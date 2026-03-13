¿Cómo hacer pan de masa madre? Prepáralo en casa

El pan de masa madre es una de las formas más antiguas de preparar pan y en los últimos años ha vuelto a ser muy popular entre quienes prefieren alimentos elaborados de manera más natural. Conocer cómo hacer pan de masa madre en casa es ideal para tener pan de mejor calidad en tu día a día.

A diferencia del pan que se hace con levadura comercial, el pan de masa madre utiliza un fermento natural preparado con harina y agua. Además de aportar sabor, la fermentación natural también puede provocar cambios en algunos componentes de la harina.

¿Qué es la masa madre?

La masa madre es un fermento natural que se obtiene al mezclar harina y agua y dejar reposar esta mezcla durante un tiempo. Mientras descansa, comienzan a desarrollarse microorganismos presentes en la harina y en el ambiente, principalmente levaduras y bacterias ácido-lácticas, que fermentan los azúcares de la harina.

Entre las bacterias que suelen aparecer en este proceso se encuentran especies del grupo Lactobacillus, que producen sustancias como ácido láctico y ácido acético. Estas sustancias influyen en la acidez de la masa y ayudan a evitar el crecimiento de algunos microorganismos no deseados.

La fermentación no solo permite que la masa crezca. También genera cambios en los componentes de la harina. Durante este proceso, las levaduras y bacterias transforman algunos azúcares y proteínas, lo que puede afectar la textura y el sabor del pan terminado.

Además, algunos estudios indican que la fermentación puede favorecer la digestión de ciertas proteínas y modificar algunos compuestos del pan, lo que puede influir en sus propiedades nutricionales.

En palabras sencillas, la masa madre funciona como un fermento natural que sustituye a la levadura comercial y permite que el pan suba de forma natural. Gracias a este proceso, el pan suele tener una corteza crujiente, un interior más esponjoso y un sabor ligeramente ácido que lo distingue de otros tipos de pan.

¿Cómo hacer pan de masa madre? Canva

Receta de pan de masa madre

Ingredientes:

500 gramos de harina de trigo

350 mililitros de agua

100 gramos de masa madre activa

10 gramos de sal

Procedimiento:

Coloca los 500 gramos de harina en un recipiente grande y añade los 350 mililitros de agua. Mezcla hasta que los ingredientes se integren y se forme una masa uniforme. Deja reposar la mezcla durante unos 30 minutos. Este descanso inicial se conoce como autólisis y permite que la harina absorba el agua y que la masa comience a desarrollar su estructura. Después del reposo, añade: 100 gramos de masa madre activa y 10 gramos de sal. Mezcla hasta que todo quede bien incorporado. La masa madre debe estar activa antes de usarla, lo que significa que fue alimentada recientemente y muestra burbujas de fermentación. Durante las primeras dos horas se recomienda hacer pliegues cada 30 minutos para fortalecer la masa. Para hacerlo toma un extremo de la masa, estíralo ligeramente, dóblalo hacia el centro y repite con los otros lados de la masa. Este método permite fortalecer la masa sin necesidad de amasar de forma intensa. Después de realizar los pliegues, deja reposar la masa durante 3 a 4 horas cubierta con un paño. Durante este periodo la masa comienza a crecer debido a los gases que producen las levaduras y bacterias durante la fermentación. Coloca la masa sobre una superficie con un poco de harina y forma una bola doblando los bordes hacia el centro. Este paso ayuda a que la masa mantenga su forma durante el horneado. Coloca la masa en un banneton o en un recipiente con un paño enharinado y deja reposar entre 2 y 3 horas a temperatura ambiente o durante la noche en el refrigerador. Cuando la fermentación es más larga, el pan suele desarrollar un sabor más intenso. Calienta el horno a 230 °C durante al menos 20 o 30 minutos. En algunos casos se utilizan recipientes de hierro o bandejas gruesas para conservar mejor el calor dentro del horno. Coloca la masa sobre papel para hornear y realiza uno o varios cortes en la superficie con un cuchillo o cuchilla. Estos cortes ayudan a que el pan se expanda de manera controlada durante la cocción. Hornea el pan de la siguiente manera: 20 minutos a 230 °C. Después baja la temperatura a 200 °C y hornea entre 20 y 25 minutos más. El pan estará listo cuando la corteza tenga un color dorado y una textura firme. Cuando el pan salga del horno, colócalo sobre una rejilla y deja enfriar durante al menos una hora. Este tiempo permite que el interior del pan termine de asentarse.

¿Cómo hacer pan de masa madre? Canva

Tips para hacer pan de masa madre

Preparar pan de masa madre requiere práctica, pero algunos consejos pueden ayudar a mejorar el resultado.

Mantener una masa madre activa: Las levaduras y bacterias presentes en la masa madre son las responsables de la fermentación y del crecimiento del pan. Alimentar la masa madre regularmente con harina y agua ayuda a mantenerla activa.

Las levaduras y bacterias presentes en la masa madre son las responsables de la fermentación y del crecimiento del pan. Alimentar la masa madre regularmente con harina y agua ayuda a mantenerla activa. Respetar los tiempos de fermentación: El tiempo de fermentación influye en el sabor, el volumen y la textura del pan. Algunos estudios han señalado que el tiempo de fermentación también puede modificar la digestión de proteínas y algunas características del pan.

El tiempo de fermentación influye en el sabor, el volumen y la textura del pan. Algunos estudios han señalado que el tiempo de fermentación también puede modificar la digestión de proteínas y algunas características del pan. Cuidar la cantidad de agua en la masa: La relación entre harina y agua puede influir en la textura del pan. Una masa con más agua suele producir un interior más aireado.

La relación entre harina y agua puede influir en la textura del pan. Una masa con más agua suele producir un interior más aireado. Comprender el proceso de fermentación: La fermentación genera ácidos orgánicos que contribuyen al sabor del pan y que también pueden ayudar a evitar el crecimiento de algunos microorganismos que causan deterioro.

Algunas investigaciones también sugieren que el pan de masa madre puede provocar aumentos más moderados de la glucosa en sangre en comparación con otros panes, debido a los cambios que ocurren durante la fermentación.

pan de masa madre Canva

El pan de masa madre es el resultado de un proceso de fermentación natural en el que participan levaduras y bacterias presentes en la harina y en el ambiente. Estos microorganismos producen compuestos que influyen en el sabor, la textura y algunas propiedades del pan.

Aunque su preparación puede tomar más tiempo que la del pan con levadura comercial, el proceso es relativamente sencillo y solo requiere unos pocos ingredientes básicos. Con práctica, paciencia y una masa madre activa es posible preparar en casa un pan artesanal con una corteza crujiente y un sabor característico.

Para muchas personas, hacer pan de masa madre también se convierte en una actividad agradable que permite experimentar con técnicas tradicionales de panadería.