Un enorme dragón volando sobre Glasgow. Esa fue la escena que sorprendió a más de uno durante la mañana y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se puede ver a una criatura alada desplazándose por el cielo, algo que, de entrada, parecía sacado directamente del universo de "Juego de Tronos".

Pero no, los dragones no existen y, en este caso, tampoco se trató de una criatura real. Lo que sobrevoló la ciudad escocesa fue una impresionante maqueta voladora de Syrax, uno de los dragones relacionados con la serie de HBO "La Casa del Dragón".

La aparición del dragón forma parte de una estrategia de promoción y también está relacionada con la celebración de la inauguración de los Juegos de la Commonwealth de Glasgow 2026. Así que quienes levantaron la mirada y se encontraron con la criatura en el cielo estaban, literalmente, frente a uno de los proyectos promocionales más llamativos de la franquicia.

VIDEO: Así es el dragón que voló sobre Glasgow

Detrás de este dragón no hay efectos especiales ni una grabación creada para televisión. Se trata de un modelo diseñado específicamente para volar y que cuenta con un sistema bastante complejo para conseguir que sus movimientos sean lo más parecidos posible a los de una criatura real.

Dennis Gutowsky, uno de los operadores y pilotos involucrados en el proyecto, explicó que el modelo cuenta con 23 piezas móviles que trabajan al mismo tiempo. Entre ellas se encuentran las alas, la cola, las hélices y los timones.

La criatura tiene una impresionante envergadura de ocho metros y pesa alrededor de 13 kilogramos. Además, sus movimientos no se limitan a desplazarse por el aire, ya que la cabeza y la cola también pueden moverse durante el vuelo.

Es genial volar en un dragón, comentó Gutowsky al hablar sobre la experiencia de controlar el modelo.

El piloto también reconoció que manejar una máquina de este tipo no es sencillo. Aunque tiene experiencia con aviones de radiocontrol, explicó que volar este dragón requiere una preparación especial y mucho entrenamiento.

¿Cómo construyeron a Syrax?

El modelo de Syrax comenzó con un diseño en 3D proporcionado por HBO, basado en el trabajo realizado para la producción de "La Casa del Dragón". A partir de esa información, el equipo encargado del proyecto comenzó a desarrollar la versión física que posteriormente sería capaz de volar.

La construcción tomó alrededor de tres meses y requirió cerca de 3 mil horas de trabajo, con la participación de un equipo formado por 14 personas.

La estructura combina fibra de carbono y aluminio con espuma Depron moldeada al vacío. Después, el acabado se realizó a mano, incluyendo el trabajo de pintura con aerógrafo para darle al dragón su apariencia final.

El técnico y piloto de Airstage, Matthias Muthsam, explicó que el proceso comenzó a partir del modelo tridimensional enviado por HBO. Después de analizarlo, el equipo tuvo que adaptar el diseño para convertirlo en una máquina capaz de mantenerse en el aire.

Dragón volando sobre Glasgow

El dragón utiliza dos motores con sistemas de vectorización del empuje, además de mecanismos integrados en las patas que ayudan a conseguir el vuelo.

Un proyecto inspirado en Leonardo da Vinci

La creación de esta versión voladora de Syrax también tuvo como referencia las antiguas ideas de máquinas voladoras. De acuerdo con la información sobre el proyecto, el inventor principal de Airstage tomó inspiración de los diseños de vuelo de Leonardo da Vinci para desarrollar el concepto.

El resultado es una mezcla de ingeniería, diseño y entretenimiento que busca acercar al público al mundo de "La Casa del Dragón".

Pero para Gutowsky, el proyecto representa algo más que construir una máquina capaz de volar. Una de sus principales motivaciones es despertar la curiosidad de las nuevas generaciones y demostrar que la ingeniería puede convertirse en una actividad creativa.

Lo que más me gusta es inspirar a otros jóvenes, señaló.

Dragón volando sobre Glasgow

Así que, aunque el video de un supuesto dragón volando sobre Glasgow puede parecer increíble a primera vista, la explicación es mucho más terrenal. Se trata de Syrax, una enorme maqueta voladora creada para promocionar el universo de "La Casa del Dragón" y que, por unos minutos, convirtió el cielo de la ciudad escocesa en una escena digna de Poniente.