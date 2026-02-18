Más de 8 millones de personas participan en simulacro regional metropolitano

Más de 8.2 millones de habitantes de la zona metropolitana del Valle de México participaron en el Primer Simulacro Metropolitano 2026; el ejercicio de cultura cívica “fue un rotundo éxito”, afirmó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugda.

“En este comité participaron, por primera vez, representantes de la FIFA, para verificar las acciones de reacción ante una emergencia por sismo, en el marco del Mundial de Futbol, del que la ciudad será sede, por tercera ocasión.

“Quiero resaltar la participación de la FIFA como un invitado especial a este comité de emergencias, sabiendo que tenemos este año, en los próximos meses, un gran mundial; tenemos la inauguración en la Ciudad de México y lo más importante es estar prevenidos”, afirmó la Jefa de Gobierno, al informar de los resultados obtenidos en la capital tras el simulacro.

“Nosotros siempre nos vamos a coordinar con los gobiernos y nos sumamos a las acciones que se determinen”, explicó Ricardo de la Cruz, representante de la FIFA México.

Brugada enfatizó que “se están llevando a cabo reuniones con FIFA para llegar preparados al Mundial”.

A pesar de que se había adelantado que tras el ejercicio, se presentarían resultados obtenidos en ambas entidades, Clara Brugada señaló que los resultados obtenidos en el Estado de México por el simulacro, “se darán a conocer más adelante”.

“Acordamos con representantes del estado dar los datos después, más tarde”, precisó desde el C-5, donde se instaló el Comité Nacional de Emergencias, en el que participaron integrantes del gabinete legal capitalino, además de representantes del Gobierno Federal.

Efectividad de altavoces

Brugada Molina remarcó que “es importante este ejercicio metropolitano, porque se trata de una región que comparte problemáticas y así debe compartir soluciones”.

Foto: José Antonio García | Excélsior

En punto de las 11:00 horas, inició el simulacro con hipótesis de sismo magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca; se replicó en 13 mil 786 altavoces, de los 13 mil 998 instalados en la ciudad; la efectividad fue del 98.53 por ciento.

El alertamiento también se emitió en los teléfonos celulares, a través del sistema CellBroadcast. Brugada afirmó que “el sonido de la alerta fue más bajo”, como se había solicitado al Gobierno Federal, del que depende el sistema de alertamiento.

“Nos dicen que fue menor el sonido, es importante para ir perdiendo el miedo, en el simulacro participen todos, para que sepamos qué hacer”.

El tiempo de evacuación fue de un minuto con 52 segundos.

En el ejercicio participaron, a nivel metropolitano, 33 mil 804 inmuebles, de los cuales 23 mil 560 fueron privados.

La mayor cantidad de inmuebles participantes fueron de la Ciudad de México, con 21 mil 594.

En materia de infraestructura, movilidad y de servicios las autoridades reportaron saldo blanco.

Congreso participa en simulacro

Los trabajadores de las cuatro oficinas que tiene el Congreso de la Ciudad de México en el Centro Histórico, participaron en el Simulacro Regional 2026 a las 11 de la mañana. Un total de 150 personas que estaban en la sede principal en la esquina de Donceles y Allende, tardaron un minuto con 20 segundos en bajar del edificio.

Foto: José Antonio García | Excélsior

Y de los edificios Plaza de la Constitución 7, Fray Pedro de Gante 15 y Avenida Juárez 60, participaron 541 personas en los simulacros.

En cuanto al edificio de Zócalo, participaron 161 personas, 65 salieron y 96 se replegaron en zonas de seguridad, mientras que fueron 181 personas fueron las que se evacuaron en Gante y 47 en Avenida Juárez.

El reingreso a las todas instalaciones fue a las 11:10 horas, después de que personal de la Dirección de Resguardo del Congreso verificó las condiciones de los inmuebles, como parte de este ejercicio.

Este primer simulacro del año se realizó bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 7.2 en la escala Richter.

*DRR*