Morena pelea burocracia de la CDMX

¿Por encargo de quién José Luis El Puma Rodríguez quiere meter mano en el Sindicato Único de Trabajadores de la CDMX, que lleva más de un año sin dirigencia y que hoy es el objeto del deseo de muchos políticos?

Si bien El Puma fue presidente por unos meses en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que ve esos temas, ahora es subsecretario de Seguridad con Omar Hamid García Harfuch, donde se supone tiene mucha chamba.

En los pasillos del Antiguo Ayuntamiento se comenta mucho la propuesta que el exmagistrado laboral llevó a Hugo Alonso —líder de los trabajadores de Limpia, que se dice ganador de la presidencia del Sindicato—, para la realización de nuevas elecciones.

La propuesta es que él y César Piña —el otro contendiente—, firmen un acuerdo para la realización de nuevas elecciones apenas termine el Mundial, y con ello acabe la disputa por el control de los trabajadores del gobierno capitalino.

El asunto es que cuando Alonso preguntó si la propuesta traía el aval de la jefa de Gobierno, Rodríguez sólo dijo que seguramente Clarita Brugada aceptaría un acuerdo firmado por las dos partes, sobre todo porque contaría con el apoyo de Marco Ayala, líder de la FSTSE.

Pero Hugo olió la trampa y rechazó firmar lo que no tuviera el visto bueno de Clarita, lo cual no ocurrirá por la vía del subsecretario de Seguridad. Hay que recordar que José Luis fue de los que buscaron llevar a García Harfuch a la Jefatura de Gobierno, justo en contra de Brugada.

Es obvio que la jugada apunta más allá de 2027, que si bien serán elecciones muy importantes, el objetivo es 2030, pues por mucho que se diga otra cosa, Omar Hamid apunta al Gobierno de la CDMX, y el Sindicato es fundamental.

Que el secretario de Seguridad no vea con malos ojos arribar a la capital del país no es nuevo, pues así como El Puma anda metiendo su garrita en temas sindicales, hay alcaldes y diputados que trabajan en la misma línea para Batman.

Es un tema importante, pues si bien falta mucho para 2030, la primera parada serán las elecciones del próximo año, y esa es la base para la meta final.

Muchos se preguntan por qué Omar Hamid no buscaría la Presidencia de la República, y la respuesta es simple: los duros de Morena serían los primeros que le negarían su respaldo; le cobrarían muy caro o en el mejor de los casos le operarían en contra.

Pero también inciden las condiciones de violencia y de combate contra el crimen organizado en el país, que harían imposible garantizar su seguridad y la de su equipo en una campaña por toda la República.

Lo más viable es que el siguiente paso sea la CDMX, antes de la grande. De cualquier forma llama la atención el activismo de El Puma en la capital y no estaría demás preguntarle de parte de quién viene, pues si bien trabaja para García Harfuch, también tiene cercanía con Bucareli.

CENTAVITOS

Las diferencias de Claudia Sheinbaum con el PVEM y el PT se reflejan ya en el Congreso de la CDMX, donde morenistas han estado hablándoles al oído a diputados verdes de moral débil, para que se vistan de guinda y puedan seguir teniendo vida política después de 2027. Al parecer Morena busca aprovechar los pleitos de los aliados con Claudia por la reforma electoral, para buscar desfondarlos. De esa intentona no se va a salvar el PT, pues a algunos les están prometiendo la reelección o un cargo en el gobierno; los guindas quieren apretar tuercas a esos partidos, que les han salido carísimos y empiezan a convertirse en un lastre.