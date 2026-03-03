Pescados baratos en Cuaresma: conoce cómo ahorrar

Los pescados y mariscos son de los ingredientes más consumidos durante la temporada de Cuaresma; quienes los consumen no lo hacen solo por el tema religioso, sino porque durante la temporada el clima en México aumenta considerablemente, lo cual ocasiona que haya una demanda alta por varios meses.

Derivado de esto, hay algunos pescados que aumentan considerablemente su costo, lo cual ocasiona que muchas personas se abstengan de comerlos. Si quieres consumir pescado, estos son los pescados baratos en Cuaresma que puedes adquirir para preparar tus comidas favoritas.

¿Por qué suben los precios del pescado en Cuaresma?

Durante la Cuaresma, millones de personas en países con tradición católica como México cambian sus hábitos de alimentación y reducen el consumo de carne roja, especialmente los viernes y en Semana Santa. Como resultado, aumenta la compra de pescado y mariscos.

Este incremento en la demanda provoca que los precios suban en comparación con otros meses del año. Los productos del mar pueden encarecerse hasta un 30% durante esta temporada, sobre todo en supermercados, a diferencia de mercados tradicionales.

Cuando más personas buscan el mismo producto en un periodo corto, los precios tienden a aumentar. En distintas zonas de la Ciudad de México se ha observado que el costo por kilo de algunos pescados puede variar ampliamente entre establecimientos debido a esta alta demanda.

Además del aumento en el consumo, hay otros elementos que pueden impactar el precio del pescado, como el clima, los costos de transporte, el almacenamiento y la distribución. Estos factores explican por qué durante la Cuaresma algunos pescados siguen siendo accesibles, mientras que otros suben de precio de forma considerable.

Pescados más baratos y más caros en Cuaresma

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un seguimiento de precios para informar a los consumidores sobre las opciones más accesibles y las más costosas en esta temporada.

Entre los pescados y mariscos con precios más bajos se encuentran:

Pescado bandera: desde 75 pesos por kilo en el mercado La Viga.

Filete basa: desde 80 pesos por kilo.

Jurel chico: desde 50 pesos por kilo.

Camarón pacotilla: alrededor de 248 pesos por kilo.

Otros pescados como la mojarra o el bagre también pueden encontrarse en rangos aproximados de entre 60 y 110 pesos por kilo, dependiendo del lugar de compra.

Estas especies suelen tener mayor disponibilidad en mercados y centrales de abasto, lo que ayuda a que los precios se mantengan más bajos frente a pescados importados o considerados de mayor demanda. Además, estos productos aportan nutrientes importantes para la alimentación diaria, por lo que representan una alternativa saludable y económica.

En contraste, algunos pescados y mariscos registran precios más elevados durante la Cuaresma:

Salmón: alrededor de 380 pesos por kilo en ciertos establecimientos.

Pulpo y camarón grande: pueden rondar los 280 pesos por kilo en el inicio de temporada.

Cortes especiales de atún u otros mariscos de mayor calidad: también muestran precios superiores.

En el caso del salmón, su costo puede relacionarse con la importación y los procesos de cultivo. En otros productos, el precio depende de la disponibilidad y la demanda en restaurantes y comercios especializados. Por ello, si el objetivo es ahorrar, conviene comparar precios y optar por alternativas más accesibles sin dejar de lado la calidad.

Pescados baratos en Cuaresma Canva

¿Dónde comprar pescados baratos?

Saber dónde comprar es tan importante como elegir el tipo de pescado. Los mercados tradicionales y centrales de abasto suelen ofrecer precios más bajos que las grandes cadenas, especialmente cuando se compra producto a granel.

En lugares como el mercado La Viga o la vieja viga, en Ciudad de México, es posible encontrar opciones económicas como el pescado bandera o el jurel chico a menor costo que en supermercados. Estos espacios suelen tener menos intermediarios, lo que ayuda a mantener precios competitivos.

Las tiendas de autoservicio ofrecen comodidad y productos ya empacados o fileteados, pero esos procesos adicionales pueden aumentar el precio final. Comparaciones recientes muestran que un filete puede costar hasta 30% más en supermercado que en mercado tradicional.

Aun así, muchas personas prefieren estos establecimientos por sus controles sanitarios y promociones temporales. Al momento de comprar pescado fresco, se recomienda:

Verificar que los ojos estén brillantes y no hundidos.

Revisar que el olor sea suave y no desagradable.

Confirmar que el establecimiento mantenga el producto refrigerado adecuadamente.

Comprar entero cuando sea posible, ya que suele ser más barato que el fileteado.

Comparar precios antes de decidir.

También es útil acudir temprano, cuando hay mayor variedad disponible.

Ahorrar no depende únicamente del precio de compra, sino también de cómo se organiza el consumo en casa. Organizar el menú de la semana ayuda a evitar compras innecesarias y desperdicios. Platillos como caldos, guisos o combinaciones con verduras permiten que el pescado alcance para más porciones.

Si encuentras buen precio, puedes dividir el pescado en partes y congelarlo correctamente para usarlo después. Si una receta incluye salmón o pulpo, puedes sustituirlos por basa, jurel o mojarra sin perder el valor nutritivo general del platillo. Las espinas y la cabeza pueden utilizarse para preparar caldos, lo que ayuda a aprovechar mejor la compra.

Pescados baratos en Cuaresma Canva

Durante la Cuaresma es común que los precios del pescado suban debido al aumento en la demanda. Sin embargo, existen opciones de pescados baratos en Cuaresma, que permiten mantener el consumo sin afectar demasiado el presupuesto.

Comparar precios, comprar en mercados tradicionales y planificar las comidas son estrategias clave para ahorrar. Con información clara y decisiones inteligentes, es posible disfrutar del pescado en Cuaresma sin gastar de más.