Helados a 15 pesos y más promociones en CDMX por el Día del Helado 2026

No importa si hace o calor, el helado siempre es bien aceptado. Su textura cremosa y amplia variedad de sabores, lo hacen el postre favorito de niños y adultos. Por esa razón, tiene su propio día. Celebra el Día del Helado 2026 con estas promociones.

¿Sabías que el helado cremoso que hoy conocemos es la evolución de un producto que ha estado presente desde las civilizaciones antiguas? Por ejemplo, en México, los aztecas recolectaban hielo de los volcanes y lo mezclaban con frutas y miel.

Con la llegada de los españoles se introdujeron otras técnicas para elaborar las famosas nieves, incluyendo la “garrafa”, que usa un recipiente metálico dentro de madera con hielo y sal.

Fue durante el Segundo Imperio Mexicano, cuando llegó la versión europea con el helado napolitano y una variedad de pasteles congelados, los cuales eran comunes en países como Francia e Italia.

Justamente, es a este último país al que se atribuye la creación de helados cremosos. Incluso, el italiano Francesco Procopio es llamado "el padre del helado”, pues fue quien perfeccionó la máquina para elaborarlos a gran escala.

Gracias a toda esta evolución es que hoy podemos disfrutar helados de diferentes sabores y estilos. Por esa razón, vale la pena celebrar el Día del Helado y qué mejor que con promociones.

No hay mejor época para comer helado que la temporada de calor Canva

¿Cuándo es el Día del Helado 2026?

El 12 de abril de cada año se celebra el Día Internacional del Helado. Si bien, no es una fecha oficial promovida por alguna organización, se ha popularizado entre los diferentes locales de helados para homenajear este postre y dar inicio a la temporada de calor.

La manera como se celebra este día es con diferentes promociones, tanto en locales especializados en la venta de helados, como en restaurantes. Aquí te compartimos algunas para que vayas por el tuyo.

McFlurry por 15 pesos en McDonald’s

Uno de los productos estrella de este restaurante de comida rápida, sin duda son los helados. Por esa razón, no podían dejar de celebrar el Día del Helado con uno de los favoritos: el McFlurry.

Si descargas la app, podrás disfrutar de un McFlurry de M&M’s por solo 15 pesos mexicanos. Pero ojo, la promo solo está disponible el 12 de abril y será bajo disponibilidad de la sucursal y solo en pedidos por la app.

Helados suaves al 3x2 en Nutrisa

Si eres amante de los helados de yogur, Nutrisa es la reina de esta categoría. Para celebrar el Día del Helado 2026, este 12 de abril tendrá una promoción de 3x2 en helados suaves sencillos.

Ve por tu promo a tu tienda favorita, pero ojo que no incluye toppings extras, nutriesferas ni otros ingredientes especiales.

Paletas de yogur a 30 pesos en la Fundación Herdez

La Fundación Herdez es un espacio ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. En este lugar se enfocan en la investigación y difusión de la Gastronomía Mexicana a nivel nacional e internacional.

Aquí puedes encontrar diferentes talleres, degustaciones y conferencias en torno a la gastronomía. Para celebrar Día del Helado tendrán una promoción donde podrás disfrutar paletas de yogur de Nutrisa por solo 30 pesos.

Pero ojo, la promo es solo este 11 de abril, así que, si vas a andar por el centro, corre por la tuya. Solo ten en cuenta que es hasta agotar existencias.

El calor empieza a hacer de las suyas en la CDMX, para no derretirte, disfruta de un delicioso helado, mejor si es con estas promociones del Día del Helado 2026.