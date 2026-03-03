BTS revela el nombre de las nuevas canciones de su disco 'ARIRANG'

BTS está a unos días de hacer su esperado regreso a la música con su quinto álbum “ARIRANG”. Será en este mes de marzo cuando RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook lancen un nuevo disco y por fin esta mañana se relevaron el nombre de las 14 canciones que formarán parte de este nuevo proyecto.

Por medio de una imagen publicada en las redes sociales de BTS, así como en Weverse, el grupo surcoreano compartió el tracklist de “ARIRANG”, acabando por fin con las dudas que tenía ARMY sobre los nuevos temas que lanzará la agrupación en su comeback.

Especial

BTS revela el nombre de las canciones de ARIRANG

Sin dar muchos detalles y solamente publicando la lista de canciones, BTS confirmó cuál será el nombre de los 14 temas que están incluidos en “ARIRANG”.

BTS Especial

Algo que llamó la atención es que la mayoría de las canciones está resaltada con rojo, a excepción de una, que tiene un fondo negro con letras en blanco. Esto podría deberse a que sería el sencillo principal de “ARIRANG”.

Body to Body

Hooligan

Aliens

FYA

2.0

No. 29

SWIM

Merry Go Round

NORMAL

Like Animals

They don´t know ‘bout us

One More Night

Please

Into the Sun

La canción que podría ser el sencillo principal de “ARIRANG” es SWIM.

BTS canciones de su nuevo disco Especial

Cabe mencionar que en la composición de las canciones, RM, SUGA y J-Hope son los que más tienen participación; en algunos temas Jungkook y Jimin también fueron autores.

Además, el productor y compositor Ryan Tedder, quien también es conocido por ser el vocalista de One Republic, también escribió algunas canciones. Por su parte, el DJ Diplo produjo varios temas de "ARIRANG".

¿Cuándo saldrá ARIRANG?

El esperado regreso de BTS a la música será este 20 de marzo cuando publiquen su disco “ARIRANG” en diferentes plataformas de streaming.

Además, se espera que el 21 de marzo BTS dé su primer concierto tras casi cuatro años de su última presentación. Este evento se realizará en la Plaza Gwanghwamun en Seúl.

La venta de boletos para BTS se realizará esta semana Instagram

El concierto tendrá duración de una hora y será transmitido por Netflix a nivel mundial. En México, podrás verlo a las 5:00 AM.

Por si fuera poco, BTS comenzará su gira mundial “ARIRANG” en abril. El concierto del 11 de abril que se realizará en Seúl y el del 18 de abril en Tokio serán trasmitidos en cines en todo el mundo.

PJG