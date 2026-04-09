Prepara este licuado de papaya con avena para desinflamar el abdomen en las mañanas, una receta hecha para tu sistema gastrointestinal; es una fórmula equilibrada que aprovecha la bioquímica de sus ingredientes.

La gran ventaja de la avena es que puede utilizarse en muchísimas preparaciones, pues se trata de un alimento saludable; se consume para el desayuno, a menudo con leche, aunque puedes utilizarlo desde en galletas hasta en los famosos licuados, de acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse.

El licuado de papaya con avena surge como un aliado ancestral y natural, combinando dos superalimentos que trabajan en sinergia para combatir la pesadez y la inflamación abdominal.

La papaya, rica en enzimas proteolíticas, y la avena, una fuente excepcional de fibra soluble, crean un bálsamo para el revestimiento gástrico. Al integrar este batido en tu rutina matutina, no solo estás consumiendo un desayuno delicioso, sino que estás proporcionando a tu cuerpo las herramientas necesarias para optimizar el tránsito intestinal y reducir la retención de líquidos.

Licuado de papaya con avena para desinflamar Canva

Licuado de papaya con avena

Ingredientes:

1 ½ tazas de papaya madura (pelada, sin semillas y cortada en cubos)

½ taza de hojuelas de avena integral (preferiblemente remojadas previamente durante 15 minutos)

1 taza (250 ml) de agua mineral o leche de almendras sin azúcar

1 cucharadita de semillas de chía

½ cucharadita de canela en polvo (ayuda a regular la glucosa)

1 chorrito de esencia de vainilla natural (opcional)

Preparación:

Coloca la avena en un recipiente con un poco de agua durante 15-20 minutos. Pasado este tiempo, cuélala y enjuágala. Introduce la papaya, la avena activada y el líquido de tu elección en la licuadora; añade la canela, la vainilla y las semillas de chía. Licúa a velocidad alta durante aproximadamente 45 a 60 segundos, o hasta que la textura sea completamente homogénea y sin grumos de avena. Bebe inmediatamente para evitar la oxidación de las enzimas de la papaya y para que la fibra de la avena no espese la bebida en exceso.

Licuado de papaya con avena para desinflamar Canva

Papaya + avena para desinflamar el abdomen

La papaya es mundialmente conocida por contener papaína, una enzima proteolítica que ayuda a descomponer las proteínas en aminoácidos más simples, lo que facilita la digestión en personas que sufren de insuficiencia pancreática o indigestión crónica.

Cuando consumimos proteínas complejas (carnes, legumbres), el cuerpo a veces se siente pesado si no hay suficientes enzimas. La papaya actúa como un refuerzo exógeno, permitiendo que el estómago trabaje con menor esfuerzo.

Además, su alto contenido de agua y potasio combate la retención de líquidos, una causa común de la inflamación abdominal "falsa". Por otro lado, la avena es una fuente rica en betaglucanos. Estos son un tipo de fibra soluble que, al entrar en contacto con el agua, forma un gel en el intestino. Este gel tiene dos funciones principales: suavizar el bolo fecal para facilitar la evacuación y servir de alimento para la microbiota (bacterias buenas), lo cual previene la disbiosis intestinal que causa gases y distensión.

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¿Los licuados “queman grasa”?

Es común escuchar que estos licuados "queman grasa" por arte de magia. Es importante aclarar que la pérdida de grasa es un proceso metabólico complejo que requiere un déficit calórico.

Sin embargo, los licuados sí pueden ayudar a eliminar desechos acumulados y a la reducción de gases acumulados. Pero no se trata de una "bebida milagro", sino de una herramienta nutricional de alta densidad.

Su efectividad radica en la constancia y en acompañarlo con una dieta baja en alimentos ultraprocesados, que son los principales causantes de la inflamación crónica en la sociedad moderna.

Disfruta de este licuado de papaya con avena para desinflamar el abdomen, ¡es una delicia para las mañanas!