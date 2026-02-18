Más allá de CDMX: fechas y estados de las reuniones "Therian" en México

En las últimas semanas, el término Therian se ha posicionado entre las búsquedas más populares en México. Videos virales y debates en redes sociales detonaron la curiosidad sobre esta comunidad, que ahora da un paso más allá de lo virtual para encontrarse cara a cara en distintas ciudades del país.

Aunque el fenómeno no nació en México, su crecimiento local es evidente. Plataformas como Facebook, Reddit y X han sido el punto de partida para organizar convivencias públicas en parques, plazas y universidades, donde personas que se identifican como "Therians" buscan compartir experiencias y fortalecer lazos comunitarios.

¿Qué significa ser Therian?

El concepto Therian proviene del término “therianthropy” (teriántropo), y describe a personas que se identifican espiritual o psicológicamente como animales no humanos. Integrantes de la comunidad explican que no se trata de un disfraz, juego o actuación, sino de una vivencia interna que forma parte de su identidad.

Muchos therians aseguran sentirse “un animal en un cuerpo humano”, una definición que ha generado tanto empatía como controversia en redes sociales. Para algunos, se trata de una expresión espiritual; para otros, es una identidad profunda vinculada a su autopercepción.

¿Cuál es la diferencia entre Therian y Furry?

Una de las confusiones más comunes es equiparar a los therian con la comunidad furry. Sin embargo, no son lo mismo.

La comunidad furry se enfoca principalmente en la afición por personajes antropomórficos (animales con características humanas), ya sea en arte, literatura, cosplay o convenciones. Es, en esencia, un fandom creativo y cultural.

En cambio, los therian no necesariamente participan en ese tipo de actividades ni consideran su identidad como un hobby. Mientras el furry disfruta la representación artística de animales humanizados, el therian habla de una identificación interna con un animal específico.

CDMX, epicentro de las convocatorias "Therian"

La CDMX concentra algunas de las reuniones con mayor convocatoria. En espacios universitarios y plazas públicas ya circulan fechas confirmadas:

19 de febrero, 14:00 horas: convivencia en la UAM Xochimilco.

20 de febrero, 14:00 horas: encuentro en "Las Islas" de la UNAM, seguido de una carrera en el Anexo de Ingeniería a las 15:00 horas.

20 de febrero: estudiantes del IPN en Zacatenco y CICS-UMA convocan bajo la consigna “¡Únete a la manada del Poli!”.

28 de febrero, 18:00 horas: “Mega Convivio Therian” en el Monumento a la Revolución.

Estos encuentros buscan generar espacios seguros para dialogar, compartir experiencias y realizar dinámicas grupales.

Reunión Therian en CU

Estados de México que se suman al movimiento Therian

El fenómeno no se limita a la capital. Diversas ciudades del país han anunciado fechas y sedes específicas:

Pachuca: 18 de febrero, 13:00 horas, en Ciudad del Conocimiento (UAEH).

Tizayuca: 19 de febrero, 14:00 horas, en el Palacio Municipal.

Cuautla: 20 de febrero, 16:00 horas, en el Tren Escénico.

León: 21 de febrero, 14:00 horas, en el Arco de la Calzada.

Torreón: 21 de febrero, 15:30 horas, en Plaza Mayor.

Chimalhuacán: 21 de febrero, 15:00 horas, en Guerrero Chimalli.

Veracruz: 21 de febrero, 14:00 horas, en el Parque Salvador Díaz Mirón.

Colima: 21 de febrero, 17:00 horas, en el Jardín Núñez.

Guadalajara: 21 de febrero, 14:00 horas, en la Glorieta de la Minerva.

Ciudad Juárez: 22 de febrero, 15:00 horas, en la Plaza de la Mexicanidad.

Pátzcuaro: 1 de marzo, 17:00 horas, en el municipio.

Mazatlán se prepara para su primer encuentro

En el puerto de Mazatlán, comenzó a circular una invitación para reunirse el sábado 21 de febrero en el Parque Central. La convocatoria contempla dinámicas grupales y actividades donde algunos asistentes podrían caracterizarse conforme a su identidad animal.

Las reuniones Therian en México reflejan cómo las identidades visibilizadas en internet pueden trasladarse al espacio físico. Para sus participantes, estos encuentros representan apoyo y pertenencia.

