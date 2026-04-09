JD Pantoja se retracta y admite que Steff Loaiza tenía razón sobre la cuenta hospitalaria de su mamá

En medio de una conversación que rápidamente escaló en redes sociales, el conflicto entre Juan de Dios Pantoja y Steff Loaiza dio un giro inesperado.

Durante varios días, la polémica se mantuvo en tendencia debido a los señalamientos relacionados con la situación de salud de la madre de Kimberly Loaiza, lo que generó un intenso debate entre seguidores y detractores.

Sin embargo, el esposo de Kimberly se retractó sobre algunas de sus declaraciones y admitió que su cuñada, Steff Loaiza tiene razón.

Juan de Dios Pantoja se retracta tras polémica con Stef Loaiza y reconoce su versión IG

Juan de Dios Pantoja se retracta: qué dijo tras la polémica con Steff Loaiza

En las primeras horas del jueves 9 de abril, a través de una historia publicada en la cuenta de Instagram de JukiLop, Juan de Dios Pantoja compartió un mensaje en el que reconoce que sus declaraciones anteriores estuvieron influenciadas por el enojo.

El influencer admitió que reaccionó “por coraje al sentirse muy traicionado”, lo que lo llevó a expresar comentarios que ahora busca matizar. En su mensaje, también abordó uno de los puntos más discutidos: los gastos relacionados con la atención médica.

Pantoja aclaró que la cifra mencionada previamente no reflejaba el total real y reconoció que la inversión ha sido mayor. En ese sentido, explicó que su molestia surgió al considerar que el apoyo económico que él y su pareja han brindado no fue valorado en su justa dimensión.

Sobre los que no fueron solo “7 mil”, porque si sé que ha gastado mucho más solo que sentí que se demérito lo que nosotros hemos dado ya que no fueron solo 25 mil pesos como se dio a entender a esa llamada con el doctor

Asimismo, puntualizó que en ningún momento aseguró haber cubierto la mitad total de los gastos, aunque sostuvo que continúan contribuyendo y que su intención es seguir haciéndolo. Este matiz resulta relevante, ya que uno de los principales cuestionamientos en redes sociales giraba precisamente en torno a la proporción del apoyo económico.

Otro de los puntos clave de su mensaje fue el reconocimiento hacia su cuñada. Pantoja señaló que Steff Loaiza ha asumido una mayor carga económica y que incluso podría demostrarlo con pruebas. Además, validó su argumento sobre el impacto que la situación ha tenido en su actividad laboral, lo que repercute directamente en sus ingresos.

“En pocas palabras, dijo la verdad en ese punto y quería ser honesto”, expresó el influencer, en una declaración que marca un contraste con su postura inicial.

Para cerrar su mensaje, el esposo de Kimberly Loaiza mencionó que esta aclaración no resuelve por completo el conflicto familiar. No obstante, explicó que su intención es corregir lo dicho anteriormente ahora que se encuentra en un estado más sereno.

Juan de Dios Pantoja se retracta tras polémica con Stef Loaiza y reconoce su versión IG

Conflicto entre Steff Loaiza y Juan de Dios Pantoja por la salud de la mamá de su esposa

La controversia se originó cuando Steff Loaiza hizo públicas las diferencias familiares en torno a los gastos médicos derivados de la salud de su madre. De acuerdo con lo expuesto, ella habría asumido una carga económica importante, además de señalar que esta situación afectó su estabilidad laboral al limitar su actividad profesional.

Estas declaraciones provocaron una rápida reacción en redes sociales y colocaron el tema en la conversación pública.

En un primer momento, Juan de Dios Pantoja respondió con una postura defensiva. El influencer rechazó los señalamientos y cuestionó la versión de su cuñada, lo que elevó la tensión mediática. Sin embargo, conforme avanzaron los días, su discurso cambió hacia un tono más moderado.

Juan de Dios Pantoja se retracta tras polémica con Stef Loaiza y reconoce su versión IG

De las acusaciones a la conciliación: así cambió el discurso de JD Pantoja

En los primeros momentos de la controversia, Juan de Dios Pantoja adoptó una postura defensiva. Negó las acusaciones en su contra y lanzó críticas directas hacia Steff Loaiza, a quien incluso señaló de actuar por motivos personales.

En ese contexto, el influencer también defendió su relación y rechazó cualquier insinuación de conflicto interno más allá de lo expuesto públicamente. Sin embargo, con el paso de los días, el tono de sus declaraciones comenzó a cambiar.

Por su parte, el tema continúa generando conversación, especialmente entre quienes siguen de cerca la dinámica de la familia Loaiza-Pantoja. La exposición pública de asuntos personales ha sido uno de los factores que más ha alimentado el interés del público.