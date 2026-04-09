Prepara unas crepas light para el desayuno o el postre, sin harina ni mantequilla

Las crepas son un clásico francés que se ha vuelto popular en México por su versatilidad, pues lo mismo les puedes poner jamón y queso, que Nutella. Si las amas, pero buscas comer más saludable, prepara esta receta de crepas light sin harina ni mantequilla.

A diferencia de los hot cakes, las crepas se caracterizan por ser muy delgadas y flexibles. Por esa razón son consideradas una buena alternativa cuando queremos reducir las calorías, claro, siempre y cuando las rellenemos con ingredientes ligeros.

Sin embargo, aunque las crepas tradicionales sí pueden formar parte de una dieta saludable, si se comen de forma moderada, no siempre sus ingredientes son compatibles con nuestro objetivo.

La masa básica se prepara con harina, huevo, leche y mantequilla. Esto aporta carbohidratos simples y grasa. Para añadir fibra, una opción es utilizar harina integral o de avena; incluso se puede omitir la mantequilla.

Pero si quieres hacerlas todavía más nutritivas, te traemos una receta sencillísima de crepas light con solo dos ingredientes. La base incluye coliflor, por lo que además estarás consumiendo más verduras. Toma nota y atrévete a probarlas.

Dulces o saladas, las crepas son perfectas para el desayuno Canva

¿Cómo hacer crepas sin harina?

Ingredientes:

100 gramos de coliflor cruda (la parte superior, sin mucho tallo)

3 huevos

Una pizca de sal

Aceite en aerosol

Preparación:

En un procesador de alimentos o licuadora, coloca la coliflor y procesa hasta tener una especie de harina más gruesa. Es importante usar solo la parte de la cabeza, evitando los tallos, así lograremos la textura correcta. Agrega los huevos y la sal, y mezcla hasta obtener una mezcla ligera, similar a la de las crepas tradicionales. Calienta una sartén a fuego medio y engrásala con un poco de aceite en aerosol. Distribúyelo con una servilleta para cubrir toda la superficie. Vierte una porción de masa de crepas con un cucharón y gira la sartén para distribuirla. Es importante que la porción no sea muy grande para que tengas una crepa delgada. Tapa y cocina por un par de minutos hasta que la superficie se vea cuajada. Voltea y cocina uno o dos minutos más.

Rellena tus crepas light sin harina, con tus ingredientes favoritos. Para una versión salada, puedes usar pechuga de pavo o pollo, queso panela, requesón, espinacas, champiñones; para crepas dulces, usa mermelada sin azúcar, plátano con crema de cacahuate u otras combinaciones.

Esta receta de crepas es perfecta para quienes cuidan su consumo de carbohidratos, pero también es una buena manera de incluir más proteína y verduras en nuestro día, sin sacrificar el sabor.

La coliflor puede sustituir la harina en algunas recetas, como las crepas Canva

¿La coliflor funciona como sustituto de harina?

Si bien, la coliflor y la harina son ingredientes totalmente diferentes con funciones específicas en las recetas, en algunas masas sí es posible utilizar la coliflor como sustituto. Claro, es importante tener claro que no funcionan igual.

Es decir, la coliflor puede funcionar para hacer bases de pizzas, quichés o crepas, en especial cuando buscamos que sean bajas en carbohidratos y calorías. Sin embargo, no funcionan en pasteles o panes, porque no da estructura ni crece.

La harina de trigo aporta estructura, elasticidad y cohesión a las masas gracias al gluten. La coliflor no tiene estas propiedades, pero al triturarse y eliminar el exceso de agua, sí puede formar bases funcionales, siempre acompañadas de ingredientes como huevo o queso que liguen todo.

De esta forma obtienes masas ligeras y más nutritivas. Claro, recuerda que para que el platillo final conserve estas cualidades, debes cuidar el resto de los ingredientes.

Si no crees en la capacidad de la coliflor para sustituir a la harina, prepara estas crepas light sin harina ni mantequilla, te sorprenderás. Como tip, en caso de que se rompan al voltearlas, puedes añadir a la mezcla un poco de harina de almendra o avena.