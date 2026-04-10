Refrescante agua de horchata de avena para el calor, receta cremosa sin lácteos
Aprende a preparar una bebida cremosa, pero sin leche evaporada, con esta receta de horchata de avena. Ideal para la temporada de calor.
¿A quién no le gusta el agua de horchata? Esta se ha convertido en una de las bebidas más representativas de México, tanto que existe una gran diversidad de recetas. Si amas la horchata cremosa, pero no puedes beber lácteos, prepara esta de avena.
El agua de horchata llegó a México con la Conquista española, aunque sus raíces se remontan al antiguo Egipto. Se trata de una adaptación de la horchata de chufa valenciana, usando ingredientes locales, como el arroz, la canela y el azúcar.
Si bien, ninguno de estos es nativo de México, había una gran disponibilidad. La aceptación fue tal, que con el tiempo evolucionó a otras versiones.
Actualmente, a la horchata de arroz se han sumado la de coco, melón, almendra, nuez y, por supuesto, la horchata de avena. Este ingrediente se ha popularizado por sus propiedades, asociadas a su contenido de fibra.
Sin embargo, a nivel culinario, usar avena en lugar de arroz permite tener una bebida cremosa sin necesidad de usar lácteos. De esta forma se vuelve una excelente alternativa para quienes siguen dietas basadas en plantas o sufren intolerancia a la lactosa.
Si amas las aguas frescas cremosas, pero prefieres omitir la leche evaporada y condensada, prepara esta versión de agua de horchata de avena.
¿Cómo hacer horchata de avena sin leche?
Ingredientes:
- 1 taza de avena en hojuelas
- 1 litro de agua
- 1 raja de canela
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- Azúcar o endulzante sin calorías, al gusto
- Hielo, para servir
Preparación:
- Coloca la avena y la canela en un recipiente y cúbrelas con el agua. Deja reposar de 30 minutos a una hora para que esté suave y absorba el líquido.
- Licúa la avena, junto con el agua de remojo, la canela, vainilla y el endulzante de tu elección
- En una jarra de litro y medio, coloca hielos hasta cubrir un tercio.
- Cuela la mezcla en la jarra, para tener una bebida más tersa. Si la notas muy espesa, puedes agregar un poco de agua o, incluso, bebida vegetal.
- Revuelve y ajusta el dulzor de tu bebida. Puedes meterla unos minutos al refrigerador para que se enfríe más.
- Disfruta tu agua de horchata de avena sin lácteos y olvídate del calor.
¿Por qué la avena ayuda a espesar la horchata?
La horchata de avena es popular porque es naturalmente cremosa, es decir, no necesitas de ningún tipo de lácteo para lograr esta textura. La razón son los almidones y fibra soluble que contiene la avena.
La principal fibra soluble presente en la avena son los betaglucanos. Estos se caracterizan por su capacidad para hidratarse y formar un gel viscoso. Por esa razón, cuando licuamos la avena para preparar nuestra agua, queda más densa.
Un punto extra es que, si no colamos la mezcla, conseguiremos una bebida con fibra que nos mantendrá saciados, pero también, aportará todos los beneficios de este cereal. Incluso, podemos tener una bebida saludable si reducimos la cantidad de azúcar.
