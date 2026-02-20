Caldo de tilapia: cómo hacer una receta casera fácil para Cuaresma
Prepara un caldo de tilapia exquisito y saludable con ingredientes frescos y pasos claros, ideal para tu mesa familiar.
Prepara un caldo de tilapia, te presentamos la receta casera fácil para Cuaresma. Es una sopa deliciosa, ligera y nutritiva que combina el sabor delicado del pescado blanco con verduras frescas y hierbas aromáticas.
Es ideal para quien busca una comida reconfortante sin complicaciones, perfecta para el clima fresco o como platillo principal ligero, sobre todo para la época de calor y temporalidad.
La tilapia es un pescado blanco de sabor suave que se adapta bien a muchas recetas; su carne tierna absorbe los sabores del caldo y crea una experiencia balanceada entre proteína y vegetales. En diferentes cocinas del mundo, como la latinoamericana y la anglosajona, esta preparación ha ganado popularidad por ser fácil de preparar y económica.
El caldo de tilapia es una receta casera fácil para Cuaresma, saludable y con muchos nutrientes que aportan fibra, vitaminas y minerales, además de proteína magra.
Receta de caldo de tilapia
Ingredientes:
- 600 g de filetes de tilapia frescos, sin piel ni espinas
- 1 L de caldo de pollo o agua filtrada
- 1 cebolla blanca mediana (finamente picada)
- 3 dientes de ajo (picados)
- 2 tomates maduros (picados)
- 1 zanahoria grande (en rodajas)
- 2 ramas de apio (en rodajas)
- 1 calabacita pequeña (en cubos)
- 1 pimiento verde (en cubitos)
- 1 hoja de laurel
- 1 ramita de cilantro fresco (picado, al final)
- ½ cdta de comino (opcional)
- Sal y pimienta al gusto (
- Aceite de oliva
Preparación:
- En una olla grande, calienta 1 cucharada de aceite a fuego medio. Agrega la cebolla y el ajo, y sofríe hasta que se tornen translúcidos (2–3 min).
- Añade los tomates picados, zanahoria, apio, calabacita y pimiento. Cocina 3–5 min para que se suavicen y liberen aromas.
- Vierte el caldo de pollo (o agua) en la olla, agrega la hoja de laurel, comino (si lo usas), sal y pimienta. Sube el fuego hasta que comience a hervir.
- Reduce el fuego a medio-bajo y deja cocinar tapado por 15 min para que las verduras se terminen de ablandar.
- Coloca los filetes de tilapia cortados en trozos grandes. Cocina por 8–10 min más o hasta que el pescado esté completamente cocido y se deshaga fácilmente con un tenedor.
- Apaga el fuego y agrega el cilantro picado. Ajusta de sal y pimienta al gusto antes de servir caliente el caldo de tilapia.
Consejos para preparar el caldito:
- Usa pescado de calidad y, si es posible, tilapia fresca o bien congelada que haya sido almacenada adecuadamente, para evitar sabores indeseados.
- El paso de sofreír primero la cebolla, ajo y tomate ayuda a construir una base de sabor más profunda para el caldo.
- Si usas caldo de pollo ya preparado con sal, ajusta la sal final al gusto para evitar que quede salado.
- Cilantro, perejil o incluso eneldo resaltan el sabor del pescado sin dominar la receta.
¿Cómo acompañar tu caldo de tilapia?
- Agrega una porción de arroz blanco o integral para hacerlo más sustancioso.
- Mezcla el caldo con tortillas calientes y crea un sabor más tradicional.
- Añade tostadas o pan rústico para absorber el caldo y complementar la experiencia.
- Agrega un toque cítrico o picante según tu preferencia, con limón y salsa picante.
Variantes del caldo de tilapia:
- Caldo con toque mexicano: añade chile guajillo o chipotle para un perfil con más carácter, especialmente delicioso en temporadas frescas.
- Estilo filipino: inspirado en sopas asiáticas, puedes usar jengibre y bok choy para un caldo más aromático.
- Sopa rica en verduras: incorpora papa o zanahorias adicionales para hacer el caldo más sustancioso.
- Sopa ligera de verano: cocina con caldo claro y vegetales verdes como ejotes y calabacines.
Disfruta de esta caldo de tilapia en Cuaresma, es una comida completa y balanceada desde el punto de vista nutricional.