Crónica de un desastre anunciado

No hay “obra magna” construida durante el mandato de López Obrador que no haya tenido accidentes, sobrecostos, impactos ambientales, problemas operativos o de seguridad.

Nos referimos a los descarrilamientos del Tren Maya, y su impacto ambiental; al grave accidente que tiene parado al Tren Interoceánico desde diciembre del año pasado (14 muertos).

Pero también a la poca afluencia de pasajeros y vuelos en el AIFA, y la carísima refinería de Dos Bocas, también llamada Olmeca, convertida en una bomba de tiempo para los vecinos de Paraíso, en Tabasco.

Nos vamos a concentrar en la refinería, construida absurdamente sobre manglares y zona de huracanes, donde se han registrado dos explosiones e incendios en menos de un mes.

En la primera explosión, ocurrida el 17 de marzo en la zona perimetral de la refinería, murieron cinco personas. El discurso oficial minimizó el estallido con el argumento de que ocurrió fuera de las instalaciones de Dos Bocas.

La segunda, sucedida apenas el jueves pasado, se produjo en la bodega de coque de la refinería. El coque es un combustible sólido, poroso y rico en carbono. No hubo víctimas, pero si se multiplicaron las alarmas.

* Las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta Sheinbaum escribió ayer, en su cuenta de X, que el incendio se localiza exclusivamente en la zona de coque y ya está controlado. No hay víctimas, enfatizó

Más tarde se informó que integrantes de la Agencia de Investigación Criminal ya están en Dos Bocas para averiguar posibles delitos federales, como manejo indebido de hidrocarburos o negligencia.

La oposición no la dejó pasar. “Es la obra patito de un régimen patito”, dijo Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, al referirse a Dos Bocas. Y urgió a los titulares de la Secretaría de Energía, Luz Elena Escobar; y de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a presentarse en la Cámara de Diputados a explicar lo que ocurre en Dos Bocas.

“Es evidente que la refinería es un mar de fallas”, dijo.

Otro diputado del PRI, Erubiel Alonso, de origen tabasqueño, grabó un video en la barda perimetral de Dos Bocas, a unos metros de donde se encuentra un jardín de niños.

“Las condiciones no son las óptimas por el intenso olor a gas que se percibe las 24 horas. Es un riesgo latente para la salud de todos los paraiseños”, describió.

Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador económico de la bancada del PAN en San Lázaro, no se quedó atrás: “La refinería de Dos Bocas no es un proyecto de soberanía energética, sino un desastre anunciado, que ha costado a los mexicanos más de 21 mil millones de dólares en sobrecostos.

“Opera por debajo de su capacidad de diseño y sigue sin cumplir la promesa de autosuficiencia.

“Su producción irregular –entre 55% y 64% de los 340 mil barriles diarios prometidos– mantiene a México dependiendo de importaciones de gasolinas, mientras genera más riesgos que beneficios”, advirtió.

* Una buena. Se rompió la “pausa” que López Obrador impuso unilateralmente a las relaciones con el gobierno de España, por no disculparse de los “excesos” cometidos por los conquistadores hace más de 500 años.

La presidenta Sheinbaum anunció ayer que asistirá a una cumbre de gobiernos “progresistas”, a realizarse en Barcelona el próximo 18 de abril. Será el primer viaje de un presidente(a) mexicano a lo que otrora llamábamos “la madre patria”, en los últimos ocho años.

A ese cónclave asistirán Pedro Sánchez, jefe de gobierno español, y los presidentes Lula da Silva, Brasil, Gustavo Petro, Colombia, y Yamandú Orsi, Uruguay. Asiste también Gabriel Boric, expresidente de Chile.

No falta quien la perciba como “cumbre antiTrump”.

* Alguna vez informamos aquí que la FGR se negaba a abrir la carpeta de investigación contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido, y su hermano Fernando Farías Laguna, prófugo.

Ambos marinos, sobrinos del otrora titular de la Semar, Rafael Ojeda, encabezaron presuntamente actividades relacionadas con el huachicol fiscal.

Ayer recibimos un comunicado del despacho de abogados Epigmenio Mendieta & Asociados, que los defiende, en el que acusan de violación a la presunción de inocencia nada menos que a la presidenta Sheinbaum.

El despacho alega que la afirmación que hizo la mandataria, en la mañanera, en el sentido de que ambos “se dedicaban a la venta de combustible ilegal” constituye una imputación penal anticipada, prohibida por la Constitución y los tratados.

“El pronunciamiento público genera un juicio paralelo que compromete la imparcialidad judicial y vulnera el derecho a una defensa adecuada”, dice el comunicado.

Ahí se la dejo.