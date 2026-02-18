México supera los 10 mil casos de sarampión

Los contagios de sarampión aumentaron a 10 mil 085 debido a que en las últimas 24 horas se confirmaron 235 nuevos casos, informó la Secretaría de Salud en su último reporte, con corte al 17 de febrero.

Cabe señalar que en sus informes, la dependencia federal ha reiterado que más del 91% de las personas que se contagiaron de la enfermedad viral, no estaban vacunadas.

¿Cuántos contagios de sarampión han ocurrido en 2026?

De la cifra acumulada, más de la tercera parte de los contagios ha ocurrido en lo que va del año, con el registro de 3 mil 643 pacientes.

En la sumatoria realizada en los últimos 12 meses (2025–2026) las 32 entidades han notificado casos de sarampión distribuidos en 362 municipios.

En todo el país, el grupo de edad con el mayor número de pacientes es de 1 a 4 años, seguido de los menores de 5 a 9 años y en tercer sitio las personas de 25 a 29 años.

Jalisco con más casos de sarampión

De las 5 entidades que concentran el mayor número de contagios, con 2 mil 153, Jalisco, continuó en primer lugar.

Le siguieron:

- Chiapas con 326 casos

- Ciudad de México con 228

- Sinaloa con 169

- Puebla con 87

Muertes por sarampión

Al corte del 17 de febrero, no se reportaron nuevas defunciones. Por tanto, las muertes acumuladas en el periodo 2025-2026 ascienden a 31, donde es importante señalar que más del 96 % de las personas que perdieron la vida no estaban vacunadas contra sarampión, señaló la Secretaría de Salud.

Las entidades que notificaron muertes fueron:

- Chihuahua: 21

- Jalisco:3

- Durango: 2

- Sonora: 1

- Michoacán: 1

- Tlaxcala: 1

- Ciudad de México: 1

- Chiapas: 1

INE refuerza medidas ante brote de sarampión

Ante un caso de contagio de sarampión entre su personal, el Instituto Nacional Electoral (INE) regresará al uso de cubrebocas en las áreas comunes, aplicación de gel antibacterial en las instalaciones, y proyecta jornadas de vacunación, así como la posibilidad de adoptar el “home office” y otras medidas, a fin de contener el contagio de la enfermedad.

A través de un comunicado oficial, el instituto informó que estas acciones responden al llamado de las autoridades sanitarias nacionales ante la actual epidemia de esta enfermedad viral, la cual registra una tasa de transmisión de entre el 90% y 95% en personas que no cuentan con vacunación.

Plan de contingencia y vacunación

Tras detectarse un contagio, que el instituto calificó como “aislado”, el INE escaló sus niveles de prevención. El próximo 19 de febrero se llevará a cabo una jornada interna de vacunación en el complejo de Tlalpan, enfocada en personal de 49 años o menos que deba completar su esquema de inmunización.

Esta medida se suma a las campañas ya implementadas en estados con mayor riesgo, como Chihuahua y Jalisco. Además, el instituto implementará un esquema de trabajo a distancia durante los próximos cinco días. Bajo esta modalidad, solo el personal con funciones estrictamente presenciales acudirá a las oficinas, mientras que el resto de la plantilla laboral desempeñará sus labores vía home office, esto, solo en la sede de Tlalpan.

Monitoreo y reglas en instalaciones

Para evitar aglomeraciones, se intensificará un censo en todas las áreas para la detección oportuna de síntomas y la canalización inmediata de casos sospechosos a valoración médica. Las reglas de convivencia dentro de los inmuebles incluyen:

• Uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados y áreas comunes.

• Aplicación de gel antibacterial al ingreso y salida.

• Restricción de contacto físico y fomento de la ventilación adecuada.

El INE subrayó que, aunque hasta el momento no se tiene registro de nuevos casos internos, estas medidas son de carácter estrictamente preventivo para asegurar el bienestar de los trabajadores y la ciudadanía que acude a sus instalaciones.

jcp