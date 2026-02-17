Prepara unos pescaditos rebozados como los del tianguis, perfectos para la Cuaresma

Si amas los pescaditos fritos que venden en los tianguis y marisquerías, aprende a prepararlos en casa y consiente a tu familia durante la Cuaresma. Te damos la receta y trucos para unos pescaditos rebozados perfectos.

De acuerdo a la tradición católica, la Cuaresma y la Semana Santa, no son épocas de reflexión y oración, también de ayuno. Esto implica dejar de comer carne roja como forma de penitencia y austeridad, lo que ha dado pie al surgimiento de recetas de temporada.

Pero independientemente de la religión, no podemos negar que es la época en que más pescado comemos. Esto es perfecto, pues se trata de una proteína de buena calidad, rica en vitaminas, minerales, omega-3, y baja en calorías y grasas saturadas.

Los pescaditos de tianguis son una de las formas favoritas de comer este alimento. Estos no son otra cosa que tiras de pescado blanco, rebozadas y fritas.

A diferencia del empanizado, que cubre el pescado con pan molido, en el rebozado se introduce en una mezcla semilíquida. Esta se puede preparar con diferentes ingredientes, sin embargo, el secreto de los puestos es usar una mezcla de harina y cerveza o agua mineral.

Esta preparación recuerda mucho al clásico inglés, fish and chips. Hacer pescaditos rebozados en casa es muy sencillo, te compartimos la receta para que te queden como lo del tianguis, justo a tiempo para el inicio de la Cuaresma.

Los pescados rebozados del tianguis son similares al fish and chip inglés Canva

¿Cómo hacer pescaditos rebozados?

Ingredientes:

1 kilo de filete de pescado blanco firme, cortado en tiras de 3 o 4 cm de ancho

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta negra molida

1 taza de harina de trigo + otro poco para sellar

¼ taza de fécula de maíz

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de sal

1 huevo grande

1 taza de agua mineral o cerveza clara, muy fría

½ cucharadita de ajo en polvo (opcional, para dar más sabor)

¼ cucharadita de paprika o pimentón (opcional, para dar más sabor)

1 litro de aceite de canola o maíz

Preparación:

Seca bien las tiras de filete con papel absorbente y salpimiéntalas. Refrigéralas por 10 minutos para que estén bien frías al momento de rebozarlas. En un tazón amplio, mezcla la harina con la fécula de maíz, polvo de hornear y la sal. Si lo deseas, también agrega pimentón y el ajo en polvo. Agrega el huevo y mezcla ligeramente con un batidor de globo. Incorpora poco a poco el agua mineral, moviendo ligeramente, hasta obtener una mezcla espesa pero fluida. Es importante no batir demasiado, ni de forma intensa. Vierte el aceite en una cacerola profunda y ancha. Llévalo al fuego medio-alto hasta que alcance una temperatura entre 175 y 180 °C, o cuando, al poner una gota del rebozado, suba rápidamente y burbujee de inmediato, sin quemarse. Reduce a fuego medio y comienza a cocinar los pescados. Pasa las tiras por un poco de harina, esto ayudará a sellarlos y que absorban mejor el rebozado. Introdúcelos en la mezcla, escurre el exceso y mételos con cuidado al aceite. Introduce 3 o 4 tiras de pescado por tanda, para no saturar el aceite y reducir la temperatura. Fríe de 3 a 4 minutos por lado, hasta que estén bien dorados. Coloca papel absorbente en la base de una coladera. Retira los pescaditos del aceite y colócalos de forma vertical o ligeramente inclinados en la coladera, esto ayudará a eliminar el exceso de aceite.

Sirve tus pescaditos rebozados calientes, acompañados de limón, salsas o tu aderezo favorito.

Ojo, al momento de hacer pescados rebozados, no cualquier pescado funciona. La recomendación es elegir aquellos con carne firme, buena estructura muscular y que no tenga mucha humedad.

En ese sentido, las mejores opciones son la tilapia, basa, merluza, cazón y huachinango. Cuida que las tiras no sean muy anchas, para que puedas rebozarlas y freírlas perfectamente.

Para hacer pescado rebozado debes usar pescados firmes Canva

Trucos para hacer pescaditos rebozados perfectos

Seca muy bien el pescado antes de rebozarlo . De lo contrario, el exceso de humedad impedirá que el rebozado se adhiera perfectamente y se forme una costra crujiente. Por eso se recomienda secarlo con papel absorbente y refrigerarlo sin tapar por 10 minutos.

. De lo contrario, el exceso de humedad impedirá que el rebozado se adhiera perfectamente y se forme una costra crujiente. Por eso se recomienda secarlo con papel absorbente y refrigerarlo sin tapar por 10 minutos. Séllalo ligeramente con harina. Esto ayuda a absorber los restos de humedad que tenga el pescado y crear una superficie seca que permita que el rebozado se adhiera.

Utiliza líquido con gas, bien frío para el rebozado. Ya sea que uses cerveza o agua mineral, el gas agrega burbujas que ayudan a tener un rebozado más aireado. Además, al estar frío, crea un contraste con el aceite caliente que favorece una textura más ligera.

Como tip extra: coloca el rebozado sobre una cama de hielo mientras fríes.

Como tip extra: coloca el rebozado sobre una cama de hielo mientras fríes. Olvídate de la batidora. Batir demasiado la mezcla hace que se desarrolle el gluten y quede más parecido a una masa de pan. Esto hará que el rebozado quede elástico y menos crujiente. Incluso, es mejor tener pequeños grumos, antes que batir de más.

Cuida que el aceite esté bien caliente. Este debe mantenerse entre 175 y 180 °C para lograr una fritura dorada y perfecta, sin que absorba demasiado aceite o se queme.

Fríe los pescaditos rebozados por tandas. Es importante no llenar la cacerola con demasiadas tiras, pues cada que agregamos una la temperatura del aceite baja, por lo que saturarlo hará que tengas pescados blandos y llenos de aceite.

Una vez que los pescados estén dorados, espera 1 o 2 minutos antes de freír la siguiente tanda.

Una vez que los pescados estén dorados, espera 1 o 2 minutos antes de freír la siguiente tanda. Usa suficiente aceite para que el pescado flote libremente, de lo contrario, tendrás una cocción irregular.

Escurre sobre una rejilla, en lugar de sobre papel. De esta forma evitas que se genere vapor y el rebozado quede blando. Escurrir de forma vertical también es buena opción.

Sirve de inmediato. Una vez que escurras el exceso de aceite, sirve tus tiras de pescado, cuando aún estén calientes, así evitas que la fritura pierda su textura.

Toma nota de nuestra receta y trucos para preparar los pescaditos rebozados al estilo del tianguis, pero en casa. Son una opción perfecta para la Cuaresma.