Prepara unos tradicionales camarones Ebi Furai, ¡receta japonesa crujiente para Cuaresma! Esta técnica de fritura con pan rallado es parte de la familia furai, un estilo de cocina japonés influenciado por la cocina occidental (yōshoku).

El Ebi Furai (エビフライ, también conocido como ebi fry) es un plato japonés clásico que consiste en camarones grandes empanizados con panko —un tipo de pan rallado japonés más ligero y aireado— y fritos hasta obtener una textura crocante y dorada.

Aunque la fritura en Japón tiene orígenes antiguos con la tempura, el “furai” se refiere específicamente a los alimentos empanizados y fritos con panko y se popularizó mucho más tarde, especialmente en platos como el tonkatsu (chuleta de cerdo empanizada), el kaki furai (ostra empanizada) y el ebi furai.

Para quienes gustan cumplir con los platillos de Cuaresma —una temporada en la que muchas personas prefieren evitar carne roja y optan por comidas a base de pescado o mariscos— el ebi furai es una opción con camarones deliciosa y festiva: sencilla de preparar, ideal para acompañar con arroz japonés o ensaladas ligeras.

Camarones empanizados al estilo japonés Canva

Camarones Ebi Furai (estilo japonés)

Ingredientes:

16 piezas de camarones frescos grandes, pelados con la cola intacta

Aceite para freír

1 taza de harina de trigo todo uso

2 huevos grandes batidos

2 tazas de panko

Sal y pimienta negra al gusto

Acompañamientos:

Salsa tártara japonesa (mayonesa japonesa con pepinillos picados, cebolla finamente picada y limón)

Salsa tonkatsu

Rodajas de limón

Preparación:

Realiza pequeños cortes diagonales en la parte inferior del cuerpo de cada camarón para evitar que se doblen durante la fritura. Seca los camarones con una toalla de cocina y sazona con una pizca de sal y pimienta. Organiza tres recipientes poco profundos: coloca la harina en el primero y sazona con un poco de sal y pimienta; en el segundo recipiente, bate los huevos hasta que estén homogéneos. Y panko en el tercer recipiente. Pasa cada camarón por harina, sacudiendo el exceso. Luego, sumérgelos en el huevo batido hasta cubrirlos completamente. Finalmente, cubre con el panko, presionando ligeramente para asegurar que el pan rallado se adhiera bien. Calienta el aceite en una sartén profunda o freidora a 170 °C – 180 °C. Agrega pocos camarones a la sartén para mantener la temperatura estable. Fríe cada camarón durante 2–3 minutos o hasta que el panko esté dorado y crujiente. Sirve inmediatamente los camarones ebi furai con rodajas de limón fresco para exprimir sobre los camarones, salsa tártara japonesa o salsa tonkatsu para dippear.

Camarones empanizados al estilo japonés Canva

Tips y acompañamientos para los camarones ebi furai:

Reduce grasa al hornear a 200 °C por 10–12 minutos.

Dipping de soja y limón: mezcla salsa de soya con un toque de limón y jengibre.

Sirve con arroz japonés y ensalada de pepino para un menú completo estilo japonés.

Coloca el ebi furai sobre hojas de repollo finamente rallado como base.

Usa palillos de presentación y cuencos pequeños con salsas separadas para una mesa japonesa auténtica.

Acompaña con miso soup o arroz sushi para complementar el menú.

Camarones empanizados al estilo japonés Canva

¿Por qué utilizar panko japonés?

El panko es un tipo de pan rallado japonés obtenido de pan blanco sin corteza, que se procesa en migas más gruesas y aireadas. Esta textura permite una absorción mínima de aceite y una corteza más crujiente que el pan rallado occidental tradicional, lo que hace que platos como el ebi furai queden extraordinariamente ligeros y crujientes.

¿Cómo son los camarones ebi furai?

El término ebi furai literalmente significa “camarón frito” en japonés (ebi = camarón, furai = frito/empanizado). Este plato es parte de la cocina yōshoku, que son platos japoneses con influencia occidental desarrollados principalmente desde el periodo Meiji (finales del siglo XIX y principios del XX).

A diferencia de la tempura —que utiliza una mezcla de harina ligera para un rebozado muy delgado— el furai usa panko para lograr una textura crujiente y dorada, siendo especialmente popular en comidas informales, bentos o como acompañamiento principal.

Prepara camarones Ebi Furai, la receta japonesa crujiente para Cuaresma que conquistará a tu familia y es facilísima.