Mariscos baratos en Cuaresma, tips de cómo pedirlos

La Cuaresma es un periodo en el que muchas personas, por tradición religiosa, reducen o evitan el consumo de carnes rojas. En México, esta costumbre provoca un aumento importante en la compra de pescados y mariscos, lo que influye directamente en los precios.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), en 2026 los precios de pescados y mariscos en supermercados llegaron a ser hasta 14% más altos que el año anterior, mientras que en mercados tradicionales el aumento fue cercano al 12%. Esta variación responde principalmente al incremento en la demanda durante la temporada.

Aunque los costos pueden subir, sí es posible encontrar mariscos baratos en Cuaresma si se toman decisiones informadas: comparar, revisar la frescura y elegir opciones más accesibles.

¿Por qué suben los precios de mariscos en Cuaresma?

Comprender las razones detrás del aumento de precios ayuda a planear mejor la compra. Durante la Cuaresma, muchas familias cambian su alimentación y optan por productos del mar. Este incremento en la demanda provoca que los precios suban, ya que más personas buscan los mismos alimentos al mismo tiempo.

La ANPEC informó que en 2026 varios productos del mar registraron incrementos en comparación con el año anterior, especialmente en supermercados. Esto confirma que la temporada impacta directamente en el bolsillo del consumidor.

Además de la demanda, existen otros factores que influyen en los precios. La disponibilidad de ciertas especies puede variar según la temporada de captura, las condiciones del clima o las restricciones de pesca. Cuando la cantidad disponible disminuye y el interés por comprar aumenta, el resultado suele ser un ajuste al alza en los precios.

Según monitoreos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), los precios pueden cambiar dependiendo de dónde se compren los productos. En muchos casos, los mercados públicos y centrales de abasto ofrecen costos más bajos que los supermercados.

Esta diferencia se debe a que en los mercados suele haber menos intermediarios y el producto puede llegar más directo del proveedor al consumidor.

Tips para comprar mariscos baratos

Saber cómo comprar es tan importante como elegir qué comprar.

Compara precios antes de pagar: No te quedes con el primer puesto que encuentres. Recorrer el mercado o revisar distintas opciones permite detectar variaciones de precio por el mismo producto. La Profeco ha señalado que existen diferencias importantes entre establecimientos. Comparar puede ayudarte a ahorrar varios pesos por kilo.

Compara precios antes de pagar: No te quedes con el primer puesto que encuentres. Recorrer el mercado o revisar distintas opciones permite detectar variaciones de precio por el mismo producto. La Profeco ha señalado que existen diferencias importantes entre establecimientos. Comparar puede ayudarte a ahorrar varios pesos por kilo.

Pregunta si el precio es por kilo limpio o entero: Es importante aclarar si el costo corresponde al producto completo o ya limpio. Por ejemplo, un kilo de pescado entero no rinde igual que un kilo de filete. Lo mismo ocurre con el camarón con cáscara frente al camarón pelado. Confirmar este detalle evita confusiones al momento de pagar.

Observa señales básicas de frescura: El olor debe ser fresco, no fuerte; la carne debe sentirse firme; en pescados enteros, los ojos deben verse claros y brillantes; el producto debe mantenerse bien refrigerado. Estos puntos ayudan a asegurarse de que el marisco esté en buenas condiciones.

Acude temprano al mercado: Comprar desde temprano puede facilitar encontrar más variedad y producto recién colocado en los puestos. En temporada alta, la mercancía fresca suele venderse primero.

Pide información clara: Pregunta al vendedor sobre el origen del producto y la fecha de llegada. Tener más información te permite decidir mejor y comparar opciones.

Mariscos baratos en Cuaresma Canva

Mariscos más económicos en Cuaresma

Algunos productos del mar suelen ser más accesibles que otros, especialmente si se eligen presentaciones sencillas.

Camarón pequeño: El camarón de menor tamaño suele costar menos que el de tamaño grande. Puede utilizarse en cocteles, arroces o caldos sin afectar el sabor del platillo. Elegir camarón pequeño puede representar un ahorro importante durante la temporada.

Mojarra: Es uno de los pescados más consumidos en México. Su precio puede variar según el lugar de compra, pero generalmente es una opción más económica que otras especies. Para ahorrar, se recomienda pedirla entera y solicitar que la limpien al momento, ya que el filete suele ser más caro.

Sardina y bagre: En distintos mercados se ha observado que pescados como la sardina o el bagre tienen precios más bajos en comparación con productos como el salmón o el camarón grande. Estas opciones pueden rendir bien en guisos y preparaciones sencillas.

Otros mariscos: El precio del pulpo y otros mariscos puede cambiar dependiendo de la región y la disponibilidad. En general, optar por productos locales y de mayor disponibilidad suele ser una estrategia útil para encontrar mejores precios.

Errores al comprar mariscos en Cuaresma

Evitar ciertos descuidos puede ayudarte a gastar menos y llevar producto de mejor calidad.

No comparar opciones: Comprar sin revisar otras alternativas puede significar pagar más de lo necesario.

No verificar el peso: Asegúrate de que la báscula marque cero antes de que coloquen el producto y confirma si el peso incluye partes que no se consumen.

Ignorar el producto congelado: En algunos casos, el pescado congelado correctamente puede ser una opción más económica y práctica.

No revisar la frescura: Un olor desagradable o una textura blanda pueden indicar que el producto no está en buen estado.

Comprar en exceso: Adquirir más de lo que se va a consumir puede generar desperdicio y pérdidas económicas.

Mariscos baratos en Cuaresma Canva

Encontrar mariscos baratos en Cuaresma es posible si se combinan información, comparación y revisión cuidadosa del producto. Con una compra bien planeada, es posible disfrutar de los platillos tradicionales sin afectar el presupuesto familiar.