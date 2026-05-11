Detienen a mujer por la muerte de su amiga; su cuerpo fue devorado por los perros

Una mujer fue detenida por su probable participación en el delito de feminicidio; era amiga de la víctima. Se trata de Anallely N, quien fue detenida por la Policía de Investigación, luego de que la Fiscalía de Tlaxcala ejecutó la orden de aprehensión.

Los hechos se registraron el pasado 30 de marzo en el municipio de San Pablo del Monte, en la calle 18 de Marzo, en el Barrio de San Bartolomé, donde fue localizado el cuerpo de una mujer que estaba siendo devorado por los perros de la zona.

Por lo que, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses, realizaron las investigaciones correspondientes para esclarecer estos hechos violentos.

Como resultado de las diligencias se estableció como probable responsable a Anallely N, quien mantenía una relación de amistad con la víctima.

Agentes de la Policía de Investigación implementaron un operativo de inteligencia mediante el cual la mujer fue localizada y detenida en el municipio de San Pablo del Monte.

Huida romántica en Camaro termina en arresto

En días pasados, también en Tlaxcala, lo que inició como una huida romántica terminó en la detención de una joven pareja que viajaba en un automóvil Camaro, en donde se encontró un arma de alto poder y droga.

Un reporte al número de emergencia 911 la tarde del sábado alertó a las autoridades. Familiares de una joven identificada como Melany N., de 18 años, denunciaron que había sido privada de su libertad; señalaron que la joven viajaba contra su voluntad a bordo de un Chevrolet Camaro color naranja con placas de Baja California.

Policías lograron interceptar el vehículo en la carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de la comunidad Belén Atzizimititlán. Al marcarles el alto, la joven les dijo a los oficiales que no era un secuestro, que ella se había escapado con el conductor, identificado como Moisés Emanuel N., de 22 años, por su voluntad, porque su papá no aceptaba la relación.

Sin embargo, los oficiales, al realizar una revisión de rutina, encontraron en el interior del vehículo una mariconera que escondía una pistola tipo Ruger-57, abastecida con 17 cartuchos útiles calibre 5.7 x 28 mm. Además, les fueron asegurados dos sobres con lo que aparentaba ser anfetaminas.

La huida romántica terminó con el arresto de los dos jóvenes, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de droga.

jcp