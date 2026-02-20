Lugares para comer en Cuaresma, menús ideales para comer rico y sin carne

La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario litúrgico para la Iglesia católica. De acuerdo con la Iglesia católica, se trata de un tiempo de preparación espiritual previo a la Pascua, que dura 40 días y comienza con el Miércoles de Ceniza. Durante este periodo, la tradición marca la práctica del ayuno y la abstinencia de carne ciertos días, especialmente los viernes.

En México estas prácticas se reflejan también en la gastronomía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más del 70% de la población se identifica como católica, lo que explica la relevancia cultural y social de la Cuaresma en el país.

Esto ha dado pie a una oferta culinaria especial basada en pescados, mariscos, verduras, legumbres y recetas tradicionales sin carne roja. En la CDMX sobran lugares para comer en Cuaresma, con menús ideales para disfrutar sin carne roja.

¿Dónde comer en Cuaresma?

Restaurante El Cardenal

Fundado en 1969, El Cardenal es reconocido por su cocina tradicional mexicana basada en recetas caseras y productos de calidad. Durante la Cuaresma, su menú incluye opciones como pescado a la veracruzana, bacalao a la vizcaína, tortitas de camarón con romeritos y caldos de mariscos, platillos que forman parte del recetario popular mexicano en esta temporada.

El pescado a la veracruzana es una receta documentada como parte del patrimonio culinario del estado de Veracruz, caracterizada por el uso de jitomate, aceitunas, alcaparras y chiles güeros. Las tortitas de camarón con romeritos, por su parte, son un platillo tradicional de temporada que combina ingredientes de origen prehispánico con técnicas posteriores a la Colonia.

El Cardenal ofrece un ambiente familiar y espacios amplios en el Centro Histórico, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan sabores tradicionales sin carne roja durante la Cuaresma.

Ubicación: Calle Palma 23, Centro Histórico, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horarios: Lunes a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

Contramar

Contramar abrió sus puertas en 1998 bajo la dirección de la chef Gabriela Cámara. Es ampliamente conocido por su propuesta centrada en pescados y mariscos frescos. Uno de sus platillos más representativos es el pescado a la talla, preparado a las brasas y servido con dos salsas distintas, roja y verde.

La técnica de pescado a la talla tiene su origen en la costa de Guerrero, particularmente en la zona de Playa Bonfil en Acapulco, donde tradicionalmente se cocina el pescado abierto en forma de mariposa y asado sobre carbón.

Además, el menú incluye tostadas de atún, ceviches y aguachiles. El ceviche, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es un platillo ampliamente difundido en América Latina que consiste en pescado o marisco crudo marinado en jugo de cítricos, técnica que favorece la desnaturalización de las proteínas.

Contramar es una opción popular en la Roma Norte para quienes desean disfrutar de mariscos frescos durante la Cuaresma en un ambiente contemporáneo.

Ubicación: Durango 200, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horarios: Martes a domingo de 13:00 a 18:00 horas.

Los Loosers

Los Loosers se define como un restaurante de cocina vegetal mexicana. Su propuesta se basa en reinterpretar platillos tradicionales en versiones sin carne ni productos de origen animal, lo cual resulta especialmente adecuado para la Cuaresma.

La cocina vegetal ha ganado relevancia en los últimos años. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las dietas basadas en vegetales pueden contribuir a sistemas alimentarios más sostenibles, debido a su menor impacto ambiental en comparación con las dietas ricas en carne.

En Los Loosers se pueden encontrar opciones como tacos de setas al pastor, moles con vegetales y antojitos mexicanos reinterpretados. Estos platillos retoman ingredientes tradicionales sin incluir carne, lo que permite mantener el sabor mexicano dentro de las prácticas de abstinencia.

Es una alternativa atractiva para quienes desean evitar no solo la carne roja, sino también el consumo de productos animales en general durante esta temporada.

Ubicación: Sinaloa 236, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horarios: Martes a domingo de 13:00 a 18:00 horas.

Mi Compa Chava

Mi Compa Chava es un restaurante especializado en cocina sinaloense. La gastronomía de Sinaloa se caracteriza por el uso abundante de mariscos frescos del Pacífico, como camarón, callo de hacha y pescado. Entre sus opciones destacan tostadas de ceviche, aguachiles y cocteles de camarón.

El aguachile, típico del noroeste de México, se elabora con camarón crudo, jugo de limón y chile, y es un platillo representativo de la cocina sinaloense contemporánea. Durante la Cuaresma, este tipo de cocina se vuelve especialmente popular, ya que ofrece alternativas sabrosas sin carne roja y con ingredientes frescos.

Ubicación: Culiacán 85, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horarios: Lunes a domingo de 12:00 a 20:00 horas.

La Docena Oyster Bar & Grill

La Docena se especializa en ostiones, almejas y mariscos frescos. Los ostiones son moluscos bivalvos ampliamente consumidos en zonas costeras y forman parte de la gastronomía mexicana, especialmente en estados como Baja California y Sinaloa.

Su menú incluye ostiones en su concha, camarones a la parrilla y pescados preparados al grill. Estos platillos cumplen con la práctica de abstinencia de carne roja durante la Cuaresma y ofrecen una experiencia diferente, más enfocada en productos del mar.

El ambiente es relajado y combina elementos de cantina moderna con barra de mariscos, ideal para comidas en grupo.

Ubicación: Av. Álvaro Obregón 31, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Horarios: Lunes a domingo de 13:00 a 22:00 horas.

Lugares para comer en Cuaresma Canva

¿Cómo se refleja la Cuaresma en la gastronomía?

En países con fuerte herencia católica como México, este tiempo ha influido de manera profunda en la gastronomía, dando lugar a platillos específicos, ingredientes recurrentes y prácticas culinarias que se repiten cada año.

Uno de los rasgos más visibles de la gastronomía cuaresmal en México es la sustitución de la carne roja por pescado y mariscos. Durante los viernes de Cuaresma, muchas familias evitan consumir res o cerdo, optando por alternativas del mar o preparaciones vegetarianas.

Entre los platillos más comunes se encuentran: pescado empanizado o a la plancha, mojarra frita, caldo de camarón, tacos de pescado, ceviche. También son muy populares las tortitas de camarón seco con nopales o en salsa roja, una receta tradicional que combina ingredientes accesibles con técnicas heredadas de generaciones anteriores.

Este incremento en el consumo de productos del mar también impacta mercados y centrales de abasto, donde el pescado y el camarón suelen tener mayor demanda en estas fechas. Más allá del pescado fresco, la Cuaresma mexicana se caracteriza por recetas específicas que solo aparecen en esta temporada:

Romeritos: Los romeritos se preparan comúnmente con mole, papas y tortitas de camarón seco. Es uno de los platillos más emblemáticos de la temporada en el centro del país.

Los romeritos se preparan comúnmente con mole, papas y tortitas de camarón seco. Es uno de los platillos más emblemáticos de la temporada en el centro del país. Capirotada: La capirotada es un postre tradicional preparado con pan tostado, piloncillo, queso, pasas y frutos secos. Tiene un fuerte simbolismo religioso: algunos interpretan sus ingredientes como representaciones de elementos de la Pasión de Cristo.

La capirotada es un postre tradicional preparado con pan tostado, piloncillo, queso, pasas y frutos secos. Tiene un fuerte simbolismo religioso: algunos interpretan sus ingredientes como representaciones de elementos de la Pasión de Cristo. Torrejas: Rebanadas de pan capeadas y bañadas en miel de piloncillo. Son otro postre clásico que aparece durante esta época.

Rebanadas de pan capeadas y bañadas en miel de piloncillo. Son otro postre clásico que aparece durante esta época. Chiles rellenos sin carne: Durante Cuaresma es común rellenarlos con queso, atún o verduras en lugar de carne.

Estas recetas muestran cómo la cocina mexicana supo adaptarse a las restricciones religiosas sin perder riqueza ni sabor. La gastronomía de Cuaresma en México tiene raíces coloniales. Con la llegada de los españoles y la evangelización impulsada por la Iglesia católica, las prácticas religiosas se integraron con ingredientes locales.

Hoy en día, aunque no todas las personas practican la abstinencia estricta, la Cuaresma sigue marcando tendencias de consumo en México. Restaurantes ofrecen menús especiales sin carne roja y los mercados destacan productos del mar y recetas tradicionales.

Además, en muchas familias, la preparación de platillos como la capirotada o los romeritos es un acto de memoria y convivencia, más allá del significado religioso. En México, este periodo no solo transforma los menús, sino que reafirma la conexión entre fe, historia y cocina, convirtiendo la mesa en un espacio donde tradición y sabor se encuentran cada año.

Lugares para comer en Cuaresma Canva

Desde platillos tradicionales como romeritos y pescados guisados hasta propuestas contemporáneas de cocina vegetal y mariscos frescos, la Ciudad de México ofrece múltiples lugares para comer en Cuaresma. Elegir cualquiera de estos lugares permite cumplir con la tradición de la Cuaresma y, al mismo tiempo, disfrutar de la riqueza gastronómica que caracteriza a la capital del país.