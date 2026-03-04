Stroopwafels, así puedes hacer las famosas galletas

Las stroopwafels son uno de los postres más representativos de la repostería neerlandesa. Crujientes por fuera, suaves y pegajosas por dentro, estas galletas rellenas de jarabe caramelizado han trascendido fronteras y hoy se encuentran en cafeterías, aeropuertos y supermercados de todo el mundo.

Conoce más sobre qué son, cuál es su origen y cómo preparar una receta de stroopwafels en casa.

¿Qué son las stroopwafels?

Las stroopwafels son un dulce típico de los Países Bajos que está formado por dos capas delgadas tipo waffle unidas por un relleno dulce de jarabe o caramelo. Su nombre proviene del neerlandés: “stroop” significa jarabe y “wafel” se traduce como waffle u oblea, por lo que su significado literal es “waffle con jarabe”.

Se distinguen por su combinación de texturas. Las capas exteriores son delgadas y ligeramente crujientes, pero al mismo tiempo lo bastante flexibles para poder abrirse cuando están calientes. En el interior llevan un relleno espeso hecho tradicionalmente con azúcar morena, mantequilla y canela.

En los Países Bajos es común colocarlas sobre una taza de café o té caliente antes de comerlas. El vapor suaviza el relleno y hace que el aroma sea más intenso. Esta forma de consumirlas es parte de la experiencia tradicional.

Con el paso del tiempo, estas galletas dejaron de ser un producto local y comenzaron a venderse en distintos países. Hoy en día se pueden encontrar en supermercados, cafeterías y tiendas especializadas. Aun así, siguen siendo uno de los dulces más representativos de la cocina neerlandesa.

Origen de las stroopwafels

El origen de las stroopwafels se sitúa en el siglo XVIII en la ciudad de Gouda, en los Países Bajos. Según la historia tradicional, surgieron como una forma de aprovechar restos de masa y migas que quedaban en las panaderías. A estos sobrantes se les añadía jarabe para crear un dulce económico y accesible.

Con el tiempo, la receta fue mejorando y se convirtió en un producto más elaborado. Se atribuye a un panadero llamado Gerard Kamphuisen la difusión temprana de la receta en el siglo XIX. Desde entonces, el dulce comenzó a hacerse más conocido fuera de su ciudad de origen.

Durante el siglo XX, la producción pasó de ser artesanal a industrial. Esto permitió que las stroopwafels se distribuyeran en otras regiones y más adelante en distintos países. En la actualidad, además de encontrarse en Gouda, también son muy populares en ciudades como Ámsterdam, donde se venden en mercados y tiendas para turistas.

Aunque hoy existen versiones modernas con distintos sabores, la receta tradicional continúa siendo la más apreciada. Su sencillez y equilibrio de sabores han ayudado a que se mantenga vigente durante generaciones.

Stroopwafels Canva

Receta de stroopwafels

Ingredientes para 10 galletas:

250 gramos de harina de trigo

100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente

60 gramos de azúcar

1 huevo mediano

5 gramos de levadura seca

60 mililitros de leche tibia

1 pizca de sal

Ingredientes para el relleno:

150 gramos de azúcar morena

100 gramos de mantequilla sin sal

2 cucharadas de jarabe de maíz o miel

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

Procedimiento:

Mezcla la levadura con la leche tibia y deja reposar unos minutos hasta que se disuelva bien. En un recipiente grande mezcla la harina, el azúcar y la sal. Agrega la mantequilla y mezcla hasta integrar. Incorpora el huevo y la leche con levadura. Amasa durante varios minutos hasta obtener una masa suave y uniforme. Cubre el recipiente y deja reposar aproximadamente una hora hasta que aumente ligeramente su tamaño. Separa la masa en 10 partes iguales y forma bolitas. Esto ayudará a que todas las galletas tengan el mismo tamaño. Calienta una wafflera o plancha para waffles. Coloca una bola en el centro y presiona hasta que quede delgada. Cocina durante uno o dos minutos, hasta que esté dorada. Cuando aún esté caliente, corta la oblea con cuidado en dos capas delgadas usando un cuchillo de sierra. Este paso debe hacerse rápido para evitar que se enfríe y se endurezca. Repite el procedimiento con todas las porciones. En una cacerola pequeña, derrite la mantequilla a fuego bajo. Añade el azúcar morena y el jarabe o miel. Mezcla hasta que se forme un jarabe espeso. Agrega la canela y la pizca de sal al final. Extiende una capa de jarabe sobre una mitad y cubre con la otra. Presiona ligeramente para distribuir el relleno. Deja reposar unos minutos hasta que el interior se asiente.

Recuerda cortar las obleas mientras estén calientes para evitar que se rompan; mantén el relleno tibio para que sea más fácil de extender. Si deseas una textura más suave, coloca la galleta sobre una taza caliente antes de comerla.

En los Países Bajos es tradicional colocar la stroopwafel encima de una taza de café o té caliente. El calor ayuda a que el relleno se vuelva más suave y aromático. Esta costumbre es parte importante de la experiencia de consumo.

También pueden comerse solas como un bocadillo dulce a cualquier hora del día. Son comunes en reuniones, celebraciones y como acompañamiento de bebidas calientes.

Stroopwafels Canva

Aunque la receta clásica es la más conocida, hoy existen versiones con cambios en el relleno o en la cobertura. Algunas incluyen chocolate por encima, otras incorporan sabores como vainilla o caramelo más intenso. Estas adaptaciones han ayudado a que el producto llegue a nuevos públicos.

Para mantenerlas en buen estado, es recomendable guardarlas en un recipiente cerrado a temperatura ambiente. De esta manera conservarán su textura durante varios días. Si el clima es muy cálido, pueden refrigerarse, aunque es mejor dejarlas a temperatura ambiente antes de consumirlas.

Las stroopwafels han pasado de ser un dulce sencillo elaborado en Gouda a convertirse en un símbolo gastronómico de los Países Bajos. Su historia, su preparación y su forma tradicional de consumo explican por qué continúan siendo tan populares. Prepararlas en casa permite entender mejor su textura y su equilibrio de sabores, además de disfrutar un clásico europeo sin salir de la cocina.