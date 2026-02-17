Mexicanos acuden al barrio chino para celebrar el año nuevo lunar

Para celebrar el Año Nuevo Chino o Año Nuevo Lunar, que marca la primera luna nueva del calendario lunar, cientos de personas se dieron cita en el tradicional barrio chino, ubicado en la zona centro de la Ciudad de México.

El Festival de Primavera de 15 días se viste de luces multicolores y adornos tradicionales del país asiático, que en esta ocasión estará regido por el Caballo de Fuego.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

“Dicen que es un caballo de fuego, que viene con muchos cambios, cerrando ciclos, dejando todo lo malo que queda atrás y viendo hacia adelante, con nuevas perspectivas y nuevos horizontes”, dijo Elizabeth, simpatizante de la cultura china, que llegó al Barrio Chino para disfrutar de los festejos del año nuevo.

Souvenirs, amuletos, comida, dulces, bebidas, ropa y sombreros tradicionales, son algunos de los objetos que se comercializaron en la calle de Dolores, entre la avenida Juárez y artículo 123, donde existen gran cantidad de comercios chinos, como restaurantes y boutiques.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Aunque los comerciantes ambulantes, que no pueden faltar, impiden el libre paso de los asistentes, que principalmente llegan con la esperanza de tener prosperidad en este nuevo ciclo.

Aunque son pocos los visitantes que realmente tienen un conocimiento profundo de la cultura china, hay personas originarias de ese país que radican en México, son las encargadas de transmitir sus tradiciones en estas festividades.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

“Tienen que cocinar ocho platillos, mínimo, de diferentes tipos; salado, dulce, amargo, picante, agridulce, sopita y pescado para la vida y tallarín para la longevidad, camarones para que haya prosperidad, rollos chinos también dan larga vida y mucha alegría y pavo al horno”, explicó Lai Lai Chou, hija de padres chinos y residente de la Ciudad de México.

Por la noche y entre los pequeños andadores formados por los puestos, los asistentes apreciaron el baile del León chino, el cual busca atraer buena suerte, fortuna y ahuyentar malos espíritus.

