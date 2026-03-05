¿Qué ingredientes son más baratos en Cuaresma? Tips para incorporarlos a tus comidas

La Cuaresma es una temporada en la que muchas familias modifican sus hábitos alimenticios, especialmente al reducir o evitar el consumo de carne roja en ciertos días. Esto provoca que aumente la búsqueda de otras opciones como pescados, mariscos, legumbres y verduras para preparar las comidas diarias.

Aunque algunos productos pueden subir de precio debido a la alta demanda, también existen ingredientes accesibles que permiten cocinar platillos completos sin gastar demasiado.

Conocer qué ingredientes son más baratos en Cuaresma y cómo utilizarlos en la cocina puede ser clave para mantener una alimentación variada y cuidar el presupuesto durante esta temporada.

¿Por qué algunos alimentos cambian de precio durante la Cuaresma?

Durante la Cuaresma, muchas personas cambian sus hábitos de consumo; hay personas que prefieren evitar la carne roja en ciertos días, aumentan el consumo de pescados y mariscos y las verduras se incrementan en diversos platillos.

Este cambio en los hábitos alimenticios puede afectar los precios de algunos productos. Cuando disminuye el consumo de carne de res o cerdo, muchas personas optan por pescados, mariscos, verduras o legumbres como alternativas. Este aumento en la demanda puede provocar cambios en el precio de estos alimentos durante estas semanas.

Por ejemplo, algunos análisis del mercado alimentario han señalado que el consumo de pescados y mariscos puede aumentar hasta en un 40% durante la Cuaresma, ya que son opciones comunes para sustituir la carne roja en los días de vigilia.

Cuando un producto comienza a ser más solicitado por los consumidores, su precio puede subir si la cantidad disponible no es suficiente para cubrir la demanda. Esto suele suceder con mariscos como camarón, pulpo o con pescados más populares, que en muchos casos se vuelven más caros durante esta temporada.

Además, el precio de los alimentos puede variar dependiendo del lugar donde se compren. En algunos casos se ha señalado que comprar pescado en supermercados puede resultar hasta 30% más caro que hacerlo en mercados tradicionales o centrales de abasto.

Sin embargo, no todos los alimentos suben de precio. Algunos ingredientes se mantienen accesibles porque hay mayor disponibilidad, se producen en el país o pertenecen a especies que se encuentran en grandes cantidades. Entre ellos destacan algunos pescados económicos, así como verduras, legumbres y huevos.

Por esta razón, una forma de ahorrar durante la Cuaresma es identificar los alimentos que son más accesibles y aprovecharlos en diferentes recetas caseras que permitan mantener una alimentación variada.

Ingredientes más baratos en Cuaresma

Durante la Cuaresma existen varios alimentos que suelen ser elegidos por muchas familias porque tienen precios accesibles y permiten preparar distintos platillos. Estas son algunas de las opciones económicas:

Uno de los pescados más baratos es la sardina. Además de ser accesible, este alimento tiene un buen valor nutricional. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señala que las sardinas contienen vitaminas A, B y D, así como minerales como calcio, hierro y fósforo, nutrientes importantes para el organismo.

En algunos mercados de la Ciudad de México se han reportado precios desde aproximadamente 14 pesos por kilogramo, dependiendo del lugar donde se compre.

Otro pescado que suele tener un precio moderado es la mojarra, un producto que se consume con frecuencia en distintas regiones del país. Debido a que se produce de forma constante, suele encontrarse en precios relativamente accesibles.

En algunos mercados mayoristas se han registrado precios que van aproximadamente de 65 a 90 pesos por kilogramo, lo que la convierte en una opción común para preparar platillos fritos o asados.

También existen otras especies económicas como el bagre, el jurel o el pescado bandera, que en algunos mercados pueden encontrarse en rangos aproximados de entre 50 y 110 pesos por kilogramo, dependiendo del lugar de compra y la temporada.

Otra opción que suele aparecer con frecuencia en los menús de Cuaresma es la tilapia, un pescado que se produce en distintas zonas del país. Su precio puede variar, pero en algunos casos se ha reportado entre 90 y 130 pesos por kilogramo.

Además de los pescados, hay otros alimentos que ayudan a mantener una dieta accesible durante esta temporada.

Entre ellos destacan las legumbres como lentejas, frijoles y garbanzos, que han formado parte de la alimentación cotidiana durante mucho tiempo por su precio accesible y su capacidad de rendir en diferentes platillos.

Las verduras también suelen ser una buena opción económica, sobre todo cuando se compran productos de temporada que se encuentran fácilmente en los mercados.

Los huevos también se utilizan con frecuencia para sustituir la carne en muchos platillos porque son versátiles y pueden prepararse de distintas maneras.

Gracias a esta variedad de ingredientes, es posible preparar comidas completas sin gastar demasiado durante la Cuaresma.

ingredientes baratos en Cuaresma Canva

Tips para ahorrar durante la Cuaresma

Organizar mejor las comidas durante la Cuaresma puede ayudar a aprovechar los ingredientes económicos y reducir el gasto familiar.

Una de las recomendaciones de especialistas en consumo es comparar precios antes de comprar, ya que el costo de los pescados y mariscos puede variar según el lugar de venta. Los mercados tradicionales y las centrales de abasto suelen ofrecer precios más accesibles.

También se recomienda elegir especies de pescado que sean abundantes o producidas en el país, ya que suelen tener precios más bajos que los productos importados o considerados de mayor lujo.

Otra forma de aprovechar mejor los ingredientes es planificar las comidas de la semana para evitar compras innecesarias y desperdicio de alimentos. Por ejemplo, los pescados económicos como la sardina o el jurel pueden utilizarse en distintas preparaciones, como guisos, tortitas o ensaladas.

Las legumbres también permiten preparar varios tipos de recetas. Las lentejas pueden utilizarse en sopas o guisos, mientras que los garbanzos pueden agregarse a ensaladas o mezclarse con verduras.

También es útil preparar platillos que rindan varias porciones, como caldos, arroces o guisos, ya que pueden consumirse durante varios días. Otra opción es combinar alimentos como frijoles con tortillas o lentejas con arroz para obtener comidas más completas.

Estos consejos pueden ayudar a que las familias aprovechen mejor los alimentos disponibles y mantengan una alimentación equilibrada durante la Cuaresma.

¿Qué ingredientes son más baratos en Cuaresma? Canva

Platillos económicos para Cuaresma

La cocina mexicana cuenta con muchos platillos tradicionales que se preparan durante la Cuaresma utilizando ingredientes accesibles. Muchas de estas recetas surgieron precisamente como una forma de cocinar con productos económicos.

Una opción sencilla son las tostadas de atún o sardina, que se pueden preparar mezclando el pescado con jitomate, cebolla, limón y un poco de mayonesa o aguacate.

También se pueden preparar tortitas de papa con pescado o atún, que se elaboran con papa cocida, huevo y pescado desmenuzado. Estas tortitas pueden freírse ligeramente y acompañarse con arroz o ensalada.

Otro platillo común son las lentejas guisadas con verduras, que pueden prepararse con ingredientes como zanahoria, papa y jitomate.

La ensalada de nopales también es una receta muy conocida. Generalmente, se prepara con jitomate, cebolla, cilantro y queso fresco.

Otra comida sencilla es el arroz con verduras, que puede acompañarse con huevo o con pescado para completar el platillo.

Estas recetas muestran que es posible preparar comidas variadas durante la Cuaresma utilizando ingredientes sencillos y accesibles.

¿Qué ingredientes son más baratos en Cuaresma? Canva

A pesar de los cambios en los hábitos de alimentación durante la Cuaresma, existen distintas opciones económicas que permiten preparar comidas nutritivas durante esta época. Además, ingredientes como legumbres, verduras y huevos pueden complementar la alimentación durante esta temporada.

Planificar las compras, comparar precios y aprovechar los ingredientes que son más baratos en Cuaresma son algunas estrategias que pueden ayudar a mantener una alimentación equilibrada sin gastar demasiado durante la temporada.