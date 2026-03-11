Helado de ate y queso: aprende a hacer este cremoso postre en casa

El ate con queso es una de las combinaciones más conocidas dentro de los postres tradicionales en México. Este dulce se prepara a partir de fruta cocida con azúcar hasta formar una pasta firme. Muchas veces se sirve acompañado con queso, lo que crea un contraste entre el sabor dulce y el toque salado que resulta muy agradable al paladar.

Con el paso del tiempo, esta mezcla tradicional ha inspirado distintas versiones dentro de la repostería actual, como pays, gelatinas, paletas y helados. Una de las versiones más llamativas es el helado de ate y queso, que conserva el sabor del postre clásico, pero lo convierte en una preparación fría y cremosa perfecta para los días calurosos.

Prepararlo en casa no es complicado y se puede lograr con ingredientes fáciles de conseguir.

¿Por qué se come el ate con queso?

El ate es un dulce tradicional que se prepara con frutas como guayaba, membrillo, manzana o pera, las cuales se cocinan con azúcar hasta obtener una pasta espesa que después se deja enfriar para formar bloques o barras.

Este tipo de dulce tiene relación con el dulce de membrillo europeo que llegó a México durante la época virreinal. Con el paso del tiempo, la receta se adaptó y comenzó a prepararse con frutas locales, lo que dio origen a diferentes variedades de ate en el país.

En algunas regiones, como el estado de Michoacán y especialmente en la ciudad de Morelia, la elaboración de ate se volvió parte importante de la tradición gastronómica local.

Una de las maneras más populares de comer este dulce es acompañado con queso. Esta mezcla se hizo popular porque el queso aporta un toque salado que equilibra el sabor dulce del ate.

Gracias a este contraste de sabores, el ate con queso se convirtió en un postre muy común en muchas mesas mexicanas. Con el tiempo, esta combinación también comenzó a usarse como inspiración para nuevas recetas.

Hoy en día es posible encontrar este sabor en diferentes preparaciones como pays, tartas, gelatinas, empanadas o helados, donde se mantiene la esencia del postre tradicional.

Receta de helado de ate con queso

Ingredientes para 10 porciones:

400 gramos de ate de guayaba o membrillo

250 gramos de queso crema

500 mililitros de crema para batir

1 lata de leche condensada

250 mililitros de leche entera

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

100 gramos de ate adicional cortado en cubos pequeños

100 gramos de queso Chihuahua rallado

Procedimiento:

Corta los 400 gramos de ate en cubos pequeños para que sea más fácil mezclarlo con los demás ingredientes. Si el ate está muy duro, puedes calentarlo unos segundos en el microondas para que se suavice y sea más sencillo de trabajar. Coloca en la licuadora el ate en trozos, queso crema, leche condensada, leche entera, extracto de vainilla y una pizca de sal. Licúa durante uno o dos minutos hasta obtener una mezcla suave y uniforme. En un recipiente aparte, bate la crema para batir hasta que tenga una consistencia esponjosa y forme picos suaves. Este paso ayuda a que el helado tenga una textura más ligera. Agrega poco a poco la mezcla que licuaste sobre la crema batida. Mezcla con una espátula haciendo movimientos suaves para que la crema no pierda aire. Si deseas que el helado tenga pequeños trozos, agrega los cubitos de ate, el queso rallado y mezcla con cuidado. Coloca la mezcla en un recipiente con tapa y llévala al congelador durante al menos 6 horas. Para lograr una textura más cremosa, puedes sacar el recipiente cada dos horas durante las primeras cuatro horas y mezclar el contenido con un tenedor o batidor. Una vez que el helado esté completamente congelado, déjalo reposar unos minutos a temperatura ambiente antes de servir.

Helado de ate y queso

Tips para hacer helado

Aunque la receta es sencilla, algunos consejos pueden ayudar a mejorar el resultado final.

Elegir un buen ate: El ate de guayaba es uno de los más populares por su sabor dulce y aroma frutal, aunque también existen variedades hechas con otras frutas como membrillo, manzana o mango. Elegir un ate de buena calidad ayudará a que el sabor del helado sea más intenso.

El ate de guayaba es uno de los más populares por su sabor dulce y aroma frutal, aunque también existen variedades hechas con otras frutas como membrillo, manzana o mango. Elegir un ate de buena calidad ayudará a que el sabor del helado sea más intenso. Usar ingredientes fríos: Antes de preparar la receta, procura que la crema para batir y el queso crema estén fríos. Esto facilita que la crema se bata correctamente.

Antes de preparar la receta, procura que la crema para batir y el queso crema estén fríos. Esto facilita que la crema se bata correctamente. Evitar cristales de hielo: Cuando se preparan helados caseros, es común que aparezcan cristales de hielo. Para evitarlo, puedes mezclar el helado durante el proceso de congelación, usar ingredientes con suficiente grasa, como crema y queso, y guardar el helado en un recipiente bien cerrado.

Cuando se preparan helados caseros, es común que aparezcan cristales de hielo. Para evitarlo, puedes mezclar el helado durante el proceso de congelación, usar ingredientes con suficiente grasa, como crema y queso, y guardar el helado en un recipiente bien cerrado. Ideas para servir: El helado de ate y queso puede servirse de diferentes formas para hacerlo más atractivo: con cubos extra de ate, con galletas o barquillos, con nuez picada o con un poco de queso fresco desmoronado. Estas opciones ayudan a resaltar el contraste de sabores entre lo dulce y lo salado.

Helado de ate y queso

El ate es un dulce tradicional elaborado con fruta y azúcar que forma parte importante de la gastronomía mexicana y que muchas veces se disfruta acompañado con queso para equilibrar su sabor.

A partir de esta combinación clásica surge el helado de ate y queso, una versión moderna que conserva el sabor del postre tradicional, pero en una presentación fresca y cremosa. Prepararlo en casa es una buena forma de experimentar con sabores típicos de México y compartir un postre diferente con la familia o los amigos.