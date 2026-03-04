Casa Blanca da actualizaciones sobre la Operación "Furia Épica"

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofreció este miércoles las primeras declaraciones detalladas sobre la Operación "Furia Épica", lanzada el pasado fin de semana contra Irán.

Según explicó, el presidente Donald Trump estableció cuatro objetivos militares desde el inicio del conflicto que son destruir la industria de misiles balísticos del régimen iraní; aniquilar su armada, para lo cual, aseguró, ya se han hundido más de veinte embarcaciones, utilizando un torpedo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial; neutralizar a las milicias aliadas de Irán en la región; y garantizar que el país nunca obtenga un arma nuclear.

La Casa Blanca ofreció detalles sobre la Operación Furia Épica, destacando los objetivos militares fijados por Trump contra Irán. REUTERS

Leavitt afirmó que actualmente no hay ningún barco iraní en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz ni el Golfo de Omán, y subrayó que los resultados hasta ahora son contundentes. “Podemos afirmar con toda seguridad que, hasta ahora, la Operación Furia Épica ha sido un éxito rotundo”, declaró.

La portavoz señaló que los representantes del régimen iraní en la región han ofrecido hasta el momento escasa resistencia frente a las fuerzas estadounidenses, lo que refuerza la percepción de que la ofensiva ha debilitado de manera significativa las capacidades militares de Teherán.

España acepta cooperar con Estados Unidos

En otro punto de su comparecencia, Leavitt informó que España aceptó cooperar con el ejército estadounidense en la guerra contra Irán, después de que inicialmente se negara a permitir el uso de sus bases militares.

“Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el ejército estadounidense”, dijo, sin ofrecer detalles sobre el alcance de esa cooperación.

Ceremonia de repatriación de soldados

La Casa Blanca también anunció que el presidente Trump asistirá a una ceremonia solemne para recibir los restos de los soldados estadounidenses muertos en la guerra contra Irán. “

El presidente Trump tiene la intención de asistir al traslado solemne de estos héroes estadounidenses para acompañar en el dolor a sus familias”, declaró Leavitt.

Precios del petróleo se mantienen estables

Los precios del petróleo se mantuvieron estables este miércoles, tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevas medidas para garantizar la estabilidad en los mercados energéticos internacionales.

“La economía sigue siendo muy fuerte, es robusta y podrá resistir cualquiera de los impactos temporales de la Operación Furia Épica”, afirmó el mandatario en un mensaje difundido en su red social Truth Social.

El régimen iraní, “aplastado por completo”

Finalmente, la portavoz aseguró que el régimen iraní está siendo “aplastado por completo” por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel.

“Bajo el liderazgo del presidente Donald J. Trump, el régimen iraní terrorista y paria está siendo aplastado por completo”, afirmó en rueda de prensa, destacando que la operación continúa en todos los frentes: tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio.