Johannes Klaebo hace historia con 10 oros tras ganar el sprint por equipos en Olímpicos de Invierno

Johannes Hoesflot Klaebo sigue escribiendo una de las páginas más dominantes en la historia del esquí de fondo. Este miércoles conquistó su quinto oro en Milan-Cortina 2026 y décimo olímpico en total al imponerse en el sprint por equipos varonil, ampliando su propio récord invernal.

En dupla con Einar Hedegart, el noruego detuvo el cronómetro en 18:28.9 minutos, resistiendo el embate final de Estados Unidos. Ben Ogden y Gus Schumacher cruzaron a solo 1.4 segundos para llevarse la plata, mientras Italia, con Elia Barp y Federico Pellegrino, fue bronce a 3.3 segundos, encendiendo al público local.

Es muy satisfactorio lograrlo. El sprint por equipos es de las pruebas más divertidas, pero también de las más duras”, señaló Klaebo, de 29 años, quien ha ganado todas las competencias que ha disputado en estos Juegos. El ataque definitivo llegó en la última subida, donde Schumacher cedió metros mínimos pero decisivos ante el cambio de ritmo del escandinavo.

Con este triunfo, Klaebo completa cinco oros en Milan-Cortina: esquiatlón 20 km, sprint individual clásico, 10 km individual, relevo 4x7.5 km y ahora sprint por equipos. Su cosecha olímpica se distribuye además en tres oros en PyeongChang 2018 y dos en Beijing 2022, para un total de 10 preseas doradas.

Francia vio frustradas sus aspiraciones cuando Mathis Desloges rompió un bastón, incidente que relegó al equipo al 12º sitio.

En la rama femenil, Suecia confirmó su potencia con el triunfo de Jonna Sundling y Maja Dahlqvist (20:29.99). Suiza fue plata y Alemania bronce, mientras Estados Unidos terminó quinto.

La jornada dejó una escena insólita: durante las eliminatorias femeniles, un perro irrumpió en la pista y corrió junto a las esquiadoras en la recta final. El incidente no alteró la competencia; los organizadores informaron que el animal escapó momentáneamente de su dueño local, pese a la estricta política de no mascotas en el recinto.

Colección de las 10 preseas doradas que ha conquistado en su trayectoria olímpica Johannes Hoesflot Klaebo. AFP

Los 10 oros olímpicos de Johannes Hosflot Klaebo

Beijing 2022 (2 oros)

1. Sprint individual (estilo libre)

2. Sprint por equipos (estilo clásico), junto a Erik Valnes

PyeongChang 2018 (3 oros)

3. Sprint individual (estilo clásico)

4. Sprint por equipos (estilo libre)

5. Relevo 4 x 10 km

Milano Cortina 2026 (5 oros)

6. Esquiatlón 20 km (10 km + 10 km)

7. Sprint individual (clásico)

8. 10 km individual (salida por intervalos)

9. Relevo 4 x 7.5 km

10. Sprint por equipos (estilo libre)