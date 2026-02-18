Hilary Duff anuncia segunda fecha en México: ¿cuándo comprar los boletos?

Hay buenas noticias para los fans de Hilary Duff, ya que se anunció que la cantante dará un segundo concierto, esto después de que los boletos de la primera fecha se agotaran en la preventa que se realizó esta mañana.

Si eres fan de la exestrella de Disney y quieres verla en su regreso a México, aquí te decimos cuándo podrás conseguir tus boletos para la segunda fecha de Hilary Duff en nuestro país.

¿Cuándo y dónde se presentará Hilary Duff en México?

Hilary Duff llegará a México el próximo año y se presentará específicamente en la Ciudad de México.

Ocesa dio a conocer que la nueva fecha para Hilary Duff será el 13 de febrero del 2027 en el Palacio de los Deportes. La famosa ya agotó la fecha del 12 de febrero.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Hilary Duff en México?

Si no te quieres perder el regreso de Hilary Duff a los escenarios en México, te contamos que la preventa de boletos para su show en CDMX ocurrirá dentro de unos días.

La primera venta será para fans, quienes debieron de inscribirse en un apartado de Ticketmaster, a ellos ya les llegó un código esta mañana y podrás comprar tus entradas este 19 de febrero a las 10:00 AM.

La preventa Banamex, con la cual tendrán acceso aquellos que tengan una tarjeta de crédito o débito de dicho banco, podrán comprar sus entradas el 20 de febrero a las 11: 00 AM en Ticketmaster.

Finalmente, también habrá una venta general con la que podrás comprar tus boletos con cualquier tarjeta. Se realizará el 21 de febrero a las 11:00 AM en Ticketmaster.

Precio de los boletos para Hilary Duff en México

Aquí te dejamos la lista de precios de los boletos para Hilary Duff. Toma en cuenta que ya cuentan con los cargos por servicio de Ticketmaster y que algunos costos son más elevados debido a si los lugares se compran en las primeras filas de cada sección o se encuentran a las orillas.

Nivel AA: con Paquete VIP 1 y VIP 2

Nivel A: $4,439 - $7,546

Nivel B: $3,477 - $5,346

Nivel C: $2,455 - $3,675

Nivel D: $1,711 - $2,083

Nivel E: $1,091 - $1,339

