Cámara de Diputados recibe iniciativa de reforma electoral de Sheinbaum

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum tras los últimos ajustes que realizó al proyecto luego de que fueron incluidos algunos artículos que no se referían a lo electoral y que pidió modificar.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, recibió formalmente la iniciativa poco después de las 14:30 horas de manos de Juan Ramiro Robledo, quien funge como enlace al ser subsecretario de Gobernación.

En su proyecto de reforma, la presidenta Sheinbaum propone modificar 11 artículos de la Constitución a fin de reducir el gasto en elecciones al disminuir de recursos del INE, partidos políticos, OPLES y tribunales electorales, la eliminación de las listas plurinominales y mayor fiscalización, entre otros puntos.

"Es una iniciativa trascendente que ha ocupado ya por tres meses este espacio deliberativo público y hoy con este documento inicia el proceso legislativo de manera formal", dijo la presidenta de la Cámara de Diputados.

La también legisladora del PAN dijo que se comunicaría a los diputados y diputadas de la recepción de la iniciativa de reforma electoral para iniciar con el proceso legislativo, con lo que primero será turnada a comisiones y una vez que termine ahí su análisis y discusión pasará al pleno para su trámite.

"Es una iniciativa que claramente ha ocupado la conversación pública, por lo tanto para máxima publicidad he instruido que podamos subirla a la gaceta legislativa inmediatamente para que todos los ciudadanos puedan conocerla", dijo Kenia López Rabadán.

El envío de la iniciativa de reforma electoral se retrasó debido a los ajustes que realizó la presidenta a la versión final que le fue presentada y que ella misma dio a conocer durante una de sus conferencias. La mandataria volvió a revisar la la iniciativa tras los cambios que solicitó para evitar cualquier controversia.

Reforma electoral se discutirá desde hoy

Tras recibir formalmente la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Cámara de Diputados iniciará inmediatamente su discusión desde esta tarde en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral, así lo dio a conocer el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal.

Monreal dijo que se reunirá con los coordinadores de los otros grupos parlamentarios para "armar y diseñar" la ruta legislativa del debate de la iniciativa de la presidenta Sheinbaum en la que el Partido del Trabajo y el Verde, aliados de Morena, no están de acuerdo respecto a lo que tiene que ver con los plurinominales.

