirlo porque no le gustan ese tipo de situaciones y porque está felizmente casada. Aunque dijo entender que pudo tratarse de una estrategia de marketing, consideró que fue una falta de respeto, los videos que subía el cantante.

Kimberly también aseguró que no haría ningún tipo de colaboración con JOP.

¿Kimberly Loaiza y Kenia Os podrían reconciliarse?

Durante la conversación, Kimberly comenzó hablando sobre su relación con Kenia OS y Juan de Dios aclaró que nunca ha tenido nada en contra de la cantante. Incluso, reconoció que ambos fueron parte importante de los inicios de la carrera de la “Kenini”.

Foto: keniaos

Kimberly expresó que en algún momento llegaron a llevarse muy bien, mientras que Juan de Dios señaló que el conflicto realmente era con él. La influencer confesó que consideraba a Kenia como una amiga y recordó que antes convivían y pasaban buenos momentos juntas.

Sobre una posible reconciliación, Kimberly comentó que, analizando todo lo que ha sucedido con el paso del tiempo, sí podría existir esa posibilidad. Por su parte, Juan de Dios aceptó que actuó de manera inmadura en aquella situación y aseguró que con los años entendió que todo pasa por algo.

El creador de contenido también reconoció que no fue el único que cometió errores, aunque dejó claro que él decidió aceptar sus fallas y trabajar en sanar. Además, mencionó que recientemente vivió una experiencia similar con otra amistad, situación que lo llevó a reflexionar sobre la importancia de soltar y reconocer los errores.

Finalmente, ambos concluyeron que en su entorno sí existieron ciertas manipulaciones, aunque aclararon que no necesariamente de la manera en que suele señalarse en redes sociales.