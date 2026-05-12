Padre irrumpe en salón y lanza amenazas de muerte por bullying contra su hijo en Morelia

Un padre de familia ingresó al salón de clases de su hijo en el bachillerato de la Universidad Latina de América (UNLA), en Morelia, Michoacán, y lanzó amenazas contra varios estudiantes a quienes acusó de ejercer acoso escolar en contra del adolescente.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas, durante la primera clase del turno matutino. La institución confirmó que el hombre expresó su inconformidad por una presunta situación de bullying y profirió amenazas dentro del aula.

Video captó las amenazas dentro del salón

En una grabación realizada por uno de los alumnos desde su pupitre, se observa al padre visiblemente molesto mientras reclama frente al docente que su hijo había sido víctima de acoso durante más de un año, sin que las autoridades escolares intervinieran.

Excélsior

“Te vuelves a meter con mi hijo o lo vuelves a ver, te mato. Voy a estar al pendiente aquí todas las veces. Si le pasó algo a mi hijo, se los llevo”.

En otro momento del video, el hombre afirmó que la situación había sido reportada en repetidas ocasiones desde el año pasado.

Reproducir Padre amenaza a alumnos por bullying contra su hijo

“Esto lo saben y se reportó mil veces desde el año pasado, maestro, y lo han estado buleando y buleando, y hasta lo golpearon”.

La UNLA descarta que el padre portara un arma

La universidad informó que la situación fue atendida de manera inmediata por las autoridades del bachillerato y que en todo momento se protegió la integridad de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo.

La institución también desmintió las versiones sobre la presunta portación de un arma.

De acuerdo con la UNLA, ningún alumno ni el profesor que se encontraba en el salón observaron que el padre mostrara algún arma durante el incidente.

Autoridades estatales piden atender casos de violencia escolar

La titular de la Educación Media Superior y Superior de Michoacán, Mariana Sosa, llamó a las instituciones educativas a actuar de inmediato ante cualquier señal de violencia y a no minimizar este tipo de situaciones.

“En el momento en que empieza una broma que no tiene lugar, se debe atender y parar las cosas, porque va creciendo. De lo que alcanzo a entender, es un caso que ya tenía más de un año padeciendo el joven. ¿Cómo es posible que durante un año el docente, el directivo y la institución no se hayan dado cuenta o no hayan hecho algo?”, cuestionó.

Fiscalía de Michoacán ya investiga lo ocurrido

La Universidad Latina de América reiteró que rechaza cualquier forma de violencia o intimidación.

La institución agregó que la Fiscalía General del Estado de Michoacán ya realiza las diligencias correspondientes dentro del campus.