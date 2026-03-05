Prepara unos tacos gobernador al estilo Sinaloa, con mucho queso

Si eres fan de los tacos y los mariscos, combina lo mejor de ambos mundos en estos tacos gobernador. Conoce la historia y receta de este clásico de Sinaloa, para que lo prepares en casa cuando quieras.

¿Sabías que Sinaloa es el principal productor de camarones en México? Este estado aporta cerca del 40 por ciento del volumen nacional de este crustáceo y no es casualidad.

Sinaloa cuenta con una extensa franja costera en el océano Pacífico, además de lagunas y esteros que favorecen tanto la pesca como la acuicultura, es decir, los camarones que se reproducen en granjas.

Por esa razón es que la gastronomía de Sinaloa se ve marcada por la presencia de este marisco. Aunque el aguachile es el más representativo, los tacos gobernador también tienen un lugar importante, especialmente por su historia.

A diferencia de otros platillos mexicanos, su origen es reciente y se remonta a la década de 1980, cuando Francisco Labastida Ochoa era gobernador de Sinaloa. Justamente, una de las teorías más difundidas sobre cómo nacieron, se asocia con este personaje.

Según se cuenta, el chef Eduardo Armando Angulo Salomón, fundador del restaurante Los Arcos, preparó una receta especial cuando el gobernador visitó el lugar, basándose en el amor de este por los camarones.

Cuando Labastida preguntó el nombre del platillo, el chef respondió de forma espontánea: “taco gobernador”, nombre que se le quedó, sin saber que estos tacos se convertirían en uno de los platillos más representativos de la cocina sinaloense.

Sinaloa es un importante productor de camarón, de ahí la presencia de este crustáceo en su gastronomía Canva

¿Cómo hacer tacos de camarón estilo gobernador?

Ingredientes:

1 cebolla blanca cortada en julianas

100 gramos de mantequilla

2 chile poblanos limpios y cortados en rajas

1 kilo de camarón fresco (pelado, sin cabeza ni cola)

1 rama de apio picada en rodajas finas

300 gramos de queso manchego rallado

1 limón, el jugo

Tortillas de harina

Sal y pimienta

Preparación:

Derrite la mantequilla en una sartén y acitrona la cebolla hasta que esté transparente y suave. Agrega el apio y saltea hasta que cambie de color y se vea traslúcido. Incorpora el chile poblano y cocina por un minuto para que se integren los sabores. Finalmente, añade los camarones junto con el jugo de limón, sal y pimienta. Cocina hasta que los camarones cambien de color a un tono rosa. Tip: no dejes de vigilar a los camarones, de lo contrario, podrían sobrecoserse y quedar chiclosos. Cuando los camarones estén listos, agrega el queso manchego, mezcla y tapa. Apaga el fuego para que el calor residual derrita el queso. Calienta las tortillas de harina y arma tus tacos gobernador con el relleno de camarones. Disfruta solos o acompañados de unas gotas de limón y salsa picante.

Si eres un amante de los camarones, estos tacos gobernador deben estar en tu recetario. Son la prueba de que este crustáceo no solo sabe bien crudo o en coctel, sino también en diferentes preparaciones.