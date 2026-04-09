Habrá menú de "El Diablo Viste a la Moda", ¿tendrá filete de Smith & Wollensky?

Con Meryl Streep y Anne Hathaway juntas de nuevo en pantalla, se espera que “El diablo viste a la moda 2” sea todo un éxito. Por esa razón, los cines se están preparando con diferentes sorpresas, incluyendo un menú temático de la película.

Basada en la novela “El diablo viste de Prada”, de Lauren Weisberger, la película “El diablo viste a la moda”, estrenada en 2006, no solo fue un éxito en taquilla, sino que se convirtió en un clásico contemporáneo.

La historia se centra en el competitivo mundo de la moda, combinando drama, comedia y aspiración profesional, elementos clave para que el público conectara con la trama. Aunque la cereza del pastel fueron las actuaciones de Meryl Streep y Anne Hathaway.

El papel de Miranda Priestly, le valió una nominación al Oscar a Streep, por su interpretación intimidante, pero sin perder la elegancia. Hasta hoy, frases, escenas y referencias hacia la película, se mantienen vivas en redes sociales.

Por esa razón, las expectativas hacia la segunda parte, que se estrenará el próximo 30 de abril, son muy altas. La prueba es la promoción que se ha hecho en torno a la película, que incluye reforzar la imagen en los cines.

De ahí que se espere el lanzamiento de una palomera y vasos conmemorativos. Sin embargo, como ya se ha hecho costumbre, Cinépolis también tendrá menú temático de “El diablo viste a la moda”, ¿qué incluye?

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrenará el 30 de abril en México Instagram 20th Century Studios

¿Qué incluye el menú temático de El diablo viste a la moda?

Para que “El diablo viste a la moda” sea una experiencia completa, Cinépolis lanzó un menú temático con dos tiempos, que incluye dos cocteles con alcohol y una coca cola light. Todo, “elegido por Miranda”, según reza la publicación en redes sociales.

Esto nos hace preguntarnos si habrá filete de Smith & Wollensky. Este plato forma parte de una de las escenas inolvidables de la película, pues es una muestra del poder que ejercía Miranda en sus asistentes, así como su soberbia.

En la película, vemos a Andy correr por las calles de Nueva York para buscarle un filete de este restaurante, servido de forma específica: sin verduras ni salsa, mientras hace llamadas para que le consigan el manuscrito inédito del último libro de Harry Potter.

Lamentablemente, no podremos probar este corte de carne, pero sí otras cosas ricas en el cine.

Aunque no se han revelado especificaciones sobre los alimentos del menú temático, en la foto de redes sociales se ve un bagel con jamón y queso al estilo de Nueva York, acompañado de papas curly. De postre, un waffle con crema batida y Nutella.

¿Cuánto cuesta el menú temático de El diablo viste a la moda?

Cinépolis no ha revelado el costo del menú temático de "El diablo viste a la moda", sin embargo, en internet los usuarios han compartido que el precio de estas experiencias suele ser de 650 pesos mexicanos e incluye tu entrada a la sala VIP para la función.

De igual modo, todavía no hay detalles sobre en qué cines estará disponible, lo que sí es seguro es que la preventa para poder disfrutarlo será el miércoles 15 de abril para las funciones del 29 y 30 del mismo mes.

No importa si eres team Andy, Miranda o Emily, no te puedes perder “El diablo viste a la moda 2”, celébralo en el cine con este menú especial.