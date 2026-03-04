MacBook Neo: la laptop más barata de Apple, ya tiene precio y fecha de preventa en México

La nueva MacBook Neo marca un antes y un después en la estrategia de Apple. Sin sacrificar diseño ni rendimiento, la firma de Cupertino presenta una laptop pensada para el día a día, pero con el ADN premium que caracteriza a la marca.

Diseño colorido y compromiso ecológico

Uno de los aspectos que más destaca es su propuesta estética. Se trata de la línea de MacBook más colorida hasta la fecha, disponible en cuatro tonos: plata, rosa rubor, amarillo crítico e índigo, todos con teclado a juego.

Pero no solo se trata de estilo. La MacBook Neo está fabricada con una carcasa de aluminio reciclado y presume ser el primer producto de Apple con 60% de contenido reciclado calculado por peso. Esto refuerza el compromiso ambiental de la compañía.

MacBook Neo Apple

Pantalla Liquid Retina y potencia con chip A18 Pro

En el apartado visual, integra una pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con 500 nits de brillo y compatibilidad con mil millones de colores. Esto se traduce en imágenes más vibrantes, textos nítidos y una experiencia envolvente tanto para trabajar como para consumir contenido multimedia.

En el corazón del equipo se encuentra el chip A18 Pro, diseñado para ofrecer potencia y eficiencia energética. Con este procesador, la MacBook Neo promete ejecutar aplicaciones exigentes, facilitar tareas y aprovechar herramientas de inteligencia artificial sin comprometer la fluidez.

Además, ofrece hasta 16 horas de batería con una sola carga, lo que la convierte en una aliada ideal para jornadas largas de estudio o trabajo sin depender constantemente del cargador.

MacBook Neo Apple

Productividad total con la MacBook Neo

La MacBook Neo apunta directamente al público estudiantil y profesional. Desde resumir apuntes y preparar exámenes con apoyo de herramientas inteligentes, hasta elaborar hojas de cálculo o gestionar nóminas, el equipo está pensado para la productividad diaria.

Su Magic Keyboard permite escribir con comodidad y precisión, mientras que el trackpad Multi-Touch ofrece amplio espacio para gestos y navegación intuitiva.

En cuanto a conectividad, cuenta con dos puertos USB-C y entrada para audífonos, facilitando la transferencia de datos y la conexión de accesorios. También integra una cámara FaceTime HD de 1080p, dos micrófonos que optimizan la voz y bocinas laterales con sonido envolvente, ideales para videollamadas claras y sesiones de streaming.

El entretenimiento tampoco se queda atrás: películas, series y videojuegos lucen con gráficos detallados gracias a su potencia gráfica y calidad de pantalla.

MacBook Neo Apple

Configuraciones y seguridad con Touch ID

Apple ofrece dos configuraciones principales:

256 GB con Magic Keyboard

256 GB con Magic Keyboard 512 GB con Magic Keyboard y Touch ID

La opción con Touch ID permite desbloquear la laptop, iniciar sesión en aplicaciones y autorizar descargas con solo un toque, reforzando la seguridad.

Precio y fecha de preventa en México

La MacBook Neo estará disponible en México a partir del 11 de marzo, con un precio inicial de 12,999 pesos en su versión base. También podrá adquirirse en 18 meses sin intereses desde 722.17 pesos mensuales.

MacBook Neo Apple

Con esta propuesta, Apple busca conquistar a quienes desean integrarse al ecosistema Mac sin realizar una inversión tan elevada como en modelos anteriores. Diseño atractivo, potencia suficiente para la mayoría de tareas y un precio más accesible convierten a la MacBook Neo en uno de los lanzamientos tecnológicos más relevantes del año en México.

AAAT*