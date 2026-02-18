¿Qué lleva una parrillada argentina? Los elementos de este plato icónico

¿Qué lleva una parrillada argentina? Descubre el origen y elementos de este plato icónico en la gastronomía mundial. Más que una simple barbacoa, representa una tradición culinaria profundamente arraigada en la vida social y cultural de Argentina.

Celebrada en todo el país como parte de sus platillos emblemáticos, se trata de un ritual lleno de sabor y camaradería donde el fuego, la carne y la amistad se combinan.

Al pensar en qué lleva una parrillada argentina, lo primero que viene a la mente es la carne de alta calidad: cortes de res seleccionados cuidadosamente para resaltar su textura y su sabor natural al asarse lentamente sobre brasas.

Esta preparación, conocida localmente como asado, es un arte en sí mismo que mezcla ingredientes simples con técnicas de cocción que requieren paciencia y experiencia.

Pero una parrillada no se limita solo a la carne, va mucho más allá: incluye embutidos, achuras (como mollejas o chinchulines), quesos a la parrilla, acompañamientos frescos, salsas tradicionales como el chimichurri y momentos compartidos alrededor del fuego con familia y amigos.

¿Qué lleva una parrillada argentina? Canva

Cortes de carne que forman una parrillada argentina:

Cortes vacunos

Asado de tira: costillas de res cortadas transversalmente, con una mezcla de carne y grasa que aportan jugosidad y sabor.

Vacío: corte lateral del cuarto trasero, conocido por su sabor intenso y su textura tierna cuando se cocina a fuego lento.

Entraña: pieza del diafragma del animal, apreciada por su sabor marcado y su textura jugosa.

Bife de chorizo u ojo de bife (ribeye): cortes más gruesos y marmoleados, ideales para cocción lenta sobre las brasas.

Estos cortes solo se sazonan con sal para evitar que cambie demasiado el sabor de la carne, pues el punto es disfrutar de la originalidad del elemento principal que le da el nombre al asado.

La esencia de esta preparación está en la carne asada lentamente, con sabor ahumado típico del fuego y brasas.

Otras carnes

Cerdo (como matambre o costillas de cerdo) que aporta un perfil de sabor diferente.

Cordero o lechón en algunas regiones, especialmente en zonas rurales.

Pollo que, aunque menos tradicional, se incluye por su versatilidad y textura.

¿Qué lleva una parrillada argentina? Canva

Anchuras en la parrillada argentina

Se colocan en la parrilla en diferentes zonas según su tiempo de cocción, y suelen acompañarse con sal parrillera o condimentos suaves para realzar su sabor sin enmascararlo.

Morcilla: embutido de sangre cocido y condimentado, que se come solo o como aperitivo. Mollejas: glándulas que desarrollan un exterior dorado y una textura suave al asarse.

Chinchulines: intestinos delgados, preparados cuidadosamente para lograr una textura crocante por fuera y tierna por dentro.

Riñones y otros embutidos: variadas piezas que se asan y se sirven como parte de la parrillada.

¿Qué lleva una parrillada argentina? Canva

Quesos en la parrillada argentina

Otra pieza destacada en la parrillada es la provoleta, un queso provolone preparado especialmente para la parrilla. Este queso argentino fue adaptado para fundirse y dorarse sin perder su forma, convirtiéndose en un clásico preludio al asado o en un acompañamiento entremedio.

Salsas y guarniciones típicas de la parrillada argentina

Chimichurri: salsa hecha con perejil, ajo, vinagre y aceite, esencial para acompañar la carne.

Pan fresco: para acompañar carnes o construir sándwiches como el choripán, un clásico simple de pan con chorizo a la parrilla.

Salsa criolla: mezcla de cebolla, tomate y pimientos finamente picados con vinagre y aceite.

Estas opciones aportan frescura y equilibrio a la parrillada, contrastando con la riqueza de las carnes y achuras.

Los elementos de la parrillada argentina responden a una tradición culinaria que va más allá de la simple preparación de carnes. Es comprender una experiencia deliciosa, social y cultural que celebra la calidad de la carne, la diversidad de cortes y achuras, y la riqueza de acompañamientos que juntos hacen del asado argentino un verdadero símbolo gastronómico.