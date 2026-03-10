Receta de garibaldis de chocolate, esponjosos y deliciosos

El pan dulce es una parte importante de la cultura gastronómica de México. En muchas casas es común acompañar el desayuno o la merienda con una pieza de pan, ya sea con café, leche o chocolate caliente. Dentro de la gran variedad que existe en las panaderías mexicanas se encuentran conchas, cuernos, roles y también los garibaldis.

Estas preparaciones surgieron gracias a la tradición panadera que se desarrolló en el país después de la llegada del trigo durante la época colonial, lo que permitió la creación de muchos tipos de panes dulces. Entre estas piezas destaca el Garibaldi, un pan pequeño y redondo que se distingue por su textura suave y su cubierta de grageas.

Este pan se prepara con una base similar a un bizcocho o panqué, y se barniza con mermelada para que las grageas se adhieran a la superficie. Aunque la versión clásica se hace con sabor a vainilla, con el paso del tiempo aparecieron nuevas variaciones con diferentes sabores.

Algunas incluyen frutas o ingredientes distintos, como el chocolate. Estas versiones conservan la forma y la textura del garibaldi tradicional, pero ofrecen un sabor diferente que también resulta atractivo para muchas personas. Aprende a hacer esta receta de garibaldis de chocolate esponjosos, usando ingredientes sencillos y un procedimiento fácil de seguir en casa.

Origen de los garibaldis

Los garibaldis se consideran una de las piezas más conocidas del pan dulce mexicano. Son pequeños panes suaves que se elaboran con ingredientes básicos como mantequilla, harina, huevos y azúcar. Después de hornearse, se cubren con una capa ligera de mermelada y se recubren con grageas que les dan su aspecto característico.

El origen de este pan está relacionado con la historia de la pastelería en México durante el siglo XIX. Diversas fuentes gastronómicas señalan que el garibaldi fue creado por el repostero italiano Giovanni Laposse, quien trabajaba en la pastelería El Globo en la Ciudad de México.

De acuerdo con la historia, Laposse admiraba al líder italiano Giuseppe Garibaldi, quien tuvo un papel importante en el proceso de unificación de Italia en el siglo XIX. Por esta razón decidió ponerle ese nombre al pan que había creado.

Con el paso del tiempo, los garibaldis comenzaron a venderse en distintas panaderías de México, especialmente en la capital del país. Su textura suave y el contraste con las grageas crujientes hicieron que rápidamente se volviera una pieza muy popular entre los consumidores.

Actualmente, este pan forma parte del surtido tradicional de muchas panaderías mexicanas y suele disfrutarse junto con bebidas calientes como café, leche o chocolate.

Receta de garibaldis de chocolate Cortesía Instagram @pasteleriaamado

Garibaldis de chocolate

Ingredientes para 12 piezas:

Para el bizcocho:

200 gramos de azúcar

170 gramos de mantequilla a temperatura ambiente

3 huevos

300 gramos de harina de trigo

5 gramos de polvo para hornear

½ taza de leche

2 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal

Para la cobertura:

½ taza de mermelada de chabacano

¾ de taza de grageas de chocolate o de colores

2 cucharadas de agua para hacer más líquida la mermelada

Procedimiento:

Primero debes precalentar el horno a 180 °C, que es la temperatura que normalmente se usa para hornear este tipo de panqués pequeños. Mientras el horno se calienta, engrasa un molde para muffins o coloca capacillos de papel. Coloca la mantequilla en un recipiente y bátela hasta que tenga una textura suave. Después añade el azúcar y continúa batiendo hasta obtener una mezcla cremosa. Este paso ayuda a que la masa tenga aire y quede más ligera. Añade los huevos uno por uno. Después de agregar cada huevo, mezcla bien para que se integre completamente con el resto de los ingredientes. Después agrega la leche y la vainilla. Mezcla nuevamente hasta que la preparación tenga una consistencia uniforme. En otro recipiente mezcla la harina, el cacao, el polvo para hornear y la sal. Luego tamiza estos ingredientes e incorpóralos poco a poco a la mezcla anterior hasta obtener una masa uniforme. Es recomendable mezclar con movimientos suaves para que la masa no pierda el aire que se formó durante el batido. Llena cada espacio del molde hasta aproximadamente tres cuartas partes de su capacidad. Esto permitirá que el pan crezca durante el horneado sin derramarse. Hornea los panecillos durante 18 a 20 minutos o hasta que estén firmes y ligeramente dorados. Cuando estén listos, sácalos del horno y déjalos enfriar antes de retirarlos del molde. Calienta un poco la mermelada de chabacano junto con el agua para que quede más líquida. Después, con ayuda de una brocha, cubre la parte superior de cada pan. Pon las grageas en un plato y presiona suavemente la parte superior del garibaldi sobre ellas para cubrirla por completo. Si usas grageas de chocolate, el sabor del cacao será más intenso.

Receta de garibaldis de chocolate Cortesía Instagram @bruleinreposteria

Tips para hacer garibaldis

Aunque la receta es sencilla, estos consejos pueden ayudarte a mejorar el resultado final:

Utilizar ingredientes a temperatura ambiente: La mantequilla, la leche y los huevos se mezclan mejor cuando no están fríos, lo que ayuda a que la masa quede más uniforme.

La mantequilla, la leche y los huevos se mezclan mejor cuando no están fríos, lo que ayuda a que la masa quede más uniforme. Tamizar la harina: Tamizar la harina ayuda a evitar grumos y permite que el polvo para hornear se distribuya de forma más pareja en la mezcla.

Tamizar la harina ayuda a evitar grumos y permite que el polvo para hornear se distribuya de forma más pareja en la mezcla. Revisar el tiempo de horneado: Si el pan se hornea demasiado tiempo, puede secarse. Por eso se recomienda revisar los garibaldis a partir de los 18 minutos.

Si el pan se hornea demasiado tiempo, puede secarse. Por eso se recomienda revisar los garibaldis a partir de los 18 minutos. Elegir una buena mermelada: La mermelada de chabacano es una de las más utilizadas para esta receta porque su sabor combina bien con el pan y además permite que las grageas se adhieran fácilmente.

La mermelada de chabacano es una de las más utilizadas para esta receta porque su sabor combina bien con el pan y además permite que las grageas se adhieran fácilmente. Cómo guardarlos: Los garibaldis pueden mantenerse frescos durante dos o tres días si se guardan en un recipiente cerrado a temperatura ambiente.

Receta de garibaldis de chocolate Cortesía Instagram @inma_recetas

Los garibaldis son parte de la gran variedad de pan dulce que existe en México y se han mantenido populares durante muchos años gracias a su textura suave y su característica cobertura de grageas.

La receta tradicional también puede modificarse para crear nuevas versiones, como los garibaldis de chocolate, que combinan la suavidad del pan con el sabor del cacao. Prepararlos en casa es una buena manera de disfrutar pan dulce recién hecho y probar distintas variaciones según el gusto de cada persona.