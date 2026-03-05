Sopa verde de mariscos, llena de sabor y reconfortante

La sopa verde de mariscos es un platillo que mezcla distintos productos del mar con un caldo aromático preparado con hierbas y vegetales de color verde. En muchas regiones cercanas al mar, los mariscos y pescados se utilizan con frecuencia para preparar caldos y sopas, ya que durante la cocción liberan sabores intensos que enriquecen el resultado final.

Una de las características más llamativas de esta sopa es su color verde. Este tono suele obtenerse gracias al uso de ingredientes como cilantro, espinaca, chile verde o perejil. Estas hierbas aportan frescura al platillo y ayudan a equilibrar el sabor profundo que proviene de los mariscos.

Aunque cada receta puede variar dependiendo del lugar o de los ingredientes disponibles, la base verde es el elemento que le da identidad a esta preparación.

Beneficios de consumir pescados y mariscos

Desde el punto de vista de la nutrición, el pescado y los mariscos son alimentos ampliamente valorados en la dieta humana. Diversos especialistas señalan que el pescado es una buena fuente de proteínas de alta calidad, ya que contiene los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente.

Además, estos alimentos contienen ácidos grasos omega-3, que se han relacionado con beneficios para la salud del corazón, ya que pueden ayudar a disminuir la inflamación y mejorar el funcionamiento del sistema circulatorio.

Los mariscos también aportan minerales importantes como yodo, fósforo, zinc y selenio, además de vitaminas del grupo B, lo que contribuye a que estos alimentos formen parte de una alimentación equilibrada.

Gracias a esta mezcla de buen sabor y valor nutricional, las sopas hechas con mariscos suelen considerarse comidas completas que aportan proteínas, minerales y otros nutrientes importantes para el organismo.

Receta de sopa verde de mariscos

Ingredientes para 4 porciones:

300 gramos de camarones crudos, pelados y desvenados

250 gramos de filete de pescado blanco (como tilapia, merluza o robalo)

200 gramos de almejas o mejillones bien limpios

1 taza de hojas de cilantro fresco

1 taza de espinaca

½ taza de perejil

1 chile poblano asado

2 chiles serranos

1 litro y medio de caldo de pescado o caldo de verduras

2 dientes de ajo

¼ de cebolla

2 cucharadas de aceite

1 papa mediana cortada en cubos

1 calabacita en cubos

1 taza de granos de elote

1 cucharada de sal

Jugo de limón

Hojas de epazote

1 cucharadita de pimienta

Procedimiento:

En una licuadora coloca: cilantro, espinaca, perejil, chile poblano, chiles serranos, ajo y media taza de caldo. Licúa todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme y de color verde. Esta mezcla será la base que dará sabor y color al caldo. En una olla grande calienta el aceite a fuego medio. Agrega la cebolla picada y cocínala durante aproximadamente tres minutos, hasta que se vuelva transparente. Después añade la mezcla verde que preparaste en la licuadora y cocina durante unos cinco minutos, moviendo de vez en cuando para que los sabores se integren bien. Incorpora el resto del caldo de pescado o de verduras. Luego añade las verduras: papa, elote y calabacita. Deja cocinar a fuego medio durante unos diez o doce minutos, hasta que la papa comience a suavizarse. Agrega los cubos de pescado al caldo y cocina durante unos tres minutos. El pescado blanco se cocina rápidamente, por lo que no requiere demasiado tiempo para alcanzar la textura adecuada. Agrega los camarones y las almejas o mejillones. Cocina entre tres y cinco minutos hasta que los camarones cambien de color y las conchas de los mariscos se abran. Si alguna almeja permanece cerrada después de la cocción, es recomendable retirarla. Añade sal, pimienta y las hojas de epazote. Sirve la sopa caliente en platos hondos y acompáñala con jugo de limón, tortillas o pan.

Para lograr una sopa verde de mariscos con buen sabor, es fundamental utilizar ingredientes frescos y de buena calidad. Cuando los mariscos son frescos, el caldo adquiere un sabor más natural y agradable.

Debido a que incluye caldo, verduras y proteínas provenientes del mar, esta sopa puede considerarse una comida equilibrada que combina sabor y nutrición.

Tips para cocinar pescados y mariscos correctamente

Trabajar con productos del mar requiere algunos cuidados para mantener su sabor y textura.

Evitar cocinar demasiado los mariscos: Los mariscos se cocinan muy rápido. Si permanecen demasiado tiempo en el fuego, pueden volverse duros o con una textura poco agradable. En muchas recetas solo necesitan algunos minutos de cocción.

Los mariscos se cocinan muy rápido. Si permanecen demasiado tiempo en el fuego, pueden volverse duros o con una textura poco agradable. En muchas recetas solo necesitan algunos minutos de cocción. Agregar los mariscos al final de la preparación: Para conservar su textura, lo más recomendable es incorporarlos cuando el caldo ya esté casi listo.

Para conservar su textura, lo más recomendable es incorporarlos cuando el caldo ya esté casi listo. Elegir productos frescos: El pescado y los mariscos frescos suelen tener un olor suave parecido al del mar y no deben tener un aroma fuerte. Esto ayuda a garantizar mejor sabor en el platillo.

El pescado y los mariscos frescos suelen tener un olor suave parecido al del mar y no deben tener un aroma fuerte. Esto ayuda a garantizar mejor sabor en el platillo. Lavar bien los mariscos con concha: Las almejas y los mejillones deben lavarse con agua fría antes de cocinarse para retirar arena o impurezas.

Las almejas y los mejillones deben lavarse con agua fría antes de cocinarse para retirar arena o impurezas. Preparar un buen caldo: Un caldo hecho con espinas de pescado y verduras puede mejorar el sabor de la sopa.

La sopa verde de mariscos es una receta que combina ingredientes frescos, hierbas aromáticas y productos del mar en un solo platillo. Gracias a su mezcla de sabores y su caldo aromático, se trata de una comida que puede disfrutarse en diferentes ocasiones. Además, al incluir verduras y mariscos, ofrece una combinación interesante de sabor, textura y nutrientes.