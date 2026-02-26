Recetas económicas con pescado para Cuaresma, para cualquier momento del día

La Cuaresma ha influido en la cocina tradicional, impulsando el consumo de pescado como una de las principales alternativas durante esta temporada. El pescado y los productos del mar son valorados por su contenido de proteínas de buena calidad, así como por aportar muchos beneficios para el organismo.

En México, durante la Cuaresma aumenta la compra de pescado en mercados y supermercados, especialmente en ciudades grandes como la Ciudad de México. Este incremento en la demanda puede provocar variaciones en los precios, por lo que elegir opciones accesibles como atún o sardina enlatada, así como pescados congelados, puede ser una buena estrategia para cuidar el presupuesto familiar.

Estas recetas económicas con pescado para Cuaresma están pensadas para cubrir desayuno, comida y cena, además de consejos prácticos para ahorrar sin dejar de comer rico y nutritivo.

Recetas económicas con pescado para Cuaresma

Desayunos económicos con pescado

Comenzar el día con pescado puede ser más sencillo de lo que parece. El atún enlatado, por ejemplo, es práctico, rendidor y suele tener un precio accesible en comparación con otros alimentos de origen animal.

Tortitas de atún con huevo

Ingredientes para 4 porciones:

2 latas de atún en agua

2 huevos

½ taza de pan molido

¼ taza de cebolla picada finamente

1 diente de ajo picado

2 cucharadas de perejil picado

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

Aceite vegetal para freír

Procedimiento:

Coloca el atún escurrido en un recipiente y mézclalo con los huevos. Añade el pan molido, la cebolla, el ajo y el perejil. Incorpora la sal y la pimienta y mezcla bien hasta lograr una consistencia uniforme. Forma ocho tortitas del mismo tamaño. Calienta un poco de aceite en una sartén a fuego medio. Fríe las tortitas durante unos minutos por cada lado hasta que estén doradas. Sirve calientes con tortillas o ensalada.

Esta preparación es económica porque el atún enlatado suele ser accesible y tiene una buena duración en la alacena, lo que facilita planear los desayunos sin gastar demasiado.

Recetas económicas con pescado para Cuaresma Canva

Comidas económicas con pescado

Para la comida del día, el pescado blanco como la tilapia es una alternativa que puede resultar económica, sobre todo si se adquiere congelada. Además, es fácil de preparar y combina bien con verduras y el arroz.

Tilapia al horno con verduras asadas

Ingredientes para 4 porciones:

4 filetes de tilapia (150 gramos cada uno)

2 papas medianas en cubos

2 zanahorias en rodajas

1 pimiento en tiras

1 cebolla en tiras

2 cucharadas de aceite

Jugo de 2 limones

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de orégano seco

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

Procedimiento:

Precalienta el horno a 200 °C. Coloca las papas, zanahorias, pimiento y cebolla en una charola. Agrega una cucharada de aceite, sal y orégano. Mezcla bien. Hornea las verduras durante 15 minutos. Mientras tanto, sazona los filetes con limón, ajo en polvo, sal y pimienta. Coloca el pescado sobre las verduras y hornea de 10 a 12 minutos más. Sirve caliente.

El pescado blanco es una opción ligera que aporta proteína y puede formar parte de una comida completa si se acompaña con verduras y arroz.

Recetas económicas con pescado para Cuaresma Canva

Estofado de pescado con verduras

Ingredientes para 4 porciones:

500 gramos de pescado blanco en cubos

2 jitomates picados

1 zanahoria en rodajas

½ cebolla picada

1 papa en cubos

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite

1 taza de agua o caldo

1 cucharada de sal

Jugo de ½ limón

Procedimiento:

Calienta el aceite en una olla. Sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén suaves. Agrega el jitomate, la zanahoria y la papa. Cocina unos minutos. Incorpora el agua o caldo y deja hervir. Añade el pescado y cocina hasta que todo esté bien cocido. Ajusta la sal y agrega limón antes de servir. Este guiso es rendidor y permite aprovechar ingredientes básicos que suelen encontrarse en casa.

Cenas económicas con pescado

Para la cena, se recomienda elegir platillos más ligeros y fáciles de digerir. Preparaciones sencillas como tacos de pescado permiten aprovechar porciones moderadas sin dejar de disfrutar el sabor.

Tacos de pescado estilo casero

Ingredientes para 4 porciones:

400 gramos de pescado blanco en tiras

8 tortillas de maíz

1 cucharada de aceite

1 taza de col rallada

½ taza de crema

Jugo de 1 limón

1 cucharadita de comino

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

Cilantro picado al gusto

Procedimiento:

Sazona el pescado con comino, paprika, sal y pimienta. Calienta el aceite en una sartén y cocina el pescado hasta que esté bien cocido. Calienta las tortillas. Arma los tacos colocando col, pescado, crema o yogur, limón y cilantro. Sirve al momento.

Esta receta es práctica y permite usar porciones moderadas de pescado acompañadas de vegetales frescos.

Recetas económicas con pescado para Cuaresma Canva

Tips para comprar pescado durante Cuaresma

Durante la Cuaresma, el aumento en la demanda puede influir en el costo del pescado, especialmente en grandes ciudades como la Ciudad de México. Por ello, es recomendable comparar precios y considerar distintas presentaciones:

Comprar pescado congelado, que suele ser más económico que el fresco.

Elegir atún o sardinas enlatadas, que tienen buena duración.

Preferir mercados locales donde en ocasiones se encuentran mejores precios.

Combinar el pescado con verduras, arroz o papa para rendir más las porciones.

Planear un menú semanal para evitar desperdicios.

Incluir pescados ricos en grasas saludables, como sardinas, también puede aportar beneficios para la salud cuando se consumen como parte de una dieta equilibrada.

Preparar recetas económicas con pescado durante la Cuaresma es posible si se eligen ingredientes accesibles y se planean los menús con anticipación. Estas recetas ofrecen alternativas nutritivas que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Con organización y compras inteligentes, es posible disfrutar de platillos sabrosos y económicos durante toda la temporada.