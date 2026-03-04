Gabinete de Seguridad se reúne con representantes de FIFA rumbo a Mundial 2026

El Gabinete de Seguridad de México sostuvo una reunión con representantes de la FIFA y autoridades federales y estatales para coordinar acciones de seguridad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un mensaje en redes sociales, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que el encuentro se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y tuvo como objetivo revisar los protocolos de inteligencia, prevención y despliegue operativo que se implementarán durante el evento internacional.

De acuerdo con autoridades federales, en la reunión estuvieron representantes del gobierno federal, a funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades que serán sedes durante el próximo mundial.

Entre los participantes estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla; y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

También participaron el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho; el secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla; y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, entre otros funcionarios.

A la reunión también asistieron Rodrigo Martínez-Celis Wogau y Gabriela Cuevas, quienes colaboran en los trabajos de coordinación del Mundial 2026, así como representantes de la FIFA encargados de la organización del torneo.

Durante el encuentro se revisaron las estrategias de inteligencia y prevención que se aplicarán antes y durante la competencia internacional, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de la población como de los visitantes que viajarán a México para el torneo.

Las autoridades destacaron que la coordinación incluye a dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, así como a organismos internacionales vinculados con la organización del Mundial.

El Gabinete de Seguridad indicó que el trabajo conjunto permitirá establecer protocolos para la protección de asistentes, delegaciones deportivas, infraestructura y operaciones logísticas relacionadas con el campeonato.

Asimismo, se analizaron mecanismos de cooperación entre las corporaciones de seguridad de las entidades que serán sede del torneo y las autoridades federales encargadas de las tareas de inteligencia y vigilancia.

FIFA confía en México como sede

La reunión se realiza a poco más de una semana de que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación realizarán quemas de vehículos y bloqueos en 22 estados del país luego de la detención y muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Tras la violencia, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sostuvo una llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum en la que le reiteró la confianza del ente rector del futbol en México para ser sede del Mundial.

Tuve una excelente conversación hoy con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y esperamos que organice todos los partidos programados allí en lo que será la experiencia más incluyente y grandiosa", escribió Infantino en redes sociales.

