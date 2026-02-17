¿Por qué no debes tirar la basura en el Año Nuevo Chino 2026? Esta es la razón

El Año Nuevo Chino 2026 inició el 17 de febrero, según el calendario lunar. Como cada año, la celebración está acompañada de tradiciones y rituales que buscan atraer prosperidad, salud y buena fortuna. Entre las costumbres más conocidas destaca la recomendación de no tirar la basura ni barrer el primer día.

Aunque para muchas personas puede parecer una superstición, dentro de la tradición china la recomendación de no tirar la basura ni barrer tiene un profundo significado simbólico, relacionado con la energía y la fortuna que marcan el inicio de un nuevo ciclo.

Por qué no se puede sacar la basura en el año nuevo chino

La razón principal por la que no se recomienda tirar la basura el 17 de febrero de 2026 es que, según la creencia popular, hacerlo equivale a barrer o desechar la buena suerte que llega con el nuevo ciclo lunar. En la cultura china, el inicio del año representa una oportunidad para atraer prosperidad financiera, estabilidad familiar y crecimiento personal.

Barrer, vaciar los botes o limpiar de forma activa durante el primer día simboliza remover la fortuna acumulada.

Por ello, muchas familias realizan una limpieza profunda antes del inicio oficial de la celebración. Este acto previo sí está permitido y tiene un sentido positivo: eliminar la mala energía del año anterior para abrir espacio a nuevas oportunidades.

En términos simbólicos:

Limpiar antes del 17 de febrero representa cerrar ciclos No barrer el primer día significa conservar la prosperidad Evitar sacar la basura protege la energía positiva recién llegada

En algunas regiones, la restricción puede extenderse a los primeros dos o tres días del festejo. Sin embargo, la práctica más extendida se centra principalmente en el día inicial.

Este tipo de tradiciones no solo tiene un componente cultural, también influye en el comportamiento económico y social.

Durante el Año Nuevo Chino, millones de personas viajan para reunirse con sus familias, realizan compras especiales y participan en intercambios de regalos, lo que convierte la fecha en uno de los periodos de mayor actividad económica en China y otras comunidades asiáticas.

El calendario zodiacal chino se compone de 12 animales que se repiten en ciclos. Canva

Otros rituales del Año Nuevo Chino 2026

Además de no tirar la basura, existen diversas tradiciones que forman parte de una de las celebraciones más importantes en Asia:

Reuniones familiares y cenas especiales: la cena de víspera es uno de los momentos más importantes, donde se comparten platillos que simbolizan abundancia y unidad.

Entrega de sobres rojos con dinero : conocidos como "hongbao", representan prosperidad y buenos deseos, especialmente para niños y personas jóvenes.

Decoraciones en color rojo: este color simboliza protección, buena fortuna y felicidad. Se utilizan faroles, cintas y mensajes escritos en papel rojo.

Fuegos artificiales y danzas tradicionales: buscan ahuyentar las malas energías y atraer prosperidad.

Las celebraciones concluyen con el Festival de los Faroles, que marca la primera luna llena del año lunar y simboliza el cierre oficial de los festejos.

¿Cuánto duran los festejos?

El Año Nuevo Chino 2026 comienza el 17 de febrero y se extenderá por 16 días de celebraciones, aunque no todos son considerados días festivos oficiales.

El cierre será el 3 de marzo de 2026 con el Festival de los Faroles, una de las celebraciones más visuales y representativas, donde se encienden faroles decorativos y se realizan actividades culturales.

Durante este periodo, millones de personas en China y en comunidades asiáticas alrededor del mundo participan en actividades familiares, ceremonias religiosas y eventos públicos.

¿Qué animal representa el Año Nuevo Chino 2026?

El calendario zodiacal chino se compone de 12 animales que se repiten en ciclos: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

En 2026 se celebra el Año del Caballo dentro del calendario chino. Este signo simboliza energía, dinamismo, libertad y éxito.

Según la tradición, quienes nacen bajo este animal suelen ser personas independientes, trabajadoras y sociables, además de destacar por su espíritu aventurero y determinación.

Más allá del simbolismo, el Año Nuevo Chino representa una de las celebraciones más importantes del mundo en términos culturales y económicos. Genera un fuerte movimiento comercial, turístico y social en Asia y en comunidades internacionales.