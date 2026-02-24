Recetas con nopales para Cuaresma, económicas y llenas de sabor

El nopal es el ingrediente mexicano más versátil; está presente durante todo el año y se consume de un sinfín de formas. Las recetas con nopales para Cuaresma son muy variadas y populares durante esta temporada, siendo el nopal un elemento de suma importancia en estas fechas.

¿Por qué se consumen nopales en Cuaresma?

En México, el nopal se ha convertido en uno de los ingredientes más utilizados durante la temporada de Cuaresma. Su presencia en la cocina diaria no es nueva, pero en Cuaresma cobra mayor relevancia porque permite preparar platillos sin carne que siguen siendo completos y sabrosos.

Además, es fácil de conseguir y suele tener un precio accesible en mercados y tianguis. El nopal es un alimento bajo en calorías y rico en fibra. También aporta vitaminas y minerales que ayudan a complementar la alimentación diaria. La fibra favorece la digestión y contribuye a mantener una sensación de saciedad por más tiempo.

Al incluir nopales en los menús de Cuaresma, es posible preparar comidas ligeras pero satisfactorias, lo cual resulta útil cuando se reducen alimentos de origen animal. Su combinación con otros ingredientes como frijoles, garbanzos o queso permite lograr preparaciones equilibradas.

Uno de los motivos principales por los que el nopal es tan utilizado en esta temporada es su precio accesible. Es un producto común en gran parte del país y puede comprarse fresco durante todo el año.

Gracias a su rendimiento, una pequeña cantidad puede utilizarse en varias recetas. Esto lo convierte en una opción conveniente para las familias que buscan cuidar el presupuesto sin dejar de preparar platillos tradicionales durante la Cuaresma.

Recetas para Cuaresma con nopales

Ensalada fresca de nopales con queso fresco

Ingredientes para 4 porciones:

6 nopales grandes limpios y sin espinas

1 taza de jitomates picados

½ taza de cebolla blanca finamente picada

½ taza de cilantro fresco picado

1 taza de queso fresco desmoronado

¼ taza de jugo de limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

Procedimiento:

Corta los nopales en tiras y enjuágalos bien para retirar el exceso de baba. Hiérvelos en agua con una pizca de sal durante 10 a 12 minutos. Escúrrelos y pásalos por agua fría. Colócalos en un recipiente y añade el jitomate, cebolla y cilantro. Incorpora el queso fresco. Agrega jugo de limón, aceite, sal y pimienta. Mezcla y sirve.

Esta ensalada es ligera y no contiene carne. Puede servirse como plato principal en una comida sencilla o como acompañamiento. Es fresca, práctica y económica, lo que la hace perfecta para los días de abstinencia.

Recetas con nopales Canva

Tortitas de nopales con queso panela

Ingredientes para 4 porciones:

4 tazas de nopales cocidos y picados

200 gramos de queso panela rallado

3 huevos

½ taza de harina de trigo

½ taza de cebolla finamente picada

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharada de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

Aceite para freír

Procedimiento:

Mezcla los nopales con el queso y la cebolla. Añade sal y pimienta. Incorpora los huevos y mezcla bien. Agrega la harina y el polvo para hornear hasta obtener una mezcla uniforme. Forma pequeñas porciones y fríelas en aceite caliente. Cocina hasta que estén doradas por ambos lados y colócalas sobre papel absorbente.

Para evitar que queden demasiado húmedas, asegúrate de escurrir bien los nopales antes de mezclarlos. Estas tortitas pueden servirse con salsa roja o verde y acompañarse con arroz o ensalada.

Nopales a la mexicana

Ingredientes para 4 porciones:

6 nopales medianos cocidos y cortados en tiras

1 taza de jitomate picado

½ taza de cebolla picada

1 chile serrano picado

1 cucharada de aceite

1 cucharada de sal

Procedimiento:

Calienta el aceite en una sartén. Sofríe la cebolla y el chile hasta que estén suaves. Añade el jitomate y cocina hasta que suelte su jugo. Incorpora los nopales y mezcla bien. Cocina a fuego bajo durante unos minutos y añade la sal.

Es una preparación sencilla y muy común en hogares mexicanos. Se puede servir sola, con tortillas calientes o como acompañamiento de otros platillos de temporada.

Recetas con nopales para Cuaresma Canva

Guiso de nopales con garbanzos

Ingredientes para 4 porciones:

4 tazas de nopales cocidos

2 tazas de garbanzos cocidos

2 jitomates molidos

½ taza de cebolla picada

1 diente de ajo picado

1 cucharada de aceite

1 taza de caldo de verduras

1 cucharada de sal

1 cucharadita de pimienta negra molida

Procedimiento:

Sofríe la cebolla y el ajo en el aceite caliente. Añade el jitomate molido y cocina por unos minutos. Incorpora los nopales y los garbanzos. Vierte el caldo y deja cocinar hasta que espese ligeramente. Agrega la sal y la pimienta antes de servir.

La combinación de nopales y garbanzos ofrece una comida más completa al integrar fibra y proteína vegetal. Es una opción adecuada para quienes desean un platillo más sustancioso sin incluir carne.

Recetas con nopales para Cuaresma Canva

Para poder disfrutar de los nopales sin baba, recuerda que al cocinarlos debes añadir sal y escurrir bien; enjuaga con agua fría después de la cocción. También puedes cocinarlos sin tapar la olla para que la baba se reduzca.

Las recetas con nopales para Cuaresma forman parte de una tradición que combina costumbre religiosa y cocina mexicana. Gracias a su precio accesible y a su versatilidad, el nopal permite preparar platillos variados sin necesidad de carne roja.

Desde ensaladas frescas hasta guisos más completos, este ingrediente ofrece alternativas prácticas y llenas de sabor para la temporada. Integrarlo en el menú cuaresmal no solo ayuda a respetar la tradición, sino también a cuidar el presupuesto familiar y mantener una alimentación equilibrada.