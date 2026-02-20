Caldo de tilapia: cómo hacer una receta casera fácil para Cuaresma

Prepara un caldo de tilapia, te presentamos la receta casera fácil para Cuaresma. Es una sopa deliciosa, ligera y nutritiva que combina el sabor delicado del pescado blanco con verduras frescas y hierbas aromáticas.

Es ideal para quien busca una comida reconfortante sin complicaciones, perfecta para el clima fresco o como platillo principal ligero, sobre todo para la época de calor y temporalidad.

La tilapia es un pescado blanco de sabor suave que se adapta bien a muchas recetas; su carne tierna absorbe los sabores del caldo y crea una experiencia balanceada entre proteína y vegetales. En diferentes cocinas del mundo, como la latinoamericana y la anglosajona, esta preparación ha ganado popularidad por ser fácil de preparar y económica.

El caldo de tilapia es una receta casera fácil para Cuaresma, saludable y con muchos nutrientes que aportan fibra, vitaminas y minerales, además de proteína magra.

Caldo de tilapia Canva

Receta de caldo de tilapia

Ingredientes:

600 g de filetes de tilapia frescos, sin piel ni espinas

1 L de caldo de pollo o agua filtrada

1 cebolla blanca mediana (finamente picada)

3 dientes de ajo (picados)

2 tomates maduros (picados)

1 zanahoria grande (en rodajas)

2 ramas de apio (en rodajas)

1 calabacita pequeña (en cubos)

1 pimiento verde (en cubitos)

1 hoja de laurel

1 ramita de cilantro fresco (picado, al final)

½ cdta de comino (opcional)

Sal y pimienta al gusto (

Aceite de oliva

Preparación:

En una olla grande, calienta 1 cucharada de aceite a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se tornen translúcidos (2–3 min). Añade los tomates picados, zanahoria, apio, calabacita y pimiento. Cocina 3–5 min para que se suavicen y liberen aromas. Vierte el caldo de pollo (o agua) en la olla, agrega la hoja de laurel, comino (si lo usas), sal y pimienta. Sube el fuego hasta que comience a hervir. Reduce el fuego a medio-bajo y deja cocinar tapado por 15 min para que las verduras se terminen de ablandar. Coloca los filetes de tilapia cortados en trozos grandes. Cocina por 8–10 min más o hasta que el pescado esté completamente cocido y se deshaga fácilmente con un tenedor. Apaga el fuego y agrega el cilantro picado. Ajusta de sal y pimienta al gusto antes de servir caliente el caldo de tilapia.

Caldo de tilapia Canva

Consejos para preparar el caldito:

Usa pescado de calidad y, si es posible, tilapia fresca o bien congelada que haya sido almacenada adecuadamente, para evitar sabores indeseados.

El paso de sofreír primero la cebolla, ajo y tomate ayuda a construir una base de sabor más profunda para el caldo.

Si usas caldo de pollo ya preparado con sal, ajusta la sal final al gusto para evitar que quede salado.

Cilantro, perejil o incluso eneldo resaltan el sabor del pescado sin dominar la receta.

¿Cómo acompañar tu caldo de tilapia?

Agrega una porción de arroz blanco o integral para hacerlo más sustancioso.

Mezcla el caldo con tortillas calientes y crea un sabor más tradicional.

Añade tostadas o pan rústico para absorber el caldo y complementar la experiencia.

Agrega un toque cítrico o picante según tu preferencia, con limón y salsa picante.

Caldo de tilapia Canva

Variantes del caldo de tilapia:

Caldo con toque mexicano: añade chile guajillo o chipotle para un perfil con más carácter, especialmente delicioso en temporadas frescas.

Estilo filipino: inspirado en sopas asiáticas, puedes usar jengibre y bok choy para un caldo más aromático.

Sopa rica en verduras: incorpora papa o zanahorias adicionales para hacer el caldo más sustancioso.

Sopa ligera de verano: cocina con caldo claro y vegetales verdes como ejotes y calabacines.

Disfruta de esta caldo de tilapia en Cuaresma, es una comida completa y balanceada desde el punto de vista nutricional.