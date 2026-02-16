Prepara dumplings rellenos de carne para el Año Nuevo Chino y atrae la buena fortuna

Al igual que ocurre en Occidente, la llegada de un nuevo año en China viene acompañada de platillos típicos, los cuales también tienen una carga simbólica. Los dumplings rellenos de carne no pueden faltar en la celebración, prepáralos y atrae la buena fortuna.

Aunque las versiones más populares son las de la cocina asiática, los dumplings son una categoría de comidas que consisten en trozos de masa que envuelven un relleno y se preparan hervidos, fritos o al vapor.

La versión china lleva por nombre jiaozi y se trata de pequeñas empanaditas de una masa fina de harina de trigo, rellenas de carne, verduras o una mezcla de ambas, las cuales se cuecen hervidas, al vapor o doradas en la sartén.

Según se cuenta, estos nacieron durante la dinastía Han a mano del médico Zhang Zhongjing, quien los preparó con fines medicinales durante el invierno. Actualmente, son uno de los platos más representativos de esta cocina, con un papel clave en el Año Nuevo lunar.

En China, es muy común que las familias se reúnan a armarlos en la víspera de esta celebración, para comerlos alrededor de la media noche. ¿Por qué dumplings y no otra comida?

Todo tiene que ver con la forma del jiaozi, la cual se asocia con la prosperidad y deseos de buena suerte para el ciclo que empieza. Únete a la celebración del Año Nuevo Chino, preparando estos dumplings rellenos de carne.

Durante el Año Nuevo Chino, se consumen diferentes comidas simbólicas Canva

¿Cómo hacer dumpligs rellenos de carne?

Ingredientes para la masa:

250 gramos de harina de trigo

125 mililitros de agua al tiempo

¼ cucharadita de sal

Ingredientes para el relleno:

200 gramos de carne de cerdo molida

½ taza de champiñones finamente picados

1 taza de col china finamente picada

4 cucharadas de cebolla de cambray finamente picada

2 dientes de ajo triturados o rallados

1 cucharadita de jengibre rallado

2 cucharadas de salsa de soya

1 cucharada de aceite de ajonjolí

Sal

Pimienta molida

Preparación:

En un recipiente amplio o una mesa limpia, mezcla la harina con la sal. Agrega el agua, poco a poco, mientras mezclas. Amasa hasta tener una masa suave que no se pegue. Coloca la masa de dumplings en un tazón y cúbrela con plástico de cocina. Déjala reposar mientras preparas el relleno. Pon la col en una coladera y agrega una cucharadita de sal. Mezcla con las manos hasta que la col comience a ablandarse. Déjala reposar 10 minutos sobre un recipiente hondo para que suelte líquido. Presiona ligeramente la col contra la coladera para retirar el exceso de líquido y deséchalo. Coloca la col en un recipiente amplio y mézclala con la carne molida, champiñones, cebolla cambray, ajo, jengibre, salsa de soya, aceite de ajonjolí y pimienta. Evita el exceso de sal, pues la col y salsa de soya ya tienen. Revuelve todo el relleno, mientras aplastas para formar una especie de puré. Cubre con plástico de cocina y refrigera durante 30 o 40 minutos. Esto ayudará a que la carne recupere la firmeza, pues al mezclarla suavizas la grasa. En una mesa limpia y ligeramente enharinada, amasa la masa para que quede lisa y forma un rollito delgado. Corta pequeñas porciones de masa y estíralas con un rodillo para formar discos delgados, pero no al grado de que estén transparentes o pueden romperse. Coloca una cucharada de relleno al centro de cada disco de masa. Dobla por la mitad, como si fuera una empanada y dales la forma característica de los dumplings, con los bordes parecidos a un olán. Vierte abundante agua en una cacerola y llévala al fuego. Cuando hierva, introduce los dumplings por tandas, sin llenar demasiado la cacerola. Estarán listos cuando comiencen a flotar. Sácalos del agua y escúrrelos sobre una coladera. Sirve tus dumplings rellenos de carne, acompañados de una mezcla de salsa de soya con vinagre de arroz, aceite de ajonjolí y chile seco para mojarlos. Serán la comida perfecta para el Año Nuevo Chino.

Los dumplings se pueden preparar al vapor, hervidos o asados Canva

¿Qué representan los dumplings en el Año Nuevo Chino?

Según la cultura china, los jiaozi o dumplings, se parecen a los yuanbao, lingotes de oro o plata de la China imperial. Por esa razón, comerlos en el Año Nuevo expresa un deseo de prosperidad para los meses que vienen.

Sin embargo, el significado va más allá del dinero. Sentarse a la mesa a envolver dumplings en familia, refuerza la idea de comunidad: cada pliegue requiere tiempo, paciencia y trabajo compartido. Por eso también simbolizan la unión y continuidad del hogar.

Asimismo, en algunos hogares chinos existe la tradición de esconder una moneda en un dumpling: a quien le toque, se le atribuye buena suerte. Pero ojo, dado el riesgo de atragantamiento e higiene, si planeas hacerlo en casa, mejor usa una almendra o algo que reduzca el riesgo.

El Año Nuevo Chino es otra oportunidad para iniciar un ciclo con buena fortuna y abundancia. Prepara estos dumplings rellenos de carne para atraerlas a tu vida.