¿A qué hora lloverá muy fuerte HOY en CDMX y Edomex?

Tras las intensas lluvias de ayer lunes, este martes 12 de mayo pinta muy parecido, intensas lluvias e incluso la activación de la Alerta Púrpura, como ocurrió ayer casi al terminar el día. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México señaló que hoy continuarán las lluvias.

Se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo. La temperatura Máxima será de 23 °C en tanto la mínima de 15 °C.

Los bomberos atendieron un reporte de anegación en Guelatao y Filomeno Mata, colonia Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. Especial

¿A qué hora empezará la lluvia?

La SGIRPC mantenía la alerta naranja por lluvias fuertes en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo Foto: Excélsior

Desde la mañana habrá cielo muy nublado y algunas lloviznas aisladas, especialmente en zonas del poniente y sur de la capital, pero lo más fuerte se espera después de las 5:00 de la tarde.

En la CDMX, el pronóstico marca que entre las 5:00 y 8:00 pm aumentará mucho la intensidad de la lluvia, con chubascos, tormenta eléctrica y posible caída de granizo en varias alcaldías. Incluso durante la noche seguirán las precipitaciones ligeras en varias zonas.

Ciudad de Mexico, intensas lluvias acompanadas de granizo en diversas zonas de valle de Mexico en la imagen en la avenida Morelos y congreso de la union Foto Héctor López Excelsior

En el Estado de México

Para el Edomex el panorama estará todavía más fuerte en prácticamente todo el estado. Ahí se esperan lluvias muy fuertes desde la tarde, acompañadas de descargas eléctricas, viento y posibles encharcamientos.

Las tormentas de anoche en zonas del sur y poniente de la capital dejaron inundaciones, caída de árboles y alertas activadas en alcaldías como Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Milpa Alta, así que hoy podría repetirse el escenario.

Primera Alerta Púrpura del año

Por primera vez en el año, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Púrpura por lluvias torrenciales.

Ciudad de Mexico, intensas lluvias acompanadas de granizo en diversas zonas de valle de Mexico en la imagen en la avenida Morelos y congreso de la union Foto Héctor López Excelsior

Cerca de las 22:30 horas de este lunes 12 de mayo de 2026, la dependencia activó esta alerta para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan por lluvias de hasta 70 milímetros o 70 litros por metro cuadrado durante la noche del lunes y madrugada de este martes.

La Alerta Púrpura no se había activado desde la temporada de lluvias 2025. Mientras tanto, la Alerta Roja seguía activa para Milpa Alta.

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