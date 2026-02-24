Aprende a preparar campechanas, el pan dulce más crujiente y doradito

Entre la enorme variedad de panes dulces mexicanos, destacan los de hojaldre, por su textura quebradiza. Sin embargo, nada se compara con las deliciosas campechanas, con una capa dorada y caramelizada por fuera y muy crujientes. El secreto está en su masa.

A diferencia de las banderillas, las campechanas no se hacen con masa hojaldrada, sino con una preparada con harina de trigo, azúcar, sal, agua y manteca. Esta le da una textura ligeramente similar al hojaldre, pero más crujiente y firme.

Curiosamente y, pese a su nombre, las campechanas no vienen de Campeche. Si bien, se han preparado por muchos años en el sureste, el nombre viene más de la palabra campechano para referirse a una mezcla, pues combina la textura hojaldrada con el azúcar.

Una verdadera campechana no se distingue tanto por su forma, pues puede ser ovalada, rectangular o cuadrada, sino por sus capas finas y crujientes y el azúcar en la superficie que se carameliza para darle ese sabor único.

Aunque la masa para campechanas no se consigue hecha, en el supermercado o las panaderías, como ocurre con el hojaldre, no es muy difícil de hacer. Sigue esta receta y aprende a preparar campechanas en casa.

En México, los panes con hojaldre son muy populares Canva

¿Cómo hacer campechanas?

Ingredientes para la masa:

1 kilo de harina de trigo

120 gramos de manteca vegetal, a temperatura ambiente

10 gramos de sal

100 gramos de azúcar

600 mililitros de agua

Ingredientes para el empaste:

400 gramos de manteca vegetal

400 gramos de harina de trigo

Ingredientes para el armado:

Manteca vegetal

Azúcar

Preparación:

En un tazón mezcla los ingredientes de la masa: harina, sal y azúcar. Agrega la manteca y el agua; amasa hasta tener una masa suave y elástica. Divide la masa en dos porciones iguales. Forma una bola con cada una y envuélvelas con plástico de cocina. Deja reposar 30 minutos. Para el empaste: en un recipiente acrema con las manos la manteca vegetal y la harina de trigo, hasta tener una mezcla cremosa, sin grumos y con consistencia pegajosa. Este es el método tradicional, pero también puedes hacerlo con una pala de madera. En una mesa limpia y enharinada, coloca una porción de la masa y extiéndela con un rodillo hasta tener un rectángulo de no más de medio centímetro de grosor. Toma la mitad del empaste y úntalo sobre la lámina de masa, ayudándote con una palita de madera. Unta un palo de amasado delgado con un poco de manteca vegetal y colócalo en el extremo superior del rectángulo de masa. Comienza a enrollar la masa de campechanas sobre el palo, estirando ligeramente cada que des un giro. Cuando toda la masa esté enrollada, empújala hacia un extremo del palo, para sacarla en forma de rollo. Deja reposar la masa por 30 minutos, mientras repites el procedimiento con la otra porción que reservaste. Estira los rollos de masa hacia los extremos, hasta donde lo permitan, sin romperse. Corta porciones de no más de 10 centímetros de largo y colócalas en charolas para horno engrasadas con manteca vegetal, dejando suficiente espacio entre ellas. Estira las porciones de masa con las yemas de los dedos, untándolas con un poco de manteca acremada, para formar rectángulos delgados. Si lo deseas, puedes darles forma ovalada. Espolvorea cada campechana con suficiente azúcar y lleva la charola al horno precalentado a 200 °C por 20 minutos o hasta que estén doradas y crujientes. Retira del horno y déjalas enfriar sobre una rejilla para que queden bien crocantes.

Aunque hacer campechanas con la receta tradicional no es tan complicado, sí resulta algo laborioso, por lo que muchas personas prefieren saltarse la receta de la masa. La buena noticia, es que puedes hacerlas con hojaldre.

Si bien, no quedan exactamente igual a la receta tradicional, pues el hojaldre es más blando que la masa de campechanas, sí lograrás el efecto caramelizado de la superficie.

Por su textura, las campechanas son perfectas para chopear en el café Canva

¿Cómo hacer campechanas con hojaldre?

Ingredientes:

250 gramos de hojaldre

Azúcar, la suficiente

Preparación:

En una mesa limpia y ligeramente enharinada, extiende la masa de hojaldre usando un rodillo, hasta que tenga un grosor no mayor a 0.5 centímetros. Espolvorea por encima una cantidad generosa de azúcar y pasa nuevamente el rodillo por encima para incrustarla. Corta rectángulos u óvalos del tamaño que desees y acomódalos en una charola con papel para hornear. Retira del horno y enfría las campechanas sobre una rejilla para que se endurezcan.

Si eres amante de los panes crujientes y doraditos, prepara estas campechanas en casa. Quedan tan ricas como en la panadería.