Lugares para comer comida asiática en la CDMX, para celebrar el Año Nuevo chino

El Año Nuevo Chino 2026, también llamado Fiesta de la Primavera, comienza el 17 de febrero de 2026, de acuerdo con el calendario tradicional chino basado en ciclos lunares. Este nuevo periodo estará regido por el Caballo de Fuego y las celebraciones se extienden durante aproximadamente quince días, hasta el Festival de los Faroles, que marca el cierre de la temporada festiva.

Durante estas fechas, millones de personas en distintas partes del mundo celebran reuniones familiares, intercambian buenos deseos y comparten comidas especiales que simbolizan abundancia y prosperidad.

Comida para el Año Nuevo Chino

En el Año Nuevo Chino, la comida tiene un significado profundo. No solo se trata de compartir la mesa, sino de incluir preparaciones que representan buenos deseos para el año que comienza. Estos son algunos platillos tradicionales chinos con significado:

Dumplings: Su forma recuerda antiguos lingotes de oro, por lo que se asocian con la riqueza.

Su forma recuerda antiguos lingotes de oro, por lo que se asocian con la riqueza. Nian gao: Este pastel de arroz glutinoso se relaciona con el crecimiento y el progreso, ya que su nombre suena similar a la expresión “año más alto”.

Este pastel de arroz glutinoso se relaciona con el crecimiento y el progreso, ya que su nombre suena similar a la expresión “año más alto”. Tang yuan: Bolitas dulces de arroz que simbolizan la unión familiar.

Bolitas dulces de arroz que simbolizan la unión familiar. Pescado entero: Es un símbolo de abundancia y buena fortuna.

Es un símbolo de abundancia y buena fortuna. Fideos largos: Representan el deseo de una vida larga y saludable.

Estos alimentos suelen servirse en cenas familiares y reuniones importantes durante las festividades.

Lugares para comer comida asiática en la CDMX Canva

Platillos de la comida asiática más populares

Además de la cocina china, muchas personas aprovechan la ocasión para probar otras gastronomías asiáticas presentes en la CDMX. Entre las más populares se encuentran la japonesa, conocida por el sushi y el ramen; la coreana, famosa por el bibimbap y el bbq; y la vietnamita, reconocida por el pho y el bánh mì.

¿Dónde comer comida asiática en la CDMX?

La Ciudad de México cuenta con distintas propuestas para disfrutar comida asiática durante estas fechas. Estas son algunas de las mejores opciones para disfrutar de este tipo de lugares.

REKO

Es un restaurante ubicado en Paseo de la Reforma que ofrece cocina con inspiración asiática y una presentación actual. Su propuesta combina sabores tradicionales con técnicas modernas, lo que lo convierte en una opción atractiva para celebrar una fecha especial como el Año Nuevo Chino.

¿Por qué visitarlo? Tiene un ambiente elegante, ideal para una cena especial. No te tienes que decidir por un solo estilo de cocina; tienen platillos con influencias de distintas regiones de Asia.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 390, Cuauhtémoc, CDMX.

Horarios: Lunes a miércoles de 1 a 10 p.m., jueves a sábado de 1 p.m. a 12 a.m. Y domingos de 1 a 8 pm.

RUDO

Un restaurante ubicado en la colonia Narvarte que ofrece una propuesta inspirada en sabores asiáticos con un toque creativo. Es una alternativa para quienes buscan algo diferente a la comida china tradicional, pero desean celebrar con sabores orientales.

Aquí puedes encontrar platillos con combinaciones originales, además de tener la oportunidad de ver cómo preparan tu comida, siguiendo las técnicas más tradicionales de la cocina asiática. Disfruta de algunos clásicos como los rollos primavera, pero en versiones con solo vegetales y otros con short rib.

Espacio cómodo para compartir con amigos o familia. Y tienen una amplia variedad de bebidas que combinan perfecto con cualquier platillo salado o postre.

Dirección: Caleta 554, Narvarte Oriente, Benito Juárez, CDMX.

Horarios: miércoles a viernes de 13 a 21:30 horas, sábados de 11 a 21:30 horas, domingos de 10 a 18 horas.

SAIGONCITO

Saigoncito se especializa en comida callejera vietnamita. Es conocido por sus bánh mì, que son sándwiches con ingredientes frescos, y por su pho, una sopa con fideos de arroz y caldo aromático.

Aunque no es comida china, es una buena opción para quienes quieren ampliar la experiencia asiática durante estas fechas. ¿Qué probar? Bánh mì con carne o vegetales, pho tradicional y bebidas frescas típicas vietnamitas.

Dirección: Calle Atlixco 155c, Hipódromo Condesa, CDMX.

Horarios: lunes a sábado de 13:00 a 21:30 horas.

Mercado Barrio Chino

El Mercado Barrio Chino, ubicado en el Centro Histórico, reúne distintos locales de comida asiática en un mismo espacio. Aquí se pueden encontrar opciones como ramen, baos, sushi y otros platillos representativos.

Dirección: Calle Dolores 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX.

Horarios: Los horarios pueden variar por local, por lo que conviene revisarlos antes de acudir.

Este espacio permite probar diferentes estilos de cocina asiática en una sola visita.

Además de los restaurantes mencionados, en la CDMX existen establecimientos especializados en comida china tradicional que pueden ser una buena elección para el Año Nuevo Chino.

Entre los platillos más buscados están:

Pato estilo Pekín

Rollos primavera

Arroz frito

Sopas tradicionales

Pollo estilo Hunan

Estos platillos suelen compartirse al centro de la mesa, lo que favorece la convivencia y el sentido de comunidad característico de la celebración. En zonas como el Barrio Chino del Centro Histórico es común encontrar restaurantes con menús tradicionales y decoraciones alusivas a la festividad.

Consejos para celebrar el Año Nuevo Chino en CDMX

Reserva con anticipación, especialmente en restaurantes populares.

Elige platillos que tengan significado simbólico, como dumplings o pescado entero.

Asiste a eventos culturales en el Centro Histórico para complementar la experiencia gastronómica.

Comparte la comida al centro, siguiendo la tradición de convivencia familiar.

Lugares para comer comida asiática en la CDMX Canva

Celebrar el Año Nuevo Chino en la CDMX es una oportunidad para conocer más sobre la cultura asiática a través de su gastronomía. El Año Nuevo Chino es una fecha ideal para reunirse y disfrutar de comida asiática en la Ciudad de México.

Existen opciones variadas de lugares para comer comida asiática en la CDMX, desde restaurantes con propuestas modernas hasta espacios con comida más tradicional. La riqueza gastronómica de la ciudad permite vivir una experiencia especial, combinando sabores, cultura y tradición en cada platillo.